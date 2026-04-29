Dos millones de personas están sin agua en Bogotá y Cota: estos son los barrios afectados y las fechas de restablecimiento

El corte de agua en Bogotá y Cota afecta a cerca de dos millones de personas por modernización del sistema - crédito Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Desde la tarde del miércoles 29 de abril comenzaron los cortes de agua en Bogotá y parte de Cota, afectando a cerca de dos millones de personas en las localidades de Kennedy, Engativá, Usaquén y el municipio de Cota.

La suspensión, que se extenderá por unas 34 horas, responde a la instalación de una gigantesca válvula antisísmica en el tanque Santa Ana, parte fundamental de la infraestructura que distribuye el agua del Sistema Chingaza hacia el norte y occidente de la ciudad.

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¿Por qué se realiza el corte y cuándo volverá el servicio?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) informó que la intervención es necesaria para modernizar y proteger la red ante posibles movimientos telúricos. La válvula, de 1,5 metros de diámetro, permitirá aislar el sistema en caso de sismos, evitando daños mayores en los túneles y conducciones de agua que abastecen a la capital.

El corte inició a las 2:00 p. m. del miércoles 29 de abril y, según el cronograma técnico, el servicio se restablecerá progresivamente entre la madrugada y la mañana del viernes 1 de mayo. Se espera que al mediodía del viernes, todas las zonas afectadas cuenten de nuevo con suministro normal, siempre y cuando no surjan contratiempos imprevistos durante la obra.

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La suspensión del servicio de agua se inició el miércoles 29 de abril y se prolongará durante unas 34 horas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La gerente del Acueducto, Natasha Avendaño García, explicó que la intervención es parte del proceso de modernización de la infraestructura y busca garantizar la seguridad y continuidad del abastecimiento para millones de bogotanos.

Barrios y sectores afectados por los cortes

La suspensión impacta sectores amplios y numerosos barrios. A continuación, el listado detallado:

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Usaquén (cerros nororientales: diagonal 108 a calle 193, entre carrera 7 y carrera 5 este)

Barrancas Oriental

Barrancas Oriental Rural

Bosque de Pinos

Bosque de Pinos I

Bosque de Pinos III

Buenavista

Ginebra

Ginebra II

Horizontes del Norte

La Cita

La Estrellita

La Estrellita I

La Estrellita III

Las Delicias del Carmen II Sector

Mirador del Norte

Páramo Urbano I

San Gabriel Norte

San Gabriel Norte II

Santa Ana

Santa Cecilia Puente Norte

Segundo Contador

Tibabita I

Tibabita Rural I

Usaquén

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La válvula antisísmica de 1,5 metros de diámetro garantizará la protección de la red de distribución ante posibles sismos - crédito Alcaldía de Bogotá

Engativá (entre calle 24 y el Humedal Juan Amarillo, y entre avenida Ciudad de Cali y río Bogotá)

Aeropuerto El Dorado

Alamos

Autopista Medellín

Bochica

Bochica II

Bolivia

Bosques de Mariana

Bolivia Oriental

Boyacá

Centro Engativá II

Ciudad Bachue

Ciudad Bachue I Etapa

Ciudad Bachue II

Ciudadela Colsubsidio

El Cedro

El Cedro Oriental

El Cedro I

El Cortijo

El Dorado

El Dorado Industrial

El Dorado Rural

El Encanto

El Gaco

El Madrigal

El Minuto de Dios

El Muelle

El Pantano

El Real

Engativá El Dorado

Engativá Zona Urbana

Florencia

Florida Blanca

Garcés Navas

Garcés Navas Oriental

Garcés Navas Sur

Gran Granada

La Faena

La Granja

La Riviera

La Serena

La Soledad Norte

Las Navetas

Los Alamos

Alamos Norte

Los Angeles

Los Cerezos

Luis Carlos Galán

Marandú

Normandia Occidental

Paris

Paris Gaitán

Primavera

Pueblo Viejo

Puerta de Teja

Quirigua I

Quirigua II

Quirigua Oriental

Sabana del Dorado

San Antonio Engativá

San Antonio Urbano

San Ignacio

San José de Fontibón

Santa Cecilia

Santa Helenita

Santa María

Tabora

Villa Amalia

Villa del Mar

Villa Gladys

Villa Luz

Villa Sagrario

Villas de Alcalá

Villas de Granada

Villas de Granada I

Zona Industrial de Cota

Bellavista Occidental

Bonanza

Bosque Popular

El Laurel

Jardín Botánico

La Cabana

La Estrada

La Estradita

Las Ferias

Las Ferias Occidental

Normandía

Palo Blanco

San Joaquín

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El corte de agua culminará progresivamente entre la madrugada y la mañana del viernes 1 de mayo, según la Eaab - crédito Colprensa

Kennedy (desde Avenida Boyacá y Avenida Ciudad de Cali y entre el río Tunjuelo y canal río Fucha)

Bavaria

Calandaima

Campo Hermoso

Casablanca Sur

Casablanca

Castila

Catalina

Catalina II

Chucua La Vaca I, II, III

Ciudad de Cali

Ciudad Kennedy (Central, Norte, Occidental, Oriental, Sur)

Ciudad Techo II

Class

Corabastos

Dindalito I, II, III

El Carmelo

El Jazmín

El Jazmín Rural

El Paraíso Kennedy

El Paraíso Bosa

El Rubí

El Tintal III, IV

El Vergel Oriental

Galán

Galán Rural

Gran Britalia, Gran Britalia I

Jacqueline

Jorge Uribe Botero

La Cecilia

La Magdalena, La Magdalena I, La Magdalena Rural

La Pampa

La Paz Bosa

Las Acacías, Las Acacías Rural

Las Dos Avenidas

Llano Grande

Los Almendros

Mandalay

María Paz

Nuevo Techo

Osorio II, III, IV

Pastrana

Patio Bonito, Patio Bonito II

Pio XII

Provivienda Occidental, Provivienda Occidental II

Roma

Saucedal

Tairona

Techo

Timiza, Timiza A, B, C

Tintala, Tintalito

Tocarema

Valladolid

Vereda el Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano

Vergel Occidental

Villa Alsacia II

Villa Nelly III Sector

Visión de Oriente

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Cota

Área de prestación de servicio de la ESP Aguas de la Sabana.

Se recomienda a la ciudadanía almacenar agua, verificar que los grifos estén cerrados y comunicarse con la Acualínea 116 en caso de emergencias - crédito Colprensa

Recomendaciones para la ciudadanía

Finalmente, la Eaab recomendó:

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Almacenar suficiente agua antes del cierre y mantener tanques en buen estado.

Durante el corte, asegurarse de que todos los grifos estén cerrados.

Una vez restablecido el servicio, dejar correr el agua en caso de cambios de color.

Para emergencias, se dispone de carrotanques, priorizando hospitales, hogares geriátricos y fundaciones, a través de la Acualínea 116.