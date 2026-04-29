Colombia

‘Influencer’ aseguró en TikTok que Blessd tiene envidia de Ryan Castro: “Se ha peleado con todo el mundo”

Según el video, Blessd suele pelearse con muchos colegas debido a su ego

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La ausencia de Blessd en el multitudinario concierto de Ryan Castro en Medellín y la omisión de sus versos durante el show desataron especulaciones en redes sociales sobre la relación entre ambos artistas, avivando rumores de rivalidad y tensiones en la escena del reguetón colombiano - crédito kaidmd / TikTok

El reciente concierto de Ryan Castro en Medellín, celebrado el 25 de abril, generó una oleada de comentarios en redes sociales. Más allá del espectáculo y el cartel de 18 invitados, que incluyó a figuras como Feid, Maluma, J Balvin, Sean Paul y Jorge Celedón, la ausencia de Blessd llamó la atención de muchos seguidores.

Durante el evento, Ryan Castro interpretó varios de sus éxitos junto a los artistas presentes, pero en las canciones donde habitualmente colabora con Blessd, optó por omitir los versos de este último. El hecho reavivó rumores de distanciamiento entre ambos músicos urbanos, quienes hace tiempo no aparecen juntos públicamente.

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El influencer kaidmd abordó la polémica en sus redes sociales: “Nea, Blessd le tiene envidia a Ryan Castro y por eso no lo invitaron al concierto. ¿Qué? Eso me acabo de dar cuenta”. En su relato, kaidmd comparó la convocatoria de ambos artistas: mientras el show de Castro fue “sold out” desde el anuncio, el de Blessd, según el influencer, “no se llenó, no se vendió tan rápido, se vendió fue como a lo último”.

El comentario de kaidmd incluyó una acusación sobre las cifras del concierto de Blessd en Bogotá: “Y dicen las malas lenguas que Blessd mintió en las cifras del estadio y del show en Bogotá para decir que había hecho sold out cuando todavía no había hecho sold out”.

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A esta controversia se sumó un episodio reciente en el festival Coachella, donde Karol G presentó a Ryan Castro como “el futuro del reguetón del país”. Blessd reaccionó en redes: “Cualquiera que diga que yo no soy el futuro me tiene envidia”. Usuarios interpretaron sus palabras como una muestra de malestar.

El ambiente digital se polarizó. Kaidmd resumió el sentir de muchos: “Obviamente las redes sociales se encendieron a decir que Blessd era un envidioso, que le tenía envidia a Ryan Castro, que estaban peleados por temas de egos… Yo creo que eso puede ser verdad porque Blessd ha peleado con todo el mundo”.

Mientras la discusión crece, la distancia entre ambos artistas parece profundizarse, alimentando el debate sobre las rivalidades y egos en la escena del reguetón colombiano.

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