El ciclista Marcelo Gutiérrez, nueve veces campeón mundial de ‘down hill’, denunció que ladrones saquearon su vivienda: “Que triste llegar a este punto”

Marcelo Gutiérrez denuncia el robo en su vivienda de Manizales mientras competía en Argentina, afectando su marca de ropa Ítaca Clothing - crédito @marceloguvi/Instagram

Marcelo Gutiérrez Villegas, ciclista colombiano y reconocido como nueve veces campeón mundial de Down Hill, denunció el robo en su vivienda de Manizales mientras cumplía con sus compromisos deportivos en Argentina.

En sus redes sociales, el deportista reportó que el hurto se registró el sábado 25 de abril de 2026, donde sujetos desconocidos ingresaron a su residencia ubicada en la vereda El Arenillo, y le hurtaron mercancía exclusiva de Itaca Clothing, la marca de ropa deportiva fundada por el ciclista, además de objetos personales.

PUBLICIDAD

Entre los artículos están guantes blancos y negros, prendas diseñadas para eventos recientes como el Giro de Rigo, la Sabana Race y el Tibet Epic, así como camisetas y jerséis de diferentes modalidades.

- crédito Marcelo Gutiérrez/Instagram

“De esos videos que uno no quiere hacer, nos robaron, damas y caballeros. Con mucha tristeza, frustración, en cierta forma impotencia (...) estamos bien lejos de la casa, a miles de kilómetros, en Argentina. Y uno estar tranquilo, que la casa va a estar bien, que se le metieron a la casa y le robaron sus cositas”, manifestó Gutiérrez en un video publicado en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

Sobre la dificultad de recuperar la mercancía, el ciclista subrayó en redes sociales que las prendas de su marca “no se consiguen en ninguna tienda”, por lo que quien las ofrezca fuera de su web oficial estaría comercializando producto robado. “Se llevaron todo lo de la nueva colección”, remarcó al explicar la dimensión de la pérdida.

- crédito @marceloguvi/Instagram

En su declaración, Gutiérrez apuntó al crecimiento de la inseguridad en Colombia. “Da mucha tristeza ver el país como está, la delincuencia ha aumentado, la inseguridad. Y sí, entre lo que robaron, robaron la mercancía de Ítaca, que lo bueno de todo lo malo es que Ítaca no lo consiguen en ninguna parte (...) y todo quedó en manos de unos ladrones que se lo robaron todo, sumándole a eso pertenencias nuestras, cosas delicadas, documentos. Vuelvo y digo qué triste llegar a este punto, qué triste”, lamentó.

PUBLICIDAD

El deportista solicitó a su comunidad que informe si detectan la ropa de Ítaca vendiéndose por canales no autorizados o fuera de su página web oficial (marcelogutierrez.com), para facilitar la identificación de los responsables.

“Si llegan a ver Ítaca, sea ropa, guantes o en cualquier parte que no sea mi página web, sepan que es robado”, advirtió el excampeón, agradeciendo el apoyo al cierre de su mensaje.

PUBLICIDAD

- crédito @marceloguvi/Instagram

Esposa del ciclista contó cómo fue el hurto

Valentina Vallejo, pareja sentimental del ciclista Marcelo Gutiérrez, manifestó que este no es el primer episodio de este tipo reportado en el sector residencial de Manizales.

La mujer, en diálogo con el medio local La Patria, enfatizó que desde diciembre de 2025 se han registrado cinco robos similares en la zona, sin que hasta la fecha la policía haya dado con los responsables.

PUBLICIDAD

Frente al hurto, Vallejo precisó que los ladrones —tres hombres según informe— ingresaron al conjunto entre las 8:20 p. m. y las 11:00 p. m.

“Rompieron la malla del conjunto, cortaron un par de cámaras de seguridad e ingresaron por un balcón. Reventaron el seguro de la puerta-ventana del balcón y se nos llevaron una mercancía de nuestra colección anterior y la próxima de nuestra marca de ropa deportiva Itaca Clothing”, declaró Vallejo al medio citado.

PUBLICIDAD

- crédito @marceloguvi/Instagram

Entre las pertenencias sustraídas se incluyen productos de la colección anterior y la próxima de Itaca Clothing, así como la caja fuerte de la casa, que se encontraba empotrada, lo que explicaría el tiempo que permanecieron en el interior.

La ausencia de vigilancia privada en el conjunto facilitó la acción de los delincuentes. Las cámaras de seguridad del sector estaban fuera de funcionamiento por obras recientes, según confirmaron las autoridades consultadas por La Patria.

PUBLICIDAD

El caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes. Las imágenes y videos del incidente fueron publicados por el propio Gutiérrez y han recibido muestras de apoyo de la comunidad local y del sector deportivo.

La reacción de la comunidad deportiva ha sido inmediata, solidarizándose con el ciclista y su familia, mientras que los productos robados mantienen su carácter de evidencia ilícita.

PUBLICIDAD