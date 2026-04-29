Colombia

La cuarta parte de los trabajos en Colombia está en riesgo por culpa de la inteligencia artificial: estos son las conclusiones de estudio de la Universidad del Rosario

El Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario advierte que 5,9 millones de personas en el país tienen alta exposición a la automatización, mientras el mercado laboral sigue atrapado en la informalidad y el trabajo precario

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Un hombre colombiano de mediana edad lleva una caja con sus pertenencias en una oficina moderna, mirando a un robot humanoide blanco que teclea en un ordenador.
El Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario advierte que 5,9 millones de trabajadores en Colombia tienen alta exposición a la inteligencia artificial- crédito VisualesIA

Piense en cuatro personas que usted conoce que trabajen. Según un informe del Observatorio Laboral (LaboUR) de la Universidad del Rosario,, una de esas cuatro personas ya tiene su empleo altamente expuesto a ser transformado o reemplazado por la inteligencia artificial (IA).

Eso es exactamente lo que dice el dato: el 25,8% de los ocupados en Colombia —es decir, 5,9 millones de personas— enfrenta hoy alta exposición y alta complementariedad con la IA.

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Dicho en palabras simples, hay trabajos que la IA puede hacer igual o mejor que una persona, y esos trabajos ya existen en el país. No es algo que venga en el futuro lejano.

El informe, basado en datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) 2025, señala que las ocupaciones con mayor exposición a la IA en Colombia incluyen al personal de apoyo administrativo (6,25%), así como a profesionales, científicos (10,7%) y directores, gerentes y administrativos (5,73%).

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Disminución de la informalidad laboral en Colombia durante el primer trimestre de 2024 - crédito Colprensa
El 55,7% de los ocupados en Colombia sigue en la informalidad, mientras la automatización presiona la reconversión de habilidades antes de 2030 - crédito Colprensa

Estos grupos presentan a la vez alta exposición y alta complementariedad con la tecnología, lo que significa que la IA no solo puede sustituirlos, sino que también puede trabajar junto a ellos, cambiando radicalmente cómo hacen su labor.

Hay otro número que vale la pena entender: el 39% de las habilidades laborales clave cambiarán antes de 2030. Eso quiere decir que, en menos de cinco años, casi cuatro de cada diez cosas que hoy le sirven a alguien para trabajar dejarán de ser suficientes. Los puestos con mayor crecimiento proyectado son los de analistas de big data, especialistas en IA y aprendizaje automático.

Desde el LaboUR advierten: “El país no solo debe consolidar la recuperación del empleo, sino prepararse para una transformación profunda en la forma de trabajar. La formación en nuevas habilidades y la reducción de la informalidad serán determinantes para cerrar brechas”.

Ahora bien, el panorama no es solo tecnológico. El informe también retrata el estado actual del mercado laboral colombiano, y las cifras muestran una mezcla de avances y problemas que persisten desde hace años.

El mobbing también puede ser entendido como una clase de sabotaje por parte del empleador a un/a trabajador/a en específico - crédito archivo Colprensa
Empleos administrativos, de atención al cliente y de ingreso de datos figuran entre los más expuestos a la automatización en Colombia, según el informe del LaboUR- crédito archivo Colprensa

En el lado positivo, la tasa de desempleo bajó 2,3 puntos porcentuales en 2025 y quedó en 8,9%. La tasa de ocupación subió 2 puntos porcentuales. La proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan cayó 2,6 puntos porcentuales, hasta el 22,1%.

Pero los problemas de fondo siguen ahí. La tasa de informalidad se mantiene en 55,7%, con una reducción de apenas 2,2 puntos porcentuales. Eso significa que más de la mitad de los trabajadores colombianos no tiene contrato formal, no cotiza a pensión ni a salud por su trabajo, y no tiene protección si pierde su empleo.

Además, el 41,3% de los ocupados trabaja por cuenta propia, lo que refleja que una parte grande del empleo en el país no es trabajo asalariado estable, sino rebusque.

Frente a la brecha de género, el informe registra una diferencia de cerca de 8 puntos porcentuales entre hombres y mujeres en el acceso a oportunidades laborales, una cifra que no ha cedido de forma significativa.

El 41,3% de los trabajadores colombianos labora por cuenta propia, una señal de la precariedad que persiste en el mercado laboral del país- crédito REUTERS/Luisa González
El 41,3% de los trabajadores colombianos labora por cuenta propia, una señal de la precariedad que persiste en el mercado laboral del país- crédito REUTERS/Luisa González

El documento también recoge la percepción de los empleadores sobre qué habilidades van a necesitar más. Según datos del Foro Económico Mundial (2025), las competencias con mayor crecimiento esperado son las relacionadas con IA y big data (con un aumento neto de 87 puntos), seguidas de redes y ciberseguridad (70), alfabetización tecnológica (68) y pensamiento creativo (66). En el extremo opuesto, la destreza manual, la resistencia y la precisión muestran una tendencia a la baja (-24 puntos).

El informe plantea como respuesta un conjunto de medidas: formación masiva en IA aplicada, un Sistema Nacional de Reconversión Laboral para financiar el reentrenamiento de trabajadores vulnerables, y una agenda de IA para pequeñas y medianas empresas que permita la adopción de estas herramientas a costos accesibles. La propuesta central del Observatorio apunta a “desarrollar un proyecto país en torno a potenciar a los trabajadores con IA antes de sustituirlos”.

Colombia registra una tasa de empleo formal del 47%, por debajo del promedio de América Latina, que llega al 52,8%, según los datos del informe comparados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 de la Agenda 2030.

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