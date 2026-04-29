Colombia

Colombia: el pronóstico del tiempo para Medellín este 29 de abril

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Guardar
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este miércoles en Medellín.

En Medellín se espera una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 18 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 88% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 96% en el transcurso del día y del 98% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 20 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 5.

La predicción del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Medellín?

Al ubicarse en la parte central del Valle de Aburrá, Medellín tiene principalmente con un clima subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por tener un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que van de los 16 a los 26 grados centígrados.

Al medio día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la noche la temperatura mínima va de los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los dos primeros meses del año.

La ciudad colombiana cuenta principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)
La ciudad colombiana cuenta principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en MedellínClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Previsión del clima en Cartagena de Indias para antes de salir de casa este 29 de abril

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Previsión del clima en Cartagena de Indias para antes de salir de casa este 29 de abril

Las últimas previsiones para Cali: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Las últimas previsiones para Cali: temperatura, lluvias y viento

“En equipo con el mejor Presidente de la historia”: Daniel Quintero marcó cercanía con Petro tras asumir Supersalud

El nuevo superintendente de Salud lanzó un mensaje político junto a Gustavo Petro y luego explicó su visión sobre vigilancia estricta a las EPS y retiro de licencias

“En equipo con el mejor Presidente de la historia”: Daniel Quintero marcó cercanía con Petro tras asumir Supersalud

Sindicatos piden garantías en cambio energético: “La transición no puede hacerse a costa de los trabajadores”

Organizaciones reclaman participación en las decisiones, reconversión laboral efectiva y apoyo para nuevas actividades productivas, destacando que la sostenibilidad social debe ser parte central del proceso

Sindicatos piden garantías en cambio energético: “La transición no puede hacerse a costa de los trabajadores”

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 29 de abril

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 29 de abril
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Aura Cristina Geithner calificó con dureza a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Traidores, víboras, malos amigos”

Aura Cristina Geithner calificó con dureza a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Traidores, víboras, malos amigos”

Bad Gyal anunció concierto en Colombia como parte del ‘Más Cara World Tour’: fecha, lugar y precios

Ciro Quiñonez agradeció a Yeison Jiménez por el exclusivo regalo que le hizo antes de morir: “La herencia que me dejó mi hermano”

Karol G en Colombia: estos son los precios oficiales de su gira ‘Tropitour’ en El Campín

Lorelei Tarón respondió a los que piden que Radamel Falcao se retire: “Tener criterio”

Deportes

Antes del partido con Platense, jugadores de Santa Fe protagonizaron fiesta en Bogotá

Antes del partido con Platense, jugadores de Santa Fe protagonizaron fiesta en Bogotá

Tolima goleó a Coquimbo Unido y volvió a meterse en la pelea por avanzar en la Copa Libertadores 2026

Junior de Barranquilla quedó al borde de la eliminación en la Copa Libertadores: perdió 2-0 ante Sporting Cristal

Colombia no puede ceder más puntos en la Copa Mundial de Sóftbol Sub-23 por perder ante este importante rival

Millonarios empató ante Sao Paulo y salió silbado por sus hinchas: esto fue lo que pasó en el partido