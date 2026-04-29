Colombia

Dos millones de personas están sin agua en Bogotá y Cota: estos son los barrios afectados y las fechas de restablecimiento

Durante 34 horas, habitantes de varias zonas de la capital y Cundinamarca deberán tomar medidas ante la suspensión temporal del suministro

Guardar

El corte de agua en Bogotá y Cota afecta a cerca de dos millones de personas por modernización del sistema - crédito Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Desde la tarde del miércoles 29 de abril comenzaron los cortes de agua en Bogotá y parte de Cota, afectando a cerca de dos millones de personas en las localidades de Kennedy, Engativá, Usaquén y el municipio de Cota.

La suspensión, que se extenderá por unas 34 horas, responde a la instalación de una gigantesca válvula antisísmica en el tanque Santa Ana, parte fundamental de la infraestructura que distribuye el agua del Sistema Chingaza hacia el norte y occidente de la ciudad.

PUBLICIDAD

¿Por qué se realiza el corte y cuándo volverá el servicio?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) informó que la intervención es necesaria para modernizar y proteger la red ante posibles movimientos telúricos. La válvula, de 1,5 metros de diámetro, permitirá aislar el sistema en caso de sismos, evitando daños mayores en los túneles y conducciones de agua que abastecen a la capital.

El corte inició a las 2:00 p. m. del miércoles 29 de abril y, según el cronograma técnico, el servicio se restablecerá progresivamente entre la madrugada y la mañana del viernes 1 de mayo. Se espera que al mediodía del viernes, todas las zonas afectadas cuenten de nuevo con suministro normal, siempre y cuando no surjan contratiempos imprevistos durante la obra.

PUBLICIDAD

La suspensión del servicio de agua se inició el miércoles 29 de abril y se prolongará durante unas 34 horas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La suspensión del servicio de agua se inició el miércoles 29 de abril y se prolongará durante unas 34 horas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La gerente del Acueducto, Natasha Avendaño García, explicó que la intervención es parte del proceso de modernización de la infraestructura y busca garantizar la seguridad y continuidad del abastecimiento para millones de bogotanos.

Barrios y sectores afectados por los cortes

La suspensión impacta sectores amplios y numerosos barrios. A continuación, el listado detallado:

Usaquén (cerros nororientales: diagonal 108 a calle 193, entre carrera 7 y carrera 5 este)

  • Barrancas Oriental
  • Barrancas Oriental Rural
  • Bosque de Pinos
  • Bosque de Pinos I
  • Bosque de Pinos III
  • Buenavista
  • Ginebra
  • Ginebra II
  • Horizontes del Norte
  • La Cita
  • La Estrellita
  • La Estrellita I
  • La Estrellita III
  • Las Delicias del Carmen II Sector
  • Mirador del Norte
  • Páramo Urbano I
  • San Gabriel Norte
  • San Gabriel Norte II
  • Santa Ana
  • Santa Cecilia Puente Norte
  • Segundo Contador
  • Tibabita I
  • Tibabita Rural I
  • Usaquén

- crédito Alcaldía de Bogotá
La válvula antisísmica de 1,5 metros de diámetro garantizará la protección de la red de distribución ante posibles sismos - crédito Alcaldía de Bogotá

Engativá (entre calle 24 y el Humedal Juan Amarillo, y entre avenida Ciudad de Cali y río Bogotá)

  • Aeropuerto El Dorado
  • Alamos
  • Autopista Medellín
  • Bochica
  • Bochica II
  • Bolivia
  • Bosques de Mariana
  • Bolivia Oriental
  • Boyacá
  • Centro Engativá II
  • Ciudad Bachue
  • Ciudad Bachue I Etapa
  • Ciudad Bachue II
  • Ciudadela Colsubsidio
  • El Cedro
  • El Cedro Oriental
  • El Cedro I
  • El Cortijo
  • El Dorado
  • El Dorado Industrial
  • El Dorado Rural
  • El Encanto
  • El Gaco
  • El Madrigal
  • El Minuto de Dios
  • El Muelle
  • El Pantano
  • El Real
  • Engativá El Dorado
  • Engativá Zona Urbana
  • Florencia
  • Florida Blanca
  • Garcés Navas
  • Garcés Navas Oriental
  • Garcés Navas Sur
  • Gran Granada
  • La Faena
  • La Granja
  • La Riviera
  • La Serena
  • La Soledad Norte
  • Las Navetas
  • Los Alamos
  • Alamos Norte
  • Los Angeles
  • Los Cerezos
  • Luis Carlos Galán
  • Marandú
  • Normandia Occidental
  • Paris
  • Paris Gaitán
  • Primavera
  • Pueblo Viejo
  • Puerta de Teja
  • Quirigua I
  • Quirigua II
  • Quirigua Oriental
  • Sabana del Dorado
  • San Antonio Engativá
  • San Antonio Urbano
  • San Ignacio
  • San José de Fontibón
  • Santa Cecilia
  • Santa Helenita
  • Santa María
  • Tabora
  • Villa Amalia
  • Villa del Mar
  • Villa Gladys
  • Villa Luz
  • Villa Sagrario
  • Villas de Alcalá
  • Villas de Granada
  • Villas de Granada I
  • Zona Industrial de Cota
  • Bellavista Occidental
  • Bonanza
  • Bosque Popular
  • El Laurel
  • Jardín Botánico
  • La Cabana
  • La Estrada
  • La Estradita
  • Las Ferias
  • Las Ferias Occidental
  • Normandía
  • Palo Blanco
  • San Joaquín

Cortes de agua en Bogotá
El corte de agua culminará progresivamente entre la madrugada y la mañana del viernes 1 de mayo, según la Eaab - crédito Colprensa

Kennedy (desde Avenida Boyacá y Avenida Ciudad de Cali y entre el río Tunjuelo y canal río Fucha)

  • Bavaria
  • Calandaima
  • Campo Hermoso
  • Casablanca Sur
  • Casablanca
  • Castila
  • Catalina
  • Catalina II
  • Chucua La Vaca I, II, III
  • Ciudad de Cali
  • Ciudad Kennedy (Central, Norte, Occidental, Oriental, Sur)
  • Ciudad Techo II
  • Class
  • Corabastos
  • Dindalito I, II, III
  • El Carmelo
  • El Jazmín
  • El Jazmín Rural
  • El Paraíso Kennedy
  • El Paraíso Bosa
  • El Rubí
  • El Tintal III, IV
  • El Vergel Oriental
  • Galán
  • Galán Rural
  • Gran Britalia, Gran Britalia I
  • Jacqueline
  • Jorge Uribe Botero
  • La Cecilia
  • La Magdalena, La Magdalena I, La Magdalena Rural
  • La Pampa
  • La Paz Bosa
  • Las Acacías, Las Acacías Rural
  • Las Dos Avenidas
  • Llano Grande
  • Los Almendros
  • Mandalay
  • María Paz
  • Nuevo Techo
  • Osorio II, III, IV
  • Pastrana
  • Patio Bonito, Patio Bonito II
  • Pio XII
  • Provivienda Occidental, Provivienda Occidental II
  • Roma
  • Saucedal
  • Tairona
  • Techo
  • Timiza, Timiza A, B, C
  • Tintala, Tintalito
  • Tocarema
  • Valladolid
  • Vereda el Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano
  • Vergel Occidental
  • Villa Alsacia II
  • Villa Nelly III Sector
  • Visión de Oriente

Cota

  • Área de prestación de servicio de la ESP Aguas de la Sabana.

Cortes de agua en Bogotá
Se recomienda a la ciudadanía almacenar agua, verificar que los grifos estén cerrados y comunicarse con la Acualínea 116 en caso de emergencias - crédito Colprensa

Recomendaciones para la ciudadanía

Finalmente, la Eaab recomendó:

  • Almacenar suficiente agua antes del cierre y mantener tanques en buen estado.
  • Durante el corte, asegurarse de que todos los grifos estén cerrados.
  • Una vez restablecido el servicio, dejar correr el agua en caso de cambios de color.
  • Para emergencias, se dispone de carrotanques, priorizando hospitales, hogares geriátricos y fundaciones, a través de la Acualínea 116.

Temas Relacionados

Corte de Agua BogotáSuministro de AguaCorte de agua CotaColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Indígenas Emberá retuvieron a trabajadores del Ministerio del Interior en Bogotá

La acción de la comunidad nativa terminó afectando la movilidad en el centro de la ciudad y expuso que las dificultades sobre necesidades de infancia y acceso a servicios en comunidades indígenas urbanas continúan sin ser resueltas

Indígenas Emberá retuvieron a trabajadores del Ministerio del Interior en Bogotá

Platense vs. Independiente Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto de los cardenales

El León es último en su grupo, por lo que debe sumar las tres unidades para seguir con vida en la competencia de clubes más importante de Suramérica

Platense vs. Independiente Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto de los cardenales

Gustavo Petro desató polémica al llamar víctimas a ‘Simón Trinidad’ e ‘Iván Márquez’: “Está muerto o incapacitado”

El presidente insistió en que ambos fueron perseguidos antes de tomar las armas, en un mensaje que reavivó el debate sobre víctimas y responsabilidades en el conflicto

Gustavo Petro desató polémica al llamar víctimas a ‘Simón Trinidad’ e ‘Iván Márquez’: “Está muerto o incapacitado”

7 claves para leer encuestas presidenciales sin caer en desinformación, según universidad colombiana

Tenga en cuenta que el resultado definitivo no surgirá de un gráfico ni de una tendencia en redes sociales, sino del resultado que se consolide en las urnas el día de la elección, de acuerdo con un análisis realizado por expertos en el área

7 claves para leer encuestas presidenciales sin caer en desinformación, según universidad colombiana

Daniel Noboa denunció incursión de guerrilleros colombianos en la frontera, “impulsada por el Gobierno Petro”: lanzó sablazo al mandatario

El presidente de Ecuador aseguró que cuidará la zona fronteriza y a la población que allí habita, ante la llegada de los actores armados

Daniel Noboa denunció incursión de guerrilleros colombianos en la frontera, “impulsada por el Gobierno Petro”: lanzó sablazo al mandatario
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Tatiana Franko recordó que fue víctima de acoso en el inicio de su carrera periodística: “Me dice que lo consienta”

Tatiana Franko recordó que fue víctima de acoso en el inicio de su carrera periodística: “Me dice que lo consienta”

Aida Victoria Merlano conmocionó ‘La Mansión VIP’ por escena subida de tono con un compañero: “No pueden portarse mal”

Shakira empaca maletas para su presentación en Copacabana: esto es lo que lleva la cantante a Brasil

Roberto Velásquez se burló del exprometido de Alexa Torrex por no poderle devolver el anillo de compromiso a la participante: “Aquí no”

Guillo Vives lanzó su álbum debut y expresó su deseo de grabar junto a Carlos Vives un vallenato pese a pesar de que hace años que no se hablan: “Con composiciones nuestras”

Deportes

Platense vs. Independiente Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto de los cardenales

Platense vs. Independiente Santa Fe EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto de los cardenales

WWE en Colombia: estos son los precios y la fecha en la que serán comercializadas las 11.000 entradas

París Saint Germain afrontará la semifinal de Champions League ante el Bayern Múnich de Luis Díaz sin Achraf Hakimi: se confirmó su lesión

Lámina de James Rodríguez del álbum del Mundial 2026 es diferente a las de los otros jugadores de la selección Colombia: esta es la razón

El ciclista colombiano Harold Tejada firmó por tres temporadas con el Ineos Grenadiers: sería compañero de Egan Bernal