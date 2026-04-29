Nuevo acto de vandalismo contra la sede de campaña de Iván Cepeda en Medellín: piden garantías a las autoridades

Integrantes del equipo del senador en Medellín denuncian amenazas en su contra - crédito Reuters/Captura de Pantalla Prensa Iván Cepeda

El equipo de campaña del candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, denunció que su sede política, ubicada en el barrio La Floresta de Medellín, fue vandalizada por segunda vez.

Según información suministrada a los medios de comunicación, los hechos ocurrieron en la noche del domingo 26 de abril de 2026, cuando sujetos desconocidos lanzaron piedras y pintura roja contra la fachada de la denominada “Casa Cepeda”, impactando principalmente una pantalla LED instalada en el segundo piso destinada a la difusión de contenidos del senador progresista.

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Dicha pantalla quedó fuera de servicio debido a los golpes y a la pintura que la cubrió, lo que obligó a suspender su funcionamiento; este hecho impulsó a la campaña a denunciar la falta de garantías para el ejercicio político y a instaurar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.

- crédito Equipo de Iván Cepeda

“Pedimos al señor alcalde de Medellín, a la Policía Nacional, que nos dé garantías. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder hacer presencia, para tener pantallas como estas que hagan pedagogía y rompan con tantas mentiras”, denunció Alejandro Toro, integrante del Pacto Histórico y miembro del equipo de Cepeda.

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Entre tanto, Ariel Ávila, senador de Alianza Verde que oficializó su adhesión a la campaña del líder progresista en un evento realizado en la capital del departamento de Antioquia, también instó a las autoridades para que se brinden las garantías necesarias para el desarrollo de su actividad política en esta parte del país.

“Esta sede ha sido dos veces vandalizada, se le tiran pintura, piedras y ni la Alcaldía de Medellín ni la Gobernación de Antioquia han brindado protección. Nuestra gente y nuestro equipo se sienten intimidados por estos hechos”, dijo el congresista a la prensa nacional.

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El primer ataque se presentó el 14 de abril, donde no solamente resultó afectada la sede política, sino también a viviendas y comercios cercanos, amplificando el temor por actos de intolerancia política en la zona.

- crédito Equipo de Iván Cepeda

En cuanto a este acto violento, Gerardo Vega, miembro de su equipo político, expuso en La FM que los actos vandálicos se produjeron un día después de la instalación de la sede de campaña en Medellín.

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“Ayer (13 de abril) instalamos esta sede en la campaña de Iván Cepeda a la presidencia de la República y anoche mismo fue vandalizada, dañada toda la publicidad, daño a los vecinos, a los locales comerciales al lado nuestro”, mencionó al citado medio de comunicación.

Procuraduría exige garantías al candidato presidencial

La respuesta institucional a los hechos ha incluido intervenciones como la del procurador general Gregorio Eljach Pacheco, quien repudió el acto de vandalismo y urgió a las autoridades a tomar medidas para proteger el ejercicio democrático e identificar a los responsables.

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El procurador, en diálogo con Caracol Radio, exhortó a las entidades públicas a proteger a los aspirantes presidenciales ante el aumento de amenazas y actos de violencia asociados a la contienda electoral.

Gregorio Eljach, procurador general de la nación - crédito @PGN_COL / X

Hasta el momento, ni la Alcaldía de Medellín ni la Policía Nacional han emitido declaraciones oficiales sobre la agresión.

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Tampoco se han reportado capturas relacionadas con estos hechos, lo que incrementa la inquietud en sectores políticos sobre la eficacia de las acciones de seguridad propuestas para este periodo.

Otros ataques a sedes políticas

Los hechos en Medellín no son un caso aislado. El 10 de abril, la sede de congresistas del Centro Democrático en Bucaramanga también fue vandalizada.

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Los representantes Óscar Villamizar y Jonathan Pineda informaron que dos personas jóvenes ingresaron al local del barrio Antonio Santos e hicieron grafitis ofensivos—incluyendo las frases “6.402 Uribe hp” y “Cepeda tu presi”—y causaron daños materiales en la fachada, según denunció Pineda en un comunicado remitido tras exponer el caso ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Los congresistas informaron que la sede política del Centro Democrático en Bucaramanga no tiene cámaras de seguridad - crédito Prensa/Suministrada a Infobae Colombia

La agresión coincidió con la estancia en la ciudad de la candidata presidencial Paloma Valencia y del aspirante a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo, ambos del Centro Democrático, quienes realizaban actividades de campaña en la capital santandereana.

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Los denunciantes reconocen que la sede carece de videovigilancia interna, aunque existen cámaras en viviendas aledañas que podrían aportar información a la investigación. Hasta ahora, ni testigos directos ni responsables han sido identificados y se desconoce la cuantía exacta de los daños.

“Cuando atacan la democracia, nos encontramos más firmes. No nos van a intimidar ni a sacar de las calles. A Colombia no la doblegan los violentos”, sostuvo Pineda en un comunicado.