Colombia

Directora del Instituto Nacional de Cancerología aclaró qué pasará con la atención a pacientes que estén en tratamiento por millonaria deuda de la Nueva EPS

Carolina Wiesner presentó el caso ante entes de control e indicó que continúa gestionando soluciones, mientras el futuro de pacientes sin tratamientos en curso permanece en incertidumbre por el monto pendiente

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La directora Carolina Wiesner del Instituto Nacional de Cancerología advierte sobre la crisis financiera que enfrenta la entidad por una deuda superior a 146 mil millones de pesos con la Nueva EPS - crédito @UltimaHoraCR/X

La directora del Instituto Nacional de Cancerología (INC), Carolina Wiesner, alertó sobre la ausencia de un contrato vigente con la Nueva EPS y una deuda acumulada que supera los 146 mil millones de pesos.

La funcionaria aseguró que el INC continúa prestando atención a los pacientes en tratamiento activo, aunque la falta de acuerdo con la aseguradora pone a la entidad en una situación financiera crítica.

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“El Instituto Nacional de Cancerología no ha dejado de prestar los servicios a los pacientes con cáncer afiliados a la Nueva EPS y los pacientes que están en tratamiento activo continuarán recibiendo sus servicios”, afirmó Wiesner en un video publicado en redes sociales.

A pesar de este compromiso, la directora advirtió: “Debo decir que en la actualidad el instituto no tiene contrato con la Nueva EPS y tenemos una cartera que asciende hasta los $146.000 millones”.

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Instituto Nacional de Cancerología
El Instituto Nacional de Cancerología mantiene su atención a pacientes con tratamientos oncológicos activos afiliados a la Nueva EPS, pese a la falta de un contrato vigente - crédito INC

La directora del INC explicó que la situación ha sido informada a las autoridades de control y confirmó que se prevé una nueva reunión con representantes de la aseguradora.

“Esto ha sido de conocimiento de los diferentes interventores y dado que hemos tenido una situación crítica, vamos a tener un nuevo encuentro con la nueva interventoría para que podamos solucionar el tema”, detalló Wiesner.

La funcionaria subrayó la urgencia de alcanzar un acuerdo de pago para garantizar la continuidad en la atención de nuevos pacientes. “Esperamos que en estos días la Nueva EPS firme los acuerdos de pago y establezca los contratos y nos garantice la atención de los nuevos y futuros pacientes”, expresó.

El Instituto Nacional de Cancerología reiteró su vocación de servicio durante sus noventa años de historia y aseguró que informará a la comunidad a través de los canales oficiales sobre cualquier novedad que pueda afectar a los usuarios.

“Repito que los pacientes que están en tratamiento activo seguirán recibiendo sus servicios, porque en el control del cáncer todos tenemos que ver”, concluyó la directora.

Nueva EPS y el Instituto Nacional de Cancerología buscan frenar la suspensión de atención a nuevos pacientes

Jorge Iván Ospina confirmó que se reunirá con la directora del INC para evaluar la suspensión de los servicios a pacientes de la Nueva EPS en el Instituto- crédito Nueva EPS/Alcaldía de Cali
Jorge Iván Ospina confirmó que se reunirá con la directora del INC para evaluar la suspensión de los servicios a pacientes de la Nueva EPS en el Instituto- crédito Nueva EPS/Alcaldía de Cali

La suspensión de los servicios a pacientes nuevos de la Nueva EPS, por parte del INC, forzó una convocatoria de emergencia para negociar con el Instituto ante una deuda acumulada de más de $146.000 millones.

El Instituto Nacional de Cancerología mantiene la prestación de servicios esenciales como urgencias para los afiliados de Nueva EPS y la continuidad de los tratamientos para menores de edad y pacientes oncológicos en curso, pero la decisión de limitar el ingreso de nuevos usuarios tiene como antecedente directo la falta de un contrato vigente y una cartera impaga que, al cierre del 31 de marzo de 2026, asciende a los $146.000 millones, de acuerdo con Wiesner Ceballos.

La funcionaria señaló a La FM: “Tenemos una creciente cartera que a 31 de marzo de 2026 supera los $146.000 millones de pesos. Esto ha sido de conocimiento de las diferentes interventorías y, teniendo en cuenta que enfrentamos una situación límite, hemos programado un nuevo espacio de concertación con la actual interventoría”.

El encuentro, anunciado por Ospina en un comunicado de la Nueva EPS el 29 de abril de 2026, busca evaluar alternativas para asegurar el flujo de recursos y evitar cualquier interrupción en los tratamientos y servicios, incluidas las urgencias oncológicas, mientras la institución intenta reconstruir la confianza con el centro especializado.

Ospina afirmó: “Aquellas cuentas que tenemos validadas serán pagadas la próxima semana. Nuestro propósito es construir confianza”. El funcionario recalcó que “el propósito es garantizar la atención de los pacientes que sufren cáncer”.

En respuesta a la suspensión de nuevos afiliados, Ospina aclaró que los tratamientos actuales y las emergencias seguirán garantizados y envió un mensaje de calma a los usuarios, asegurando que no se interrumpirán los servicios en curso.

La situación actual del INC fue informada a las autoridades de control, mientras se programa una reunión clave con la interventoría de la Nueva EPS para buscar soluciones - crédito Colprensa
Nueva EPS anuncia pago inmediato de parte de la deuda validada como medida para recuperar la confianza y negociar con el Instituto Nacional de Cancerología - crédito Colprensa

El interventor detalló que una parte de las cuentas atrasadas ya ha sido validada y será saldada en los siguientes días. Además, reconoció que la decisión unilateral del Instituto Nacional de Cancerología lo sorprendió y llamó a fortalecer los canales de comunicación y el diálogo institucional para “evitar que un paciente se entere por la radio que sus servicios fueron cancelados”.

El agente interventor Jorge Iván Ospina anunció que, en los próximos días, Nueva EPS procederá al pago de aquellas cuentas que ya han sido revisadas y aceptadas por ambas instituciones, como parte de la estrategia para normalizar el flujo de recursos y restablecer el diálogo. Ospina insistió en que evitar la interrupción de servicios es prioritario y apeló a la concertación directa como vía de resolución.

La decisión del Instituto Nacional de Cancerología afectará únicamente a los nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS a partir del 1 de mayo de 2026. Los pacientes que se encuentren en tratamiento activo continuarán con el acceso a los servicios sin alteraciones, de acuerdo con lo informado por la directora Carolina Wiesner Ceballos.

Además, la entidad aseguró que seguirá informando de los avances y cambios relevantes mediante los canales oficiales, recalcando su compromiso histórico, de más de 90 años de operación, con la atención de pacientes oncológicos.

El llamado a la concertación entre la Nueva EPS y el Instituto Nacional de Cancerología permanece abierto a la espera de nuevas definiciones contractuales y pagos efectivos, ante una coyuntura que pone en jaque la atención futura para los nuevos pacientes oncológicos en Colombia.

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