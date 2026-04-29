Colombia

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 29 de abril

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Guardar
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Que el Pico y Placa de este día no lo tome por sorpresa; averigüe si puede transitar con su auto en Bogotá y evite sanciones.

La restricción vehicular cambia según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

PUBLICIDAD

El programa tiene como objetivo reducir la circulación de vehículos, en el marco de un programa integral con el fin de disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

Desde 1998 se aplica el Pico y Placa en Bogotá, es decir, suma más de dos décadas en funcionamiento. Este es el calendario de restricciones de este miércoles 29 de abril, según la alcaldía de la ciudad.

PUBLICIDAD

Fecha: miércoles 29 de abril de 2026.

Particulares: 6-7-8-9-0

Taxis: 9-0

Motos: No aplica

El horario de la restricción vehicular inicia a las 5:30 horas para los taxis y transporte especial, mientras que para los automóviles particulares comienza hasta las 6:00 horas. La restricción vehicular finaliza a las 21:00 horas.

Por su parte, los vehículos de carga tienen dos horarios de Pico y Placa, el primero de 6:00 horas a 8:00 horas y el segundo de 17:00 horas a 20:00 horas.

¿Cómo funciona el Pico y Placa?

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Secretaría de Movilidad)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Secretaría de Movilidad)

Así es como funciona el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

Los vehículos particulares se dividen en dos grupos de acuerdo con el último dígito de su placa. El primero lo conformarán aquellos automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo los que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0.

Ahora, los autos particulares con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 no circularán los días pares. Mientras que aquellos que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0 no podrán transitar los días impares.

Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)
Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)

El horario del Pico y Placa para vehículos particulares: de 6:00 horas a 21:00 horas, de lunes a viernes, a excepción de fines de semanas y días festivos.

En el caso de los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la prohibición vehicular es en grupo de dos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0. La restricción para estos dos tipos de automóviles cambia cada semana, por lo que es importante mantenerse actualizado.

En tanto, los vehículos de carga no tienen permitido transitar en las horas de prohibición del Pico y Placa, solo pueden los sábados, pero también condicionado al peso y antigüedad del transporte.

A diferencia de los vehículos particulares, en los taxis, de servicio de transporte especial y de carga la restricción vehicular tiene una aplicación de lunes a viernes.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Colprensa)
Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Colprensa)

Se trata de los vehículos eléctricos, híbridos, cero emisiones, motocicletas, de servicio diplomático, de funerarias, de emergencia y seguridad, los que transporten a personas en condición de discapacidad, los de control de tráfico y grúas, de medios de comunicación, de autoridades judiciales, de transporte escolar, los destinados a la enseñanza automovilística y los que tengan una ocupación de tres o más personas desde el inicio y hasta el fin del viaje.

Para que tu auto se beneficie de la excepción, es decir, que no vea afectados en su circulación por el Pico y Placa, se debe de registrar previamente ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Si tu automóvil no está en la lista de excepción, pero quieres que circule todos los días en Bogotá, tienes la posibilidad de aplicar al llamado Pico y Placa Solidario, un permiso que da la opción a los conductores de elegir los días, semanas o meses en los que puedes circular libremente por la ciudad a cambio de un aporte económico, el cual se destina a mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad colombiana.

¿Qué es el Pico y Placa Regional?

Además de la restricción vehicular tradicional, en Bogotá hay uno más llamado Pico y Placa Regional, el cual aplica el último día de todos los puentes festivos en los nueve corredores de ingreso a la ciudad colombiana.

La restricción para los vehículos cuyas placas terminan en número impar es desde las 12:00 horas y hasta las 16:00 horas, mientras que para los automóviles con placas pares la prohibición comienza a las 16:00 horas y termina a las 20:00 horas.

El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)
El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)

Los nueve corredores de ingreso a Bogotá en el que se aplica el Pico y Placa Regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86).

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar.

Los vehículos de excepción que no aplican en el Pico y Placa Regional son los que tienen tres o más ocupantes, los de personal médico, ni los que cuenten con el Pico y Placa Solidario.

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

En el caso de violar el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá cuentan con un sistema de sanciones económicas.

La multa durante este 2023 asciende a los 522.900 pesos colombianos, además el auto será inmovilizado, así lo señala el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Bogotá hoyÚltimas actualizacionesPico y Placa en ColombiaPico y Placa en Bogotá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“En equipo con el mejor Presidente de la historia”: Daniel Quintero marcó cercanía con Petro tras asumir Supersalud

El nuevo superintendente de Salud lanzó un mensaje político junto a Gustavo Petro y luego explicó su visión sobre vigilancia estricta a las EPS y retiro de licencias

“En equipo con el mejor Presidente de la historia”: Daniel Quintero marcó cercanía con Petro tras asumir Supersalud

Sindicatos piden garantías en cambio energético: “La transición no puede hacerse a costa de los trabajadores”

Organizaciones reclaman participación en las decisiones, reconversión laboral efectiva y apoyo para nuevas actividades productivas, destacando que la sostenibilidad social debe ser parte central del proceso

Sindicatos piden garantías en cambio energético: “La transición no puede hacerse a costa de los trabajadores”

Condenan a dos soldados por vender armas a grupo armado en Jamundí: las negociaron por $30 millones

Los uniformados recibieron 42 meses de prisión, inhabilitación de derechos y separación definitiva de la Fuerza Pública tras comprobarse que entregaron armamento oficial a una estructura ilegal en Valle del Cauca

Condenan a dos soldados por vender armas a grupo armado en Jamundí: las negociaron por $30 millones

Petro propone quitar licencias a EPS quebradas para proteger pago de deudas a hospitales: “Si se liquidan no pagan”

El presidente aseguró que la liquidación de entidades con problemas financieros impediría recuperar los recursos adeudados al sistema de salud, por lo que planteó medidas para garantizar que esas obligaciones se mantengan y puedan ser exigidas

Petro propone quitar licencias a EPS quebradas para proteger pago de deudas a hospitales: “Si se liquidan no pagan”

“La reforma tributaria se fue a los municipios”: Petro defendió impacto fiscal y habló de 7 billones menos para la Nación

El presidente aseguró que decisiones sobre la reforma tributaria fortalecieron la descentralización, elevaron recursos territoriales y redujeron ingresos del Gobierno central

“La reforma tributaria se fue a los municipios”: Petro defendió impacto fiscal y habló de 7 billones menos para la Nación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Aura Cristina Geithner calificó con dureza a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Traidores, víboras, malos amigos”

Aura Cristina Geithner calificó con dureza a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Traidores, víboras, malos amigos”

Bad Gyal anunció concierto en Colombia como parte del ‘Más Cara World Tour’: fecha, lugar y precios

Ciro Quiñonez agradeció a Yeison Jiménez por el exclusivo regalo que le hizo antes de morir: “La herencia que me dejó mi hermano”

Karol G en Colombia: estos son los precios oficiales de su gira ‘Tropitour’ en El Campín

Lorelei Tarón respondió a los que piden que Radamel Falcao se retire: “Tener criterio”

Deportes

Antes del partido con Platense, jugadores de Santa Fe protagonizaron fiesta en Bogotá

Antes del partido con Platense, jugadores de Santa Fe protagonizaron fiesta en Bogotá

Tolima goleó a Coquimbo Unido y volvió a meterse en la pelea por avanzar en la Copa Libertadores 2026

Junior de Barranquilla quedó al borde de la eliminación en la Copa Libertadores: perdió 2-0 ante Sporting Cristal

Colombia no puede ceder más puntos en la Copa Mundial de Sóftbol Sub-23 por perder ante este importante rival

Millonarios empató ante Sao Paulo y salió silbado por sus hinchas: esto fue lo que pasó en el partido