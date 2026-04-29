Dos millones de personas están sin agua en Bogotá y Cota: estos son los barrios afectados y las fechas de restablecimiento

El corte de agua en Bogotá y Cota afecta a cerca de dos millones de personas por modernización del sistema - crédito Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
Desde la tarde del miércoles 29 de abril comenzaron los cortes de agua en Bogotá y parte de Cota, afectando a cerca de dos millones de personas en las localidades de Kennedy, Engativá, Usaquén y el municipio de Cota.
La suspensión, que se extenderá por unas 34 horas, responde a la instalación de una gigantesca válvula antisísmica en el tanque Santa Ana, parte fundamental de la infraestructura que distribuye el agua del Sistema Chingaza hacia el norte y occidente de la ciudad.
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¿Por qué se realiza el corte y cuándo volverá el servicio?
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) informó que la intervención es necesaria para modernizar y proteger la red ante posibles movimientos telúricos. La válvula, de 1,5 metros de diámetro, permitirá aislar el sistema en caso de sismos, evitando daños mayores en los túneles y conducciones de agua que abastecen a la capital.
El corte inició a las 2:00 p. m. del miércoles 29 de abril y, según el cronograma técnico, el servicio se restablecerá progresivamente entre la madrugada y la mañana del viernes 1 de mayo. Se espera que al mediodía del viernes, todas las zonas afectadas cuenten de nuevo con suministro normal, siempre y cuando no surjan contratiempos imprevistos durante la obra.
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La gerente del Acueducto, Natasha Avendaño García, explicó que la intervención es parte del proceso de modernización de la infraestructura y busca garantizar la seguridad y continuidad del abastecimiento para millones de bogotanos.
Barrios y sectores afectados por los cortes
La suspensión impacta sectores amplios y numerosos barrios. A continuación, el listado detallado:
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Usaquén (cerros nororientales: diagonal 108 a calle 193, entre carrera 7 y carrera 5 este)
- Barrancas Oriental
- Barrancas Oriental Rural
- Bosque de Pinos
- Bosque de Pinos I
- Bosque de Pinos III
- Buenavista
- Ginebra
- Ginebra II
- Horizontes del Norte
- La Cita
- La Estrellita
- La Estrellita I
- La Estrellita III
- Las Delicias del Carmen II Sector
- Mirador del Norte
- Páramo Urbano I
- San Gabriel Norte
- San Gabriel Norte II
- Santa Ana
- Santa Cecilia Puente Norte
- Segundo Contador
- Tibabita I
- Tibabita Rural I
- Usaquén
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Engativá (entre calle 24 y el Humedal Juan Amarillo, y entre avenida Ciudad de Cali y río Bogotá)
- Aeropuerto El Dorado
- Alamos
- Autopista Medellín
- Bochica
- Bochica II
- Bolivia
- Bosques de Mariana
- Bolivia Oriental
- Boyacá
- Centro Engativá II
- Ciudad Bachue
- Ciudad Bachue I Etapa
- Ciudad Bachue II
- Ciudadela Colsubsidio
- El Cedro
- El Cedro Oriental
- El Cedro I
- El Cortijo
- El Dorado
- El Dorado Industrial
- El Dorado Rural
- El Encanto
- El Gaco
- El Madrigal
- El Minuto de Dios
- El Muelle
- El Pantano
- El Real
- Engativá El Dorado
- Engativá Zona Urbana
- Florencia
- Florida Blanca
- Garcés Navas
- Garcés Navas Oriental
- Garcés Navas Sur
- Gran Granada
- La Faena
- La Granja
- La Riviera
- La Serena
- La Soledad Norte
- Las Navetas
- Los Alamos
- Alamos Norte
- Los Angeles
- Los Cerezos
- Luis Carlos Galán
- Marandú
- Normandia Occidental
- Paris
- Paris Gaitán
- Primavera
- Pueblo Viejo
- Puerta de Teja
- Quirigua I
- Quirigua II
- Quirigua Oriental
- Sabana del Dorado
- San Antonio Engativá
- San Antonio Urbano
- San Ignacio
- San José de Fontibón
- Santa Cecilia
- Santa Helenita
- Santa María
- Tabora
- Villa Amalia
- Villa del Mar
- Villa Gladys
- Villa Luz
- Villa Sagrario
- Villas de Alcalá
- Villas de Granada
- Villas de Granada I
- Zona Industrial de Cota
- Bellavista Occidental
- Bonanza
- Bosque Popular
- El Laurel
- Jardín Botánico
- La Cabana
- La Estrada
- La Estradita
- Las Ferias
- Las Ferias Occidental
- Normandía
- Palo Blanco
- San Joaquín
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Kennedy (desde Avenida Boyacá y Avenida Ciudad de Cali y entre el río Tunjuelo y canal río Fucha)
- Bavaria
- Calandaima
- Campo Hermoso
- Casablanca Sur
- Casablanca
- Castila
- Catalina
- Catalina II
- Chucua La Vaca I, II, III
- Ciudad de Cali
- Ciudad Kennedy (Central, Norte, Occidental, Oriental, Sur)
- Ciudad Techo II
- Class
- Corabastos
- Dindalito I, II, III
- El Carmelo
- El Jazmín
- El Jazmín Rural
- El Paraíso Kennedy
- El Paraíso Bosa
- El Rubí
- El Tintal III, IV
- El Vergel Oriental
- Galán
- Galán Rural
- Gran Britalia, Gran Britalia I
- Jacqueline
- Jorge Uribe Botero
- La Cecilia
- La Magdalena, La Magdalena I, La Magdalena Rural
- La Pampa
- La Paz Bosa
- Las Acacías, Las Acacías Rural
- Las Dos Avenidas
- Llano Grande
- Los Almendros
- Mandalay
- María Paz
- Nuevo Techo
- Osorio II, III, IV
- Pastrana
- Patio Bonito, Patio Bonito II
- Pio XII
- Provivienda Occidental, Provivienda Occidental II
- Roma
- Saucedal
- Tairona
- Techo
- Timiza, Timiza A, B, C
- Tintala, Tintalito
- Tocarema
- Valladolid
- Vereda el Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano
- Vergel Occidental
- Villa Alsacia II
- Villa Nelly III Sector
- Visión de Oriente
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Cota
- Área de prestación de servicio de la ESP Aguas de la Sabana.
Recomendaciones para la ciudadanía
Finalmente, la Eaab recomendó:
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- Almacenar suficiente agua antes del cierre y mantener tanques en buen estado.
- Durante el corte, asegurarse de que todos los grifos estén cerrados.
- Una vez restablecido el servicio, dejar correr el agua en caso de cambios de color.
- Para emergencias, se dispone de carrotanques, priorizando hospitales, hogares geriátricos y fundaciones, a través de la Acualínea 116.
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