Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, prometió pagar cuentas pendientes del Instituto de Cancerología: “No habrá interrupción en la atención”

El Instituto Nacional de Cancerología suspenderá la admisión de nuevos pacientes de Nueva EPS a partir del 1 de mayo de 2026, ante una deuda que supera los 100.000 millones de pesos- crédito Nueva EPS y Alcaldía de Cali

El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, anunció este 29 de abril de 2026 que sostendrá una reunión de emergencia con las directivas del Instituto Nacional de Cancerología (INC) para buscar salidas al problema de flujo de recursos que llevó a esa institución a anunciar el cierre de sus puertas a nuevos pacientes afiliados a la aseguradora desde el próximo viernes 1 de mayo.

El comunicado publicado en las diferentes redes de la Nueva EPS llegó horas después de que el INC publicara su propio documento en el que informó la suspensión de algunos servicios por problemas en la cartera.

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Ospina Gómez reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa: “No sabía que me iba a encontrar, incluso durante el Consejo de Ministros, con un comunicado anunciando el cierre de servicios del Instituto Nacional de Cancerología”, señaló el funcionario.

Para quienes tienen un familiar afiliado a Nueva EPS con cáncer, el mensaje del interventor fue de calma. Ospina Gómez subrayó que el mismo comunicado del INC aclara que los pacientes que ya están en tratamiento no verán interrumpida su atención y que las urgencias seguirán funcionando con normalidad.

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En su comunicado del 29 de abril de 2026, el agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, anunció una reunión de emergencia con las directivas del INC y prometió saldar las cuentas validadas la próxima semana- crédito Nueva EPS

“Quiero enviar un mensaje de tranquilidad: no habrá interrupción en la atención. Hoy me reuniré con la señora gerente para que se restablezca y continúe la prestación de los servicios”, afirmó en la comunicación.

Lo que sí cambia desde el viernes es la situación de quienes necesiten iniciar un tratamiento oncológico por primera vez en el INC: esa puerta quedará cerrada hasta que ambas entidades lleguen a un acuerdo. La medida no aplica para menores de edad con cáncer ni para urgencias vitales.

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En cuanto a la deuda, Ospina Gómez no la negó, pero sí precisó su origen. Según el interventor, las cuentas pendientes se acumularon antes del proceso de intervención de Nueva EPS, que arrancó en abril de 2024 por orden de la Superintendencia Nacional de Salud.

Jorge Iván Ospina Gómez, agente interventor de Nueva EPS, afirmó que los pacientes en tratamiento no verán interrumpida su atención y que los servicios de urgencias continuarán operando con normalidad- crédito Sergio Acero/Colprensa

El funcionario anunció además que una parte de esa deuda está lista para ser pagada: “Aquellas cuentas que tenemos validadas serán pagadas la próxima semana. Nuestro propósito es construir confianza; no es fácil que un paciente se entere, por la radio o por cualquier otro medio, que sus servicios fueron cancelados”, manifestó.

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El trasfondo del conflicto es una cartera morosa que el INC ha cifrado en más de 100.000 millones de pesos. La institución, que funciona como Empresa Social del Estado y es el centro de referencia nacional para el tratamiento del cáncer, ha reportado que los giros mensuales de Nueva EPS no alcanzan a cubrir los costos de quimioterapias, cirugías complejas, medicamentos de alto costo y el mantenimiento de equipos de radioterapia y medicina nuclear.

Esa brecha financiera ha obligado al INC a poner a miles de pacientes en lista de espera, muchos de los cuales han tenido que acudir a la acción de tutela para obtener atención oportuna.

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La Superintendencia Nacional de Salud intervino a Nueva EPS en abril de 2024 con el objetivo de estabilizar sus finanzas, pero el INC reporta que los giros mensuales siguen sin cubrir los costos de los tratamientos oncológicos - crédito Nueva EPS

El problema estructural que subyace a este pulso entre las dos entidades tiene que ver con el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el dinero que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema.

El Ministerio de Salud y la Superintendencia han promovido mesas de conciliación de cartera, pero sin que se haya resuelto la brecha entre lo que la UPC cubre y lo que cuesta tratar enfermedades de alto costo en una población tan grande como la de Nueva EPS, que es la aseguradora con mayor número de afiliados del país.

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“Estamos abiertos al diálogo: pueden reunirse conmigo y así evitamos este tipo de situaciones, que hoy deben ser atendidas con dignidad”, cerró Ospina Gómez en el comunicado.