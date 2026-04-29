Andesco advierte riesgos en pensiones, energía y agua por nuevas decisiones del Gobierno y la CRA

Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, durante su intervención en el foro de servicios públicos en Tunja. - crédito @Andesco1/X

Durante el primer foro de Empresas de Servicios Públicos realizado en Tunja, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) expresó su preocupación por recientes decisiones del Gobierno nacional y cambios regulatorios que, según el gremio, podrían afectar la sostenibilidad del sistema pensional, el sector energético y la prestación de servicios públicos en el país.

El pronunciamiento estuvo a cargo del presidente del gremio, Camilo Sánchez Ortega, quien se refirió a la suspensión temporal del traslado de recursos de las administradoras de fondos de pensión a Colpensiones, así como a la situación energética y al nuevo marco tarifario de agua potable y saneamiento.

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Suspensión del traslado de recursos pensionales

Sánchez Ortega se refirió a la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de recursos, asegurando que la medida evitó un impacto significativo en el sistema.

El dirigente afirmó: “Estos recursos se utilizan para comprar TES y necesitamos que sigan invertidos en mercados que garanticen buena rentabilidad y sostenibilidad”.

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Según explicó, los recursos en cuestión ascienden a 25 billones de pesos, los cuales podrían haber generado un impacto en la estabilidad del sistema pensional y en la sostenibilidad de largo plazo.

En su intervención también señaló: “Se evitó un gran riesgo para la sostenibilidad del sistema pensional”, en referencia a la suspensión del traslado.

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El gremio advirtió posibles riesgos en la sostenibilidad del sistema pensional ante decisiones recientes sobre el manejo de recursos. - crédito Infobae

Advertencia sobre el sector energético

En materia energética, el presidente de Andesco advirtió sobre posibles riesgos para la soberanía energética del país.

Sánchez Ortega manifestó: “Hoy importamos estos recursos más caros, lo que afecta a los usuarios y reduce la generación de empleo”.

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Además, señaló que las decisiones en torno a la explotación de recursos naturales han limitado la producción interna de petróleo y gas, lo que ha incrementado la dependencia de importaciones.

También insistió en la importancia de mantener la producción de carbón como una fuente clave para la estabilidad del sistema energético nacional.

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Críticas al nuevo marco tarifario de agua y saneamiento

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue el nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado propuesto por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), sobre el cual Andesco ya había presentado una demanda.

El gremio señaló en su momento: “Nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores: una falsa promesa de reducción de tarifas”.

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En su análisis, Andesco advirtió que la implementación del nuevo esquema podría generar riesgos en la operación de los prestadores del servicio.

Sánchez Ortega cuestionó además las condiciones de aplicación de la medida: “Se habla de reducción de tarifas, pero las condiciones impuestas hacen inviable que las empresas puedan cumplir en los plazos establecidos”.

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Y agregó: “Esto parece más una estrategia electoral”.

Andesco cuestionó el nuevo marco tarifario de agua y saneamiento, advirtiendo posibles impactos en la prestación del servicio y en las tarifas para los usuarios. - crédito IA

Riesgo de afectación en la calidad del servicio

El dirigente advirtió que una implementación inadecuada del nuevo marco tarifario podría tener efectos a largo plazo en la calidad del servicio público.

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En ese sentido, afirmó: “El servicio público más caro es el que no se tiene”.

También señaló la importancia de la inversión sostenida en infraestructura para garantizar la calidad del servicio: “En agua y saneamiento hemos visto cómo la inversión transforma la vida de las familias: acceso digno, salud, desarrollo”.

Advertencia sobre posible “apagón técnico”

Sánchez Ortega también alertó sobre la situación del sistema energético, indicando que actualmente el país enfrenta un escenario de desequilibrio entre oferta y demanda.

En sus palabras: “Colombia necesita reglas claras, inversión y trabajo conjunto entre lo público y lo privado para garantizar servicios públicos sostenibles y construir un país con oportunidades para todos”.

Además, advirtió sobre la posibilidad de un “apagón técnico”, al señalar que la demanda de energía estaría superando la capacidad de oferta disponible.

El gremio señaló un posible “apagón técnico” ante el desequilibrio entre la oferta y la demanda de energía en el país. - crédito YURI CORTEZ / AFP

Llamado a revisar decisiones regulatorias

Andesco reiteró su llamado a las autoridades para revisar las decisiones regulatorias recientes, especialmente en el sector de agua potable y saneamiento.

El gremio ha insistido en que cualquier cambio debe garantizar transparencia, viabilidad técnica y sostenibilidad del servicio, así como procesos de transición adecuados para los prestadores.

Contexto previo del gremio

El pasado 24 de abril, Andesco ya había advertido sobre el nuevo marco tarifario, señalando riesgos asociados a su implementación y posibles impactos en las tarifas y en la operación de los prestadores de servicios públicos.

En ese comunicado, el gremio insistió en la necesidad de una regulación técnicamente sustentada y con procesos participativos efectivos, advirtiendo que decisiones apresuradas podrían generar incertidumbre en el sector.