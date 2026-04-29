Colombia

Por comerse unos huevos, habrían desaparecido a un grupo de perros en Antioquia

Las autoridades del municipio de Carmen de Viboral revisan el caso de la muerte de un animal doméstico, cuya denuncia vincula el hecho con recientes reformas legales que aumentaron las penas por maltrato animal

Guardar
Primer plano de las patas delanteras de un perro con pelaje claro y uñas largas, apoyadas sobre una superficie textil oscura con luz y sombra.
El perro hallado muerto presentaba heridas de bala y fue encontrado junto a restos de huevos, lo que se investiga como un mensaje intimidatorio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las familias de la vereda La Sonadora en El Carmen de Viboral, Antioquia, junto con organizaciones sociales, pusieron sobre la mesa una preocupación que ha sacudido la tranquilidad del sector: la reciente muerte violenta de un perro y la desaparición de otros dos, todos animales de compañía de los habitantes locales.

Según los denunciantes, la raíz del conflicto sería insólita: “La muerte y la desaparición de los caninos, al parecer, simplemente fue porque se comieron unos huevos, unos huevos de estos criaderos como de gallos de pelea”.

PUBLICIDAD

La explicación revela la tensión que atraviesa la comunidad frente a los criaderos y la convivencia entre animales.

En el caso que más indignación causó, la familia afectada encontró el cuerpo del canino tras veinte días de búsqueda.

PUBLICIDAD

Imagen de las patas de un perro, enfocando en el pelaje y las almohadillas. Otras opciones: detalle de patas caninas, cuidado de mascotas, textura de pelaje. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Fiscalía General de la Nación lidera la investigación y las denuncias se formalizarán formalmente para esclarecer los hechos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A los pocos días se desaparecieron y después de 20 días una de ellas apareció muerta con impactos de bala y alrededor con huevos, como una especie de cartel, como cuando asesinan a alguien por robo o por violación, que suelen ponerle unos carteles”, detallaron los denunciantes a Alerta Paisa.

Durante las últimas semanas de abril, los habitantes de La Sonadora denunciaron el asesinato de un perro y la desaparición de otros dos, señalando que los hechos estarían relacionados con supuestos conflictos por huevos de criaderos de gallos.

El caso fue llevado ante la Fiscalía General de la Nación y las autoridades municipales, que iniciaron las investigaciones correspondientes.

Investigación y reacción institucional

El secretario de Gobierno de El Carmen de Viboral, Daniel Quintero, confirmó que la administración municipal ya está acompañando el caso y coordinando con las autoridades especializadas. “Estuvimos muy al tanto de la situación”, relató Quintero.

Casos que más llamaron la atención durante el año, en diferentes zonas del país - crédito Montaje Jesús Áviles
La Alcaldía de El Carmen de Viboral y la Secretaría de Gobierno acompañan la investigación y articulan acciones con la Policía Especializada - crédito Montaje Jesús Áviles

El funcionario destacó que el hallazgo del animal muerto dio pie a la intervención oficial: “Nos enteramos de que se había encontrado el canino muerto. Yo creo que es lo más importante, poder poner en conocimiento, con el material probatorio y con todo lo que se tenga, a las autoridades competentes”.

La administración municipal se reunió con defensores de animales para activar los protocolos de atención y canalizar la denuncia ante la Fiscalía. Quintero agregó: “Ya todo material de investigación está recolectado como material probatorio para poder verificar y entender un poco cuáles pueden haber sido las causas de esta situación”.

La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía y, de acuerdo con las autoridades, se recopilaron pruebas y se activó la ruta de intervención de la Policía Especializada en delitos de maltrato animal.

Las organizaciones sociales pidieron garantías de seguridad y protección para quienes han alzado la voz en defensa de los animales del sector.

La reacción de la comunidad tiene como trasfondo la Ley Ángel, en vigor desde el año pasado, que endureció las sanciones para quienes incurran en maltrato animal en Colombia. Las penas ahora superan los cuatro años de prisión para quienes maten con dolo a un animal, causen lesiones graves o cometan abuso sexual contra ellos, lo que implica que estos delitos ya no son excarcelables.

Alerta por envenenamiento de animales en un colegio al sur de Bogotá

La muerte de dos perros y la grave intoxicación de otros cuatro en el sur de Bogotá provocó una inmediata movilización de las autoridades locales y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba).

Dos perros murieron y cuatro están en estado crítico, bajo atención veterinaria especializada del Idpyba, tras el presunto incidente de maltrato animal en Bogotá - crédito prensa Idpyba
Dos perros murieron y cuatro están en estado crítico, bajo atención veterinaria especializada del Idpyba, tras el presunto incidente de maltrato animal en Bogotá - crédito prensa Idpyba

El incidente ocurrió en el entorno del Instituto Antonio García, en Ciudad Bolívar, donde estos animales convivían habitualmente con la comunidad educativa.

El hecho fue confirmado por funcionarios del Idpyba y de la Alcaldía Local, quienes detallaron que la emergencia se desató la noche del martes 10 de febrero de 2026. El saldo inicial fue la pérdida de dos caninos, mientras que otros cuatro permanecen en estado crítico bajo cuidado veterinario.

La situación conmocionó a los estudiantes, docentes y personal del colegio, quienes alimentaban y protegían diariamente a los perros. La noticia motivó la intervención urgente de las autoridades, que activaron los protocolos de atención y revisaron el entorno escolar en busca de indicios.

En respuesta a la alerta, equipos de Protección Animal y de la Alcaldía Local se desplazaron hasta el lugar, recolectando pruebas y testimonios para abrir una investigación judicial. “Se activó la ruta de atención y se verificaron los hechos”, informaron desde el organismo.

Temas Relacionados

Maltrato animal AntioquiaDenuncia desaparición perrosConsumo huevo perrosEl Carmen de ViboralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

El León es último en su grupo, por lo que debe sumar las tres unidades para seguir con vida en la competencia de clubes más importante de Suramérica

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Qué hacía en Colombia el rabino neoyorquino que fue asesinado en Bogotá: rentó su hospedaje por plataforma y planeaba regresar en pocos días a su país

El ciudadano estadounidense Nuchem Yasir Eber salió a cumplir una cita, y un día después su cuerpo fue hallado sin vida y con signos de violencia

Qué hacía en Colombia el rabino neoyorquino que fue asesinado en Bogotá: rentó su hospedaje por plataforma y planeaba regresar en pocos días a su país

Este es el mirador con su propio “Cristo Redentor” en Bogotá que se volvió viral: así es el plan que conquista a turistas y locales

La integración de una monumental figura religiosa, áreas para el ocio y servicios complementarios ha redefinido la forma en que residentes y turistas aprecian los paisajes urbanos desde lo alto de la ciudad

Este es el mirador con su propio “Cristo Redentor” en Bogotá que se volvió viral: así es el plan que conquista a turistas y locales

Aida Victoria Merlano conmocionó ‘La Mansión VIP’ por escena subida de tono con un compañero: “No pueden portarse mal”

La participación de Aida Victoria en el reality suma un nuevo capítulo de controversia, luego de que compartiera una escena íntima y llena de tensión con uno de sus compañeros, lo que mantiene a la audiencia a la expectativa de lo que pueda suceder

Aida Victoria Merlano conmocionó ‘La Mansión VIP’ por escena subida de tono con un compañero: “No pueden portarse mal”

Shakira empaca maletas para su presentación en Copacabana: esto es lo que lleva la cantante a Brasil

La intérprete colombiana se prepara para llegar al icónico escenario en Brasil para presentar frente a millones de turistas sus mayores éxitos y presumió con sus fans lo que lleva en su maleta

Shakira empaca maletas para su presentación en Copacabana: esto es lo que lleva la cantante a Brasil
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano conmocionó ‘La Mansión VIP’ por escena subida de tono con un compañero: “No pueden portarse mal”

Aida Victoria Merlano conmocionó ‘La Mansión VIP’ por escena subida de tono con un compañero: “No pueden portarse mal”

Shakira empaca maletas para su presentación en Copacabana: esto es lo que lleva la cantante a Brasil

Roberto Velásquez se burló del exprometido de Alexa Torrex por no poderle devolver el anillo de compromiso a la participante: “Aquí no”

Guillo Vives lanzó su álbum debut y expresó su deseo de grabar junto a Carlos Vives un vallenato pese a pesar de que hace años que no se hablan: “Con composiciones nuestras”

Jhorman Toloza lanzó contundente advertencia a la familia de Alexa Torrex y desató polémica en ‘La casa de los famosos’: “No se metan conmigo”

Deportes

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

París Saint Germain afrontará la semifinal de Champions League ante el Bayern Múnich de Luis Díaz sin Achraf Hakimi: se confirmó su lesión

Lámina de James Rodríguez del álbum del Mundial 2026 es diferente a las de los otros jugadores de la selección Colombia: esta es la razón

El ciclista colombiano Harold Tejada firmó por tres temporadas con el Ineos Grenadiers: sería compañero de Egan Bernal

Tigre vs. América de Cali: hora y dónde ver a La ‘Mechita’ en la Copa Sudamericana