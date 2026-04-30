Paloma Valencia se refirió a los comentarios sobre su peso que ha hecho el caricaturista Matador: “Lo mío se arregla con dieta”

Paloma Valencia arremetió en entrevista contra el caricaturista Matador - crédito Colprensa - @Matador000/X

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, respondió a las críticas sobre su apariencia física durante una entrevista en Caracol Radio.

La aspirante a la presidencia abordó de manera frontal los comentarios que ha recibido sobre su peso, asegurando que ese tipo de expresiones por parte del Caricaturista Matador reflejan actitudes discriminatorias que persisten en la sociedad colombiana.

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Según relató la propia Valencia en conversación con el periodista Gustavo Gómez, las burlas sobre su aspecto provienen de un entorno cargado de machismo.

La dirigente afirmó que este tipo de manifestaciones no le sorprenden. “A mí eso me parece que es como el típico tipo machista”, expresó Valencia, quien atribuyó la mofa a una actitud sistemática que afecta a las mujeres en la vida pública.

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Paloma Valencia rechazó comentarios sobre su aspecto y cuestionó el trato a las mujeres en la política - crédito Cristián Bayona, Colprensa

Durante la charla, la candidata señaló directamente a quienes realizan este tipo de comentarios, apuntando que “no sorprende que sea un maltratador de mujeres”. De acuerdo con la versión recogida por Caracol Radio, Valencia sostuvo que la conducta de quienes atacan a las mujeres por su físico representa un problema social irresoluble.

En otro tramo de la entrevista, la aspirante del Centro Democrático fue consultada sobre cómo se sintió al recibir esas críticas.

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La dirigente respondió con contundencia: “El problema de matador es irresoluble. Cuando uno maltrata a las mujeres, pues uno es un maltratador”, enfatizó. La conversación también incluyó un comentario irónico, donde Valencia mencionó: “Lo mío se arregla con dieta”.

La participación de Paloma Valencia en la entrevista reforzó el debate sobre el trato que reciben las mujeres en la política colombiana y el impacto de los discursos discriminatorios en la opinión pública.

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Estos fueron los comentarios que hizo Matador sobre el aspecto físico de Paloma Valencia: “Se digiere al país”

Esta fue una de las publicaciones de Matador en enero de 2026 sobre Paloma Valencia - crédito @Matador000/X

Una publicación de enero de 2026 del caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador, provocó una intensa polémica en las redes sociales y reabrió el debate sobre los límites del humor político en Colombia.

El mensaje, difundido en plataformas digitales, incluyó una comparación entre una paloma blanca y una fotografía de la senadora y candidata Paloma Valencia, acompañada de la frase: “La paloma que pides vs la paloma que te llega”.

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Este contenido fue interpretado por distintos sectores como un ataque dirigido al aspecto físico de la legisladora, generando una ola de críticas y cuestionamientos sobre violencia política de género.

El episodio sumó un elemento adicional cuando Matador citó al fallecido humorista Jaime Garzón en su publicación: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”.

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Diversas voces en el ámbito político y social señalaron en ese momento que ese tipo de mensajes representan una forma de discriminación hacia la congresista, también candidata presidencial por el Centro Democrático.

Esta fue la segunda publicación que Matador hizo sobre el físico de Paloma Valencia - crédito @Matador000/X

La controversia alcanzó mayor visibilidad con la difusión de un dibujo donde comparó a la senadora con una obra del escultor Fernando Botero, acompañada de un comentario sobre el valor del bono solidario para los adultos mayores.

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“Paloma Valencia, se come en un desayuno bufete, el valor del bono solidario que le negó a los adultos mayores pobres que no alcanzaron pensión y que con ese dinero les debe alcanzar para comer un mes. $230.000 pesitos. La derecha comiendo manjares y que los pobres coman mierda”, escribió el caricaturista.

Las palabras y las imágenes difundidas por Matador fueron percibidas por numerosos usuarios y figuras públicas como un acto que va más allá del humor. La situación originó denuncias formales por parte de actores del ámbito jurídico.

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Mónica Gaitán, exfiscal de derechos humanos, anunció una acción legal contra el caricaturista ante la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Hemos presentado denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral en contra del señor Julio César González Quiceno, más conocido como Matador, por los hechos de violencia política en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial”, declaró la exfuncionaria el pasado mes de enero de 2026.