Colombia

Clima: las temperaturas que predominarán este 29 de abril en Bogotá

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

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Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Bogotá)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Bogotá)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico para las próximas horas de este miércoles en Bogotá, Colombia.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 20 grados, la probabilidad de lluvia será del 87%, con una nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora.

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En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que lleguen a un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura llegará a los 10 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 100%, mientras que las ráfagas de viento serán de 22 kilómetros por hora en la noche.

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La predicción del clima en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Bogotá

Al ubicarse en la cordillera Oriental de Colombia, es decir, en la zona andina del país, la ciudad de bogotá tiene un clima principalmente frío y seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señala que la ciudad cuenta con una temperatura promedio de 13.1 grados centígrados.

En el transcurso del día, la temperatura máxima oscila entre los 18 y 20 grados centígrados; mientras que por las noches, la temperatura baja disminuye entre los 8 y 10 grados centígrados.

Sin embargo, a inicios de año, las temperaturas llegan a bajar hasta menos 5 grados centígrados.

Bogotá cuenta con dos marcadas temporadas de lluvia: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, siendo abril el mes con más lluvias. En estos tiempos ocurren desde lluvias torrenciales, hasta granizos y descargas eléctricas.

Por su parte, la temporada seca va de enero a febrero, así como de julio a agosto, siendo el primer mes del año el más seco. En estos tiempos se registran días soleados y calurosos, con un cielo azul y pocas nubes.

Bogotá tiene un clima principalmente frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)
Bogotá tiene un clima principalmente frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)

¿Cómo es el clima en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

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