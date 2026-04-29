Colombia

Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, prometió pagar cuentas pendientes del Instituto de Cancerología: “No habrá interrupción en la atención”

Se convocó una reunión de emergencia con las directivas del Instituto Nacional de Cancerología tras conocerse, en pleno Consejo de Ministros, el anuncio de suspensión de servicios para nuevos pacientes oncológicos

Guardar
El Instituto Nacional de Cancerología suspenderá la admisión de nuevos pacientes de Nueva EPS a partir del 1 de mayo de 2026, ante una deuda que supera los 100.000 millones de pesos- crédito Nueva EPS y Alcaldía de Cali
El Instituto Nacional de Cancerología suspenderá la admisión de nuevos pacientes de Nueva EPS a partir del 1 de mayo de 2026, ante una deuda que supera los 100.000 millones de pesos- crédito Nueva EPS y Alcaldía de Cali

El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, anunció este 29 de abril de 2026 que sostendrá una reunión de emergencia con las directivas del Instituto Nacional de Cancerología (INC) para buscar salidas al problema de flujo de recursos que llevó a esa institución a anunciar el cierre de sus puertas a nuevos pacientes afiliados a la aseguradora desde el próximo viernes 1 de mayo.

El comunicado publicado en las diferentes redes de la Nueva EPS llegó horas después de que el INC publicara su propio documento en el que informó la suspensión de algunos servicios por problemas en la cartera.

PUBLICIDAD

Ospina Gómez reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa: “No sabía que me iba a encontrar, incluso durante el Consejo de Ministros, con un comunicado anunciando el cierre de servicios del Instituto Nacional de Cancerología”, señaló el funcionario.

Para quienes tienen un familiar afiliado a Nueva EPS con cáncer, el mensaje del interventor fue de calma. Ospina Gómez subrayó que el mismo comunicado del INC aclara que los pacientes que ya están en tratamiento no verán interrumpida su atención y que las urgencias seguirán funcionando con normalidad.

PUBLICIDAD

En su comunicado del 29 de abril de 2026, el agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, anunció una reunión de emergencia con las directivas del INC y prometió saldar las cuentas validadas la próxima semana- crédito Nueva EPS
En su comunicado del 29 de abril de 2026, el agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, anunció una reunión de emergencia con las directivas del INC y prometió saldar las cuentas validadas la próxima semana- crédito Nueva EPS

“Quiero enviar un mensaje de tranquilidad: no habrá interrupción en la atención. Hoy me reuniré con la señora gerente para que se restablezca y continúe la prestación de los servicios”, afirmó en la comunicación.

Lo que sí cambia desde el viernes es la situación de quienes necesiten iniciar un tratamiento oncológico por primera vez en el INC: esa puerta quedará cerrada hasta que ambas entidades lleguen a un acuerdo. La medida no aplica para menores de edad con cáncer ni para urgencias vitales.

En cuanto a la deuda, Ospina Gómez no la negó, pero sí precisó su origen. Según el interventor, las cuentas pendientes se acumularon antes del proceso de intervención de Nueva EPS, que arrancó en abril de 2024 por orden de la Superintendencia Nacional de Salud.

Jorge Iván Ospina, actual interventor de la Nueva EPS, enfrenta once investigaciones judiciales por presunta corrupción en Cali - crédito Sergio Acero/Colprensa
Jorge Iván Ospina Gómez, agente interventor de Nueva EPS, afirmó que los pacientes en tratamiento no verán interrumpida su atención y que los servicios de urgencias continuarán operando con normalidad- crédito Sergio Acero/Colprensa

El funcionario anunció además que una parte de esa deuda está lista para ser pagada: “Aquellas cuentas que tenemos validadas serán pagadas la próxima semana. Nuestro propósito es construir confianza; no es fácil que un paciente se entere, por la radio o por cualquier otro medio, que sus servicios fueron cancelados”, manifestó.

El trasfondo del conflicto es una cartera morosa que el INC ha cifrado en más de 100.000 millones de pesos. La institución, que funciona como Empresa Social del Estado y es el centro de referencia nacional para el tratamiento del cáncer, ha reportado que los giros mensuales de Nueva EPS no alcanzan a cubrir los costos de quimioterapias, cirugías complejas, medicamentos de alto costo y el mantenimiento de equipos de radioterapia y medicina nuclear.

Esa brecha financiera ha obligado al INC a poner a miles de pacientes en lista de espera, muchos de los cuales han tenido que acudir a la acción de tutela para obtener atención oportuna.

Nueva EPS - crédito Nueva EPS
La Superintendencia Nacional de Salud intervino a Nueva EPS en abril de 2024 con el objetivo de estabilizar sus finanzas, pero el INC reporta que los giros mensuales siguen sin cubrir los costos de los tratamientos oncológicos - crédito Nueva EPS

El problema estructural que subyace a este pulso entre las dos entidades tiene que ver con el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el dinero que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema.

El Ministerio de Salud y la Superintendencia han promovido mesas de conciliación de cartera, pero sin que se haya resuelto la brecha entre lo que la UPC cubre y lo que cuesta tratar enfermedades de alto costo en una población tan grande como la de Nueva EPS, que es la aseguradora con mayor número de afiliados del país.

“Estamos abiertos al diálogo: pueden reunirse conmigo y así evitamos este tipo de situaciones, que hoy deben ser atendidas con dignidad”, cerró Ospina Gómez en el comunicado.

Temas Relacionados

Nueva EPSCancerológicoJorge Iván OspinaPacientes de CáncerColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exparamilitar acusó a ‘Lucho’ Herrera, campeón de la Vuelta a España, de mandar asesinar al alcalde de Viotá

De acuerdo con el informe entregado por Noticias Uno, el relato de Ojitos va más allá, pues afirmó que otras personas cercanas a Herrera también estuvieron implicadas en crímenes relacionados

Exparamilitar acusó a ‘Lucho’ Herrera, campeón de la Vuelta a España, de mandar asesinar al alcalde de Viotá

Presunto terrorista colaborador de “Iván Mordisco” vivía al frente de la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín: así lo capturaron

El hombre señalado por organismos de inteligencia habría utilizado una fachada empresarial para coordinar actividades ilícitas, incluyendo la facilitación de movimientos logísticos y la administración de recursos de un grupo armado

Presunto terrorista colaborador de “Iván Mordisco” vivía al frente de la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín: así lo capturaron

Gustavo Petro cuestionó al Consejo de Estado por suspender el traslado de billones de pesos desde los fondos de pensiones: “Si no devuelven el dinero son ladrones”

La medida adoptada por la justicia desató reacciones en el Ejecutivo y abrió una nueva fase de confrontación institucional

Gustavo Petro cuestionó al Consejo de Estado por suspender el traslado de billones de pesos desde los fondos de pensiones: “Si no devuelven el dinero son ladrones”

Karol G anunció otras dos fechas de su gira en Colombia: cuándo serán los conciertos y la preventa de la boletería

La rápida venta de entradas para el concierto de Karol G en Bogotá llevó a la apertura de dos fechas adicionales, consolidando tres funciones consecutivas

Karol G anunció otras dos fechas de su gira en Colombia: cuándo serán los conciertos y la preventa de la boletería

Juan Fernando Cristo se molestó por respaldo del Partido Liberal a la candidatura de Paloma Valencia: “Mala copia del Partido Conservador”

La decisión de la colectividad roja se conoció tras un encuentro entre la Dirección Nacional y sus militantes; el exministro del Interior lo calificó como “traición” a su ideario político

Juan Fernando Cristo se molestó por respaldo del Partido Liberal a la candidatura de Paloma Valencia: “Mala copia del Partido Conservador”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Karol G anunció otras dos fechas de su gira en Colombia: cuándo serán los conciertos y la preventa de la boletería

Karol G anunció otras dos fechas de su gira en Colombia: cuándo serán los conciertos y la preventa de la boletería

Por qué cancelaron boletas para el concierto de BTS en Colombia: Ticketmaster aclaró la polémica decisión

La actriz María José Martínez reveló que fue víctima de acoso sexual: “Me pasa desde que empecé”

El ‘influencer’ alemán Dominc Wolf lloró al hacer el juramento como ciudadano colombiano: “Amo ser de aquí”

Periodista Paola Vargas continuó con sus denuncias de abuso en contra de Ricardo Orrego en Caracol Televisión y señaló silencio de su jefa inmediata: “Ella no hizo nada”

Deportes

Figura del Junior salió expulsado y su compañero le echó la culpa por la derrota en la Copa Libertadores: “Nos arruinó”

Figura del Junior salió expulsado y su compañero le echó la culpa por la derrota en la Copa Libertadores: “Nos arruinó”

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

La selección Colombia recibirá más pláta por la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026: este es el aumento aprobado

Leyenda del fútbol inglés se rinde ante Luis Díaz tras su gol con el Bayern Múnich: “Así deberían ser los extremos de todo el mundo”

Luka Modric fue operado con éxito: volverá a los entrenamientos pensando en la Copa del Mundo con Croacia