Periodista que contó su testimonio de acoso sexual y laboral y señaló a Ricardo Orrego, denunció ataques en redes sociales: “No me podía quedar callada”

Las denuncias de acoso y abuso sexual en medios de comunicación en Colombia se conocieron desde el viernes 20 de marzo de 2026 - créditos archivo Colprensa / Sergio Acero |

La periodista Paola Vargas ha sido una de las voces más visibles en la reciente ola de denuncias por acoso sexual y abuso laboral que sacude a varios de los más reconocidos medios de comunicación en Colombia, entre ellos, Noticias Caracol (Caracol Televisión).

A raíz de su testimonio en el pódcast Vamos pa’ eso, y en el relató en detalle un episodio de abuso por parte del periodista y presentador Ricardo Orrego en 2012, Vargas se ha visto en el centro de un intenso debate público.

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La mañana del jueves 30 de abril, la comunicadora decidió publicar un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, dirigido a quienes la han cuestionado por la oportunidad y el valor de su denuncia.

En su declaración, Vargas se dirigió a sí misma, en una carta íntima y reflexiva inicia así: “Querida Yo: Ahora tu cara está por todo internet por hacer algo que, para muchos, ‘debiste haber hecho 14 años atrás’”.

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“No te preocupes, no has fallado. Tenías razón, no era el momento. Tal vez a tus 24 años no hubieras podido aguantar la presión de que te dijeran aprovechada, malintencionada, te exigirían pruebas, te dirían que te lo buscaste y hasta se burlarían de ti diciendo que tu agresor tiene mal gusto, que ‘eres un gurre’”, escribió la reportera.

La periodista Paola Vargas compartió la publicación la mañana del jueves 30 de abril de 2026 - crédito @paola_vargasosa/IG

Vargas agradeció a su versión joven por haberse cuidado en ese momento, cuando aún no estaba lista para enfrentar el juicio público y la falta de apoyo institucional.

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“Gracias por protegerte a tus 24 porque el tsunami de emociones que estás sintiendo ahora, a tus 38, no las estarías procesando si no tuvieras a Dios en tu corazón. Te abrazo”, se dijo a sí misma la periodista en el mensaje que recibió decenas de mensaje de apoyo por parte de sus seguidores.

“Gracias por ser valiente y por cumplirle a esa niña de 8 años, a la que le prometiste que nunca más la iban a volver a tocar. #NoMePodiaQuedarCallada #SiNosTocanAUnaNosTocanATodas”, termina la publicación de Vargas.

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El testimonio de Paola Vargas y el señalamiento a Ricardo Orrego

La denuncia de Paola Vargas se hizo pública poco después de que Caracol Televisión anunciara el fin del vínculo laboral con sus presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, en medio de múltiples acusaciones de acoso sexual que han salido a la luz en las últimas semanas.

En el pódcast, la periodista relató el episodio vivido en 2012 en una sala de edición del noticiero.

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Paola Vargas Sosa levanta la voz y revela su experiencia de acoso en Caracol Televisión - crédito @paola_vargasosa/IG

Según contó la comunicadora, mientras trabajaba, sintió que alguien jugaba con su cabello y, de repente, una mano pasó por debajo de su ropa y le apretó el seno izquierdo. Al darse vuelta, identificó a Ricardo Orrego como el agresor, quien le respondió: “¿Ahora me vas a decir que no te gusta?”.

Vargas explicó que, en shock, acudió de inmediato a su jefa directa —que según fuentes de Infobae Colombia era la presentadora Diva Jessurum—, pero no recibió apoyo alguno.

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“La cara de ella no era ni de asombro… No me dijo nada, no hizo nada. Ni siquiera me dijo: ‘Cálmate’, ni siquiera me dijo: ‘Lo siento’. Ella se quedó callada”, relató la periodista.

Este silencio institucional, según Vargas, fue determinante para que decidiera no seguir adelante con la denuncia en ese momento.

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“Ahí fue cuando yo entendí que yo me tenía que quedar callada, que yo no podía hacer un escándalo con esto porque era eso o mi carrera. Era eso o que el sueño por el que tanto yo había trabajado se me disipara así como el humo entre mis manos”, puntualizó la periodista.

La presión social y el miedo a denunciar

En su publicación de Instagram, Vargas respondió a quienes le reprochan el haber esperado tanto tiempo para contar su historia.

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La periodista reconoció el temor que la acompañó durante años: “Tenía el mismo miedo que tenía la Paola de 21 años… tenía mucho miedo de perder mi trabajo”, explicó

Ella añadió que, aunque sintió frustración por la falta de reacción de su superiora, también comprende que, en aquel entonces, no todas las personas tenían las herramientas para actuar frente a una denuncia de este tipo.

Paola Vargas acusó con nombre propio al periodista Ricardo Orrego - crédito Instagram @orregoricardo

Vargas también relató que convivió con el temor constante de cruzarse con su agresor en los pasillos del canal, lo que la llevó a tomar medidas para evitarlo durante el año adicional que continuó trabajando allí.

“Cada vez que yo lo veía en un pasillo, me tocaba esconderme, irme, tratar de evitarlo lo más que pude”, relató la comunicadora.

En su mensaje público, agradeció haberse dado el tiempo necesario para procesar lo ocurrido y agradeció el apoyo de quienes han entendido la complejidad de denunciar estos hechos.