“En equipo con el mejor Presidente de la historia”: Daniel Quintero marcó cercanía con Petro tras asumir Supersalud

El nuevo superintendente de Salud lanzó un mensaje político junto a Gustavo Petro | Fotos: Colprensa y archivo.

“En equipo con el mejor Presidente de la historia”, con esa frase Daniel Quintero marcó públicamente su cercanía con Gustavo Petro tras asumir como nuevo superintendente nacional de Salud, en un mensaje que desató reacciones por su carga política y por el momento en que se produce su llegada al cargo.

La posesión del exalcalde de Medellín quedó atravesada por ese gesto de respaldo al mandatario, al compartir una fotografía de la juramentación acompañada de una declaración que puso en primer plano su afinidad con el jefe de Estado.

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De acuerdo con información citada por Revista Semana, el mensaje fue leído como una señal política sobre cómo ejercerá su rol en una entidad clave para el sistema de salud y para las discusiones que hoy rodean a las EPS.

Daniel Quintero | REUTERS/Juan David Duque

La publicación también reforzó la percepción de que Quintero llega alineado con la visión del Gobierno sobre transformaciones en el sector, en momentos en que el debate por intervenciones, controles y licencias ocupa el centro de la discusión pública.

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Más allá del nombramiento, la frase sobre Petro fue el primer mensaje político de su gestión, y dejó ver una cercanía que él mismo decidió subrayar públicamente en su estreno como superintendente.

La declaración se produjo en medio de tensiones por el manejo del sistema de salud y mientras el Gobierno impulsa decisiones sobre entidades promotoras que han generado controversia.

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Quintero, además, prometió una vigilancia estricta sobre las EPS, aunque ese anuncio quedó inicialmente eclipsado por la atención que generó su mensaje de respaldo al presidente.

Luego de esa señal política, el funcionario comenzó a detallar el enfoque que plantea para su gestión, centrado en mayor control a las entidades promotoras y eventuales decisiones sobre licencias de funcionamiento.

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En declaraciones posteriores, explicó diferencias entre liquidar una EPS y retirar su habilitación, insistiendo en que ambos escenarios no son equivalentes jurídicamente.

Según sostuvo, perder la licencia no necesariamente implica desaparición jurídica de una entidad, sino la suspensión de su operación bajo determinados incumplimientos.

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“Lo que le conviene al país es que solo las EPS buenas operen”, afirmó Quintero al defender medidas de control sobre las entidades que, según señaló, fallen en servicio, manejo de recursos o condiciones financieras.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Ese planteamiento apareció como una segunda línea de su llegada al cargo, después del mensaje político sobre Petro que marcó el arranque de su gestión.

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El nuevo superintendente sostuvo que cualquier revisión sobre licencias debe darse dentro de procesos regulatorios y con respeto al debido proceso.

También explicó que tanto en escenarios de revocatoria como en liquidaciones el sistema contempla mecanismos para traslado de afiliados, buscando continuidad en la atención.

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Quintero planteó que la prioridad es que los usuarios no resulten afectados por decisiones administrativas, en un contexto en que varias EPS enfrentan crisis financieras e intervenciones.

Según expresó, la vigilancia buscará enfocarse en calidad del servicio, disponibilidad de medicamentos y uso adecuado de recursos públicos de la salud.

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Ese discurso conectó con la línea que ha defendido el Gobierno sobre mayores controles sobre actores del sistema.

La cercanía con Petro, sin embargo, siguió siendo el elemento que marcó la lectura política de su llegada a la Superintendencia.

Su frase sobre trabajar “en equipo” con el mandatario fue interpretada como un mensaje de lealtad política, pero también como una declaración sobre el tono que podría tener su gestión en una entidad estratégica.

En medio del debate por el futuro de las EPS, esa cercanía cobra especial relevancia porque la Superintendencia tiene funciones clave de inspección, vigilancia e intervención.

Tras el mensaje político inicial, Quintero buscó complementar esa imagen con anuncios técnicos sobre regulación y control, proyectando una combinación entre respaldo al Gobierno y una agenda de supervisión más estricta.

Su defensa de retirar licencias a entidades que incumplan fue presentada como una herramienta para depurar el sistema, mientras insistió en que el foco debe ser proteger a los usuarios.

También subrayó que el manejo de recursos de salud será uno de los frentes prioritarios de su administración.

Así, su llegada quedó marcada por dos mensajes: cercanía política con Petro y una promesa de endurecer vigilancia sobre las EPS.

Primero apareció el gesto político con el presidente; luego, la explicación sobre cómo ve herramientas como la revocatoria de licencias y el control sobre entidades promotoras.

Con ello, Daniel Quintero arrancó en la Superintendencia con una declaración de alineación con el Gobierno y con una hoja de ruta que anticipa mayor presión regulatoria sobre el sistema.