Conductor de bus del Sitp le lanzó el vehículo encima a un grupo de usuarios que estaban protestando: todo quedó en video

Un video compartido por la cuenta de X @SMancillaRo1 muestra un tenso incidente en el portal Usme, donde un conductor del Sitp habría intentado avanzar su bus alimentador contra un grupo de manifestantes - crédito @SMancillaRo1 / X

Un video viralizado en la cuenta de X @SMancillaRo1 generó controversia tras denunciar un intento de atropello por parte de un conductor del Sitp en el portal Usme.

En la publicación, el denunciante afirmó: “Ustedes tienen sumida a Bogotá en la intolerancia. ¿Desde cuándo un conductor de un alimentador decide arremeter contra los usuarios? Hoy puso en marcha el vehículo en medio de una protesta y casi atropella a varias personas”. Los hechos, según relata, ocurrieron “Portal Usme, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. Día 27 de abril 2026. Alimentador Usme centro”.

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En el video se observa cómo varias personas intentan bloquear el paso del bus, mientras el conductor acelera. Las reacciones aumentaron de tono cuando el hombre abrió la puerta y los manifestantes se acercaron.

Un hombre le gritó: “Me está dando varilla. Bajen a ver, gonorrea. Me está sacando una varilla pesada, hágale, gonorrea. O sea, me saca tras del hecho un varillazo y me pega en la cara, ¿y qué? Ah, lo rompo yo. Si es que usted es el que está dando varilla. Ustedes ven que está sacando una varilla, viejo hijueputa”.

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Según la denuncia, el conductor primero amenazó a los usuarios con una varilla - crédito @SMancillaRo1 / X

El autor del video argumenta: “Ahora exigir que te presten el servicio después de esperar una hora, les da derecho a atentar contra la vida. Revise sus argumentos”.

Las reacciones en redes sociales fueron divididas: “Quitarle la ruta a otras personas es un acto criminal”, “No respetan nada, la distancia entre carros, invasiones de carril, tirando el bus a los demás carros...y seguro nunca pasa nada”, “Desde cuando una protesta está legitimamente contemplada con la prohibición del derecho de locomoción?”, “No se pero si a mí se me paran en frente todos esos ñeros así con palos y esa actitud también hago lo mismo!!”, “La mayoría son colados y se las tiran de dignos”.

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TransMilenio respondió rápidamente a la denuncia realizada por la usuaria en redes sociales, solicitando detalles como la hora y ubicación del incidente: “”Hola Stefanía. Recibimos tu reporte y lamentamos lo ocurrido. Por favor, indícanos hora y ubicación de los hechos para enviar la información a nuestro equipo técnico".

El hecho se presentó al interior del portal Usme - crédito TransMilenio

Es fundamental recordar que bloquear los carriles exclusivos de TransMilenio o los preferenciales del Sitp en Bogotá es una infracción grave según el Código Nacional de Tránsito. La invasión o el obstáculo de estas vías, clasificada como infracción C14 en el año 2026, puede generar sanciones económicas cercanas a $604.100 pesos, reflejando el rigor con que se protege la movilidad y seguridad de los usuarios.

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Respecto al comportamiento de los conductores, cualquier acto de agresión física o verbal hacia los pasajeros es sancionado con severidad.

Las consecuencias incluyen la suspensión de hasta 2 años en la operación, despido inmediato en casos graves y la inhabilitación para conducir vehículos del sistema. Además, los responsables pueden enfrentarse a comparendos por convivencia y la empresa está obligada a reportar las conductas, lo que puede derivar en investigaciones internas e incluso acciones penales.

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Por otra parte, el vehículo involucrado hace parte de los buses alimentadores, conocidos por su color verde o azul, que tienen la función de conectar los barrios con los principales portales y estaciones de TransMilenio.

Los buses alimentadores suelen presentar demoras en las horas pico - crédito Colprensa

Estos vehículos operan en rutas circulares y los usuarios abordan en paraderos identificados, debiendo validar su tarjeta “Tu Llave” al subir. El cobro se realiza por tramos, facilitando el acceso al sistema troncal y permitiendo una integración eficiente entre los diferentes modos de transporte capitalinos.

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Las demoras en los alimentadores, como la denunciada en el video, suelen ser motivo de queja, sobre todo en horas pico, cuando los tiempos de espera pueden superar fácilmente los 15 o incluso 30 minutos. Esta situación afecta la experiencia de viaje y la percepción de eficiencia del sistema.