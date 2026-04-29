Colombia

Conductor de bus del Sitp le lanzó el vehículo encima a un grupo de usuarios que estaban protestando: todo quedó en video

Según la denuncia, el hecho se presentó debido a una protesta por demora en la prestación del servicio

Guardar

Un video compartido por la cuenta de X @SMancillaRo1 muestra un tenso incidente en el portal Usme, donde un conductor del Sitp habría intentado avanzar su bus alimentador contra un grupo de manifestantes - crédito @SMancillaRo1 / X

Un video viralizado en la cuenta de X @SMancillaRo1 generó controversia tras denunciar un intento de atropello por parte de un conductor del Sitp en el portal Usme.

En la publicación, el denunciante afirmó: “Ustedes tienen sumida a Bogotá en la intolerancia. ¿Desde cuándo un conductor de un alimentador decide arremeter contra los usuarios? Hoy puso en marcha el vehículo en medio de una protesta y casi atropella a varias personas”. Los hechos, según relata, ocurrieron “Portal Usme, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. Día 27 de abril 2026. Alimentador Usme centro”.

PUBLICIDAD

En el video se observa cómo varias personas intentan bloquear el paso del bus, mientras el conductor acelera. Las reacciones aumentaron de tono cuando el hombre abrió la puerta y los manifestantes se acercaron.

Un hombre le gritó: “Me está dando varilla. Bajen a ver, gonorrea. Me está sacando una varilla pesada, hágale, gonorrea. O sea, me saca tras del hecho un varillazo y me pega en la cara, ¿y qué? Ah, lo rompo yo. Si es que usted es el que está dando varilla. Ustedes ven que está sacando una varilla, viejo hijueputa”.

PUBLICIDAD

Según la denuncia, el conductor primero amenazó a los usuarios con una varilla - crédito @SMancillaRo1 / X
Según la denuncia, el conductor primero amenazó a los usuarios con una varilla - crédito @SMancillaRo1 / X

El autor del video argumenta: “Ahora exigir que te presten el servicio después de esperar una hora, les da derecho a atentar contra la vida. Revise sus argumentos”.

Las reacciones en redes sociales fueron divididas: “Quitarle la ruta a otras personas es un acto criminal”, “No respetan nada, la distancia entre carros, invasiones de carril, tirando el bus a los demás carros...y seguro nunca pasa nada”, “Desde cuando una protesta está legitimamente contemplada con la prohibición del derecho de locomoción?”, “No se pero si a mí se me paran en frente todos esos ñeros así con palos y esa actitud también hago lo mismo!!”, “La mayoría son colados y se las tiran de dignos”.

TransMilenio respondió rápidamente a la denuncia realizada por la usuaria en redes sociales, solicitando detalles como la hora y ubicación del incidente: “”Hola Stefanía. Recibimos tu reporte y lamentamos lo ocurrido. Por favor, indícanos hora y ubicación de los hechos para enviar la información a nuestro equipo técnico".

El hecho se presentó al interior del portal Usme - crédito TransMilenio
El hecho se presentó al interior del portal Usme - crédito TransMilenio

Es fundamental recordar que bloquear los carriles exclusivos de TransMilenio o los preferenciales del Sitp en Bogotá es una infracción grave según el Código Nacional de Tránsito. La invasión o el obstáculo de estas vías, clasificada como infracción C14 en el año 2026, puede generar sanciones económicas cercanas a $604.100 pesos, reflejando el rigor con que se protege la movilidad y seguridad de los usuarios.

Respecto al comportamiento de los conductores, cualquier acto de agresión física o verbal hacia los pasajeros es sancionado con severidad.

Las consecuencias incluyen la suspensión de hasta 2 años en la operación, despido inmediato en casos graves y la inhabilitación para conducir vehículos del sistema. Además, los responsables pueden enfrentarse a comparendos por convivencia y la empresa está obligada a reportar las conductas, lo que puede derivar en investigaciones internas e incluso acciones penales.

Por otra parte, el vehículo involucrado hace parte de los buses alimentadores, conocidos por su color verde o azul, que tienen la función de conectar los barrios con los principales portales y estaciones de TransMilenio.

Bus alimentador de Transmilenio Foto: Colprensa
Los buses alimentadores suelen presentar demoras en las horas pico - crédito Colprensa

Estos vehículos operan en rutas circulares y los usuarios abordan en paraderos identificados, debiendo validar su tarjeta “Tu Llave” al subir. El cobro se realiza por tramos, facilitando el acceso al sistema troncal y permitiendo una integración eficiente entre los diferentes modos de transporte capitalinos.

Las demoras en los alimentadores, como la denunciada en el video, suelen ser motivo de queja, sobre todo en horas pico, cuando los tiempos de espera pueden superar fácilmente los 15 o incluso 30 minutos. Esta situación afecta la experiencia de viaje y la percepción de eficiencia del sistema.

Temas Relacionados

Portal UsmeDenuncia viralConductor TransmilenioBus alimentadorColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Shakira empaca maletas para su presentación en Copacabana: esto es lo que lleva la cantante a Brasil

La intérprete colombiana se prepara para llegar al icónico escenario en Brasil para presentar frente a millones de turistas sus mayores éxitos y presumió con sus fans lo que lleva en su maleta

Shakira empaca maletas para su presentación en Copacabana: esto es lo que lleva la cantante a Brasil

Iván Cepeda criticó decisión del Partido Liberal de apoyar la campaña de Paloma Valencia: “No está del lado correcto de la historia”

Desde su perspectiva, la inclinación de la dirección tradicional del liberalismo no refleja lo que está diciendo en los territorios

Iván Cepeda criticó decisión del Partido Liberal de apoyar la campaña de Paloma Valencia: “No está del lado correcto de la historia”

Por comerse unos huevos, habrían desaparecido a un grupo de perros en Antioquia

Las autoridades del municipio de Carmen de Viboral revisan el caso de la muerte de un animal doméstico, cuya denuncia vincula el hecho con recientes reformas legales que aumentaron las penas por maltrato animal

Por comerse unos huevos, habrían desaparecido a un grupo de perros en Antioquia

Resultado Chontico Día hoy 29 de abril

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultado Chontico Día hoy 29 de abril

Roberto Velásquez se burló del exprometido de Alexa Torrex por no poderle devolver el anillo de compromiso a la participante: “Aquí no”

Durante una transmisión llena de humor y indirectas, El Jefe de 'La casa de los famosos Colombia' desató risas con sus comentarios sobre la fallida entrega del anillo y el cierre inesperado de uno de los romances más comentados

Roberto Velásquez se burló del exprometido de Alexa Torrex por no poderle devolver el anillo de compromiso a la participante: “Aquí no”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Roberto Velásquez se burló del exprometido de Alexa Torrex por no poderle devolver el anillo de compromiso a la participante: “Aquí no”

Roberto Velásquez se burló del exprometido de Alexa Torrex por no poderle devolver el anillo de compromiso a la participante: “Aquí no”

Guillo Vives lanzó su álbum debut y expresó su deseo de grabar junto a Carlos Vives un vallenato pese a pesar de que hace años que no se hablan: “Con composiciones nuestras”

Jhorman Toloza lanzó contundente advertencia a la familia de Alexa Torrex y desató polémica en ‘La casa de los famosos’: “No se metan conmigo”

Karol G anunció otras dos fechas de su gira en Colombia: cuándo serán los conciertos y la preventa de la boletería

Por qué cancelaron boletas para el concierto de BTS en Colombia: Ticketmaster aclaró la polémica decisión

Deportes

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

París Saint Germain afrontará la semifinal de Champions League ante el Bayern Múnich de Luis Díaz sin Achraf Hakimi: se confirmó su lesión

Lámina de James Rodríguez del álbum del Mundial 2026 es diferente a las de los otros jugadores de la selección Colombia: esta es la razón

El ciclista colombiano Harold Tejada firmó por tres temporadas con el Ineos Grenadiers: sería compañero de Egan Bernal

Tigre vs. América de Cali: hora y dónde ver a La ‘Mechita’ en la Copa Sudamericana