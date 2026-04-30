El presidente ecuatoriano Daniel Noboa aseguró que Gustavo Petro ordenó un ataque de la guerrilla en la frontera y Petro le propuso una reunión: “Deje de creer mentiras”

Petro propone a Noboa un encuentro en la frontera en medio de acusaciones cruzadas y una escalada diplomática y comercial entre Colombia y Ecuador - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @Presidencia_Ec/X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este miércoles a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, un encuentro directo en la frontera binacional y le pidió “dejar de creer en mentiras”, en respuesta a las recientes acusaciones de Quito sobre una supuesta incursión de guerrilleros colombianos en territorio ecuatoriano.

“Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras”, expresó Petro, en alusión directa a las afirmaciones del mandatario ecuatoriano.

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Su invitación busca, según ha planteado el Gobierno colombiano, abrir un canal de diálogo presencial para contener el deterioro de la relación bilateral y reducir la tensión en una de las zonas más sensibles de la región andina.

La respuesta de Petro llegó luego de que Daniel Noboa afirmara que “varias fuentes” le habían advertido sobre un posible ingreso de grupos armados ilegales provenientes de Colombia, presuntamente con conocimiento o impulso del Gobierno colombiano. Estas declaraciones, difundidas públicamente, provocaron una reacción inmediata de Bogotá, que rechazó de forma categórica cualquier vinculación estatal con movimientos guerrilleros.

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La crisis diplomática se desarrolla en un contexto de creciente desconfianza entre ambos gobiernos y se ha visto agravada por una disputa arancelaria que ya impacta el comercio bilateral.

Petro invita a Noboa a reunirse en la frontera y le pide “dejar de creer mentiras” en medio de la creciente tensión bilateral - crédito Gustavo Petro/X

Ecuador elevó recientemente los aranceles de importación a productos colombianos hasta el 100 %, tras una serie de incrementos progresivos que comenzaron con una tasa del 30 %. Según el Gobierno de Noboa, la medida busca proteger la producción nacional y responde también a preocupaciones sobre la situación de seguridad en la frontera.

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Colombia, por su parte, ha rechazado estas decisiones al considerar que violan los compromisos comerciales dentro de la Comunidad Andina.

El Gobierno colombiano ha anunciado que evalúa acudir a mecanismos de solución de controversias internacionales y ha criticado el impacto económico de las medidas ecuatorianas. Aunque inicialmente Bogotá respondió con ajustes arancelarios, no ha igualado el nivel impuesto por Quito.

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El intercambio de acusaciones políticas ha elevado aún más la tensión. Noboa ha señalado la existencia de supuestos vínculos entre actores políticos colombianos y organizaciones criminales que operan en la frontera, incluyendo a la banda ecuatoriana Los Choneros y a su líder José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2025 tras su recaptura.

Estas afirmaciones fueron rechazadas por el Gobierno colombiano, que las calificó como infundadas y ofensivas. Petro, además de negar cualquier relación con estructuras criminales, anunció acciones legales por presunta calumnia contra el mandatario ecuatoriano, lo que añade una dimensión judicial al conflicto diplomático.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lanzó acusaciones sobre una presunta incursión de guerrilleros colombianos, lo que intensificó la crisis bilateral - crédito Europa Press

Las tensiones también han alcanzado el nivel institucional. Ambos países llamaron a consultas a sus embajadores, lo que refleja el deterioro del diálogo bilateral y la falta de confianza entre las administraciones.

Este enfriamiento diplomático preocupa a analistas regionales debido a la importancia estratégica de la frontera colombo-ecuatoriana, de 586 kilómetros, donde confluyen rutas de narcotráfico, minería ilegal y presencia de grupos armados.

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La situación de seguridad en la zona es uno de los factores centrales del conflicto. En los últimos años, disidencias de las antiguas Farc, como el Frente Oliver Sinisterra y los Comandos de la Frontera, han ampliado su presencia en la región, operando en ambos lados de la frontera.

Ecuador ha declarado a estas organizaciones como grupos terroristas, en medio de una crisis de violencia que ha elevado significativamente los índices de homicidios en el país.

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En el plano político, la relación entre Petro y Noboa ya venía deteriorándose por diferencias ideológicas y por episodios previos de fricción.

La relación entre Colombia y Ecuador atraviesa un momento crítico, marcada por tensiones en seguridad fronteriza, aranceles del 100 % y choques políticos entre ambos gobiernos - crédito Karen Toro/Reuters

Uno de ellos fue la visita del presidente colombiano a la ciudad ecuatoriana de Manta en 2025, durante la cual, según declaraciones de Noboa a medios colombianos, Petro habría sostenido reuniones con figuras del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa.

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Aunque el mandatario ecuatoriano no ha presentado pruebas concluyentes de un vínculo con estructuras criminales, sus comentarios profundizaron la desconfianza bilateral.

Otro punto de conflicto ha sido la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, actualmente encarcelado por delitos de corrupción. Petro lo ha calificado como “preso político”, mientras que el Gobierno ecuatoriano considera estas declaraciones como una injerencia en asuntos internos.

La última interacción directa entre ambos mandatarios ocurrió durante la ceremonia de posesión de Noboa en Quito. Desde entonces, el diálogo ha sido limitado y ha estado marcado por un creciente intercambio de acusaciones.