Daniel Quintero le pidió a la Fiscalía investigar nueva modalidad de delito: “Se hacen pasar por mis representantes para estafar a IPS”

Daniel Quintero reveló intentos de soborno y exigió acciones contra estafadores en IPS - crédito Colprensa

El exalcalde de Medellín y nuevo superintendente de Salud Daniel Quintero denunció a través de su cuenta en X el incremento de maniobras fraudulentas que, según sus palabras, afectan el sistema de salud en Colombia.

“Esto ya es el colmo del colmo”, sostuvo en el video difundido, subrayando el alcance de la problemática que involucra presuntos casos de sobornos, coimas y suplantación de identidad para manipular pagos y designaciones dentro de instituciones del sector.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Quintero, apenas un día después de reportar el intento de soborno recibido por parte de un individuo que buscaba su intervención para gestionar pagos atrasados, comenzó a recibir nueva información sobre redes de fraude.

El funcionario aseguró que personas estarían haciéndose pasar por él y por miembros de su familia para exigir pagos a cambio de agilizar trámites ante Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), así como para supuestamente garantizar nombramientos como interventores en entidades bajo medida especial en todo el país.

PUBLICIDAD

“Gente que se estaría haciendo pasar no solo por mí, sino por gente de mi familia para pedirle coimas a IPS”, manifestó.

Según detalló Quintero en el video, estas prácticas ilícitas no son nuevas y han afectado al sector durante décadas. “La salud se la vienen robando hace 30 años, pero esto tiene que parar”, advirtió, haciendo un llamado urgente a la ciudadanía para actuar frente a estos delitos.

PUBLICIDAD

El exalcalde pidió que quienes sean víctimas de estas estafas recopilen pruebas, como chats o grabaciones de las conversaciones, y procedan a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Salud.

“El mensaje es claro: aquí no se vende nada, aquí no se cobra por nada. Cumplimos nuestra misión, la cumplimos bien y punto”, afirmó Quintero.

PUBLICIDAD

El exmandatario insistió en que estos hechos deben ser investigados con rigor y que las autoridades competentes deben identificar y sancionar a los responsables.

La denuncia puso en evidencia la complejidad de las redes que operan detrás de los sistemas de pago y administración hospitalaria, un problema que, según el exalcalde, requiere atención inmediata para frenar el impacto negativo en la atención médica de millones de ciudadanos.

PUBLICIDAD