Por comerse unos huevos, habrían desaparecido a un grupo de perros en Antioquia

El perro hallado muerto presentaba heridas de bala y fue encontrado junto a restos de huevos, lo que se investiga como un mensaje intimidatorio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las familias de la vereda La Sonadora en El Carmen de Viboral, Antioquia, junto con organizaciones sociales, pusieron sobre la mesa una preocupación que ha sacudido la tranquilidad del sector: la reciente muerte violenta de un perro y la desaparición de otros dos, todos animales de compañía de los habitantes locales.

Según los denunciantes, la raíz del conflicto sería insólita: “La muerte y la desaparición de los caninos, al parecer, simplemente fue porque se comieron unos huevos, unos huevos de estos criaderos como de gallos de pelea”.

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La explicación revela la tensión que atraviesa la comunidad frente a los criaderos y la convivencia entre animales.

En el caso que más indignación causó, la familia afectada encontró el cuerpo del canino tras veinte días de búsqueda.

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La Fiscalía General de la Nación lidera la investigación y las denuncias se formalizarán formalmente para esclarecer los hechos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A los pocos días se desaparecieron y después de 20 días una de ellas apareció muerta con impactos de bala y alrededor con huevos, como una especie de cartel, como cuando asesinan a alguien por robo o por violación, que suelen ponerle unos carteles”, detallaron los denunciantes a Alerta Paisa.

Durante las últimas semanas de abril, los habitantes de La Sonadora denunciaron el asesinato de un perro y la desaparición de otros dos, señalando que los hechos estarían relacionados con supuestos conflictos por huevos de criaderos de gallos.

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El caso fue llevado ante la Fiscalía General de la Nación y las autoridades municipales, que iniciaron las investigaciones correspondientes.

Investigación y reacción institucional

El secretario de Gobierno de El Carmen de Viboral, Daniel Quintero, confirmó que la administración municipal ya está acompañando el caso y coordinando con las autoridades especializadas. “Estuvimos muy al tanto de la situación”, relató Quintero.

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La Alcaldía de El Carmen de Viboral y la Secretaría de Gobierno acompañan la investigación y articulan acciones con la Policía Especializada - crédito Montaje Jesús Áviles

El funcionario destacó que el hallazgo del animal muerto dio pie a la intervención oficial: “Nos enteramos de que se había encontrado el canino muerto. Yo creo que es lo más importante, poder poner en conocimiento, con el material probatorio y con todo lo que se tenga, a las autoridades competentes”.

La administración municipal se reunió con defensores de animales para activar los protocolos de atención y canalizar la denuncia ante la Fiscalía. Quintero agregó: “Ya todo material de investigación está recolectado como material probatorio para poder verificar y entender un poco cuáles pueden haber sido las causas de esta situación”.

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La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía y, de acuerdo con las autoridades, se recopilaron pruebas y se activó la ruta de intervención de la Policía Especializada en delitos de maltrato animal.

Las organizaciones sociales pidieron garantías de seguridad y protección para quienes han alzado la voz en defensa de los animales del sector.

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La reacción de la comunidad tiene como trasfondo la Ley Ángel, en vigor desde el año pasado, que endureció las sanciones para quienes incurran en maltrato animal en Colombia. Las penas ahora superan los cuatro años de prisión para quienes maten con dolo a un animal, causen lesiones graves o cometan abuso sexual contra ellos, lo que implica que estos delitos ya no son excarcelables.

Alerta por envenenamiento de animales en un colegio al sur de Bogotá

La muerte de dos perros y la grave intoxicación de otros cuatro en el sur de Bogotá provocó una inmediata movilización de las autoridades locales y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba).

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Dos perros murieron y cuatro están en estado crítico, bajo atención veterinaria especializada del Idpyba, tras el presunto incidente de maltrato animal en Bogotá - crédito prensa Idpyba

El incidente ocurrió en el entorno del Instituto Antonio García, en Ciudad Bolívar, donde estos animales convivían habitualmente con la comunidad educativa.

El hecho fue confirmado por funcionarios del Idpyba y de la Alcaldía Local, quienes detallaron que la emergencia se desató la noche del martes 10 de febrero de 2026. El saldo inicial fue la pérdida de dos caninos, mientras que otros cuatro permanecen en estado crítico bajo cuidado veterinario.

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La situación conmocionó a los estudiantes, docentes y personal del colegio, quienes alimentaban y protegían diariamente a los perros. La noticia motivó la intervención urgente de las autoridades, que activaron los protocolos de atención y revisaron el entorno escolar en busca de indicios.

En respuesta a la alerta, equipos de Protección Animal y de la Alcaldía Local se desplazaron hasta el lugar, recolectando pruebas y testimonios para abrir una investigación judicial. “Se activó la ruta de atención y se verificaron los hechos”, informaron desde el organismo.