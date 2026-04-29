Paloma Valencia reaccionó a campaña mediática de Fecode en contra de su campaña presidencial: “Ser maestro trasciende ser un activista político”

Aura Nelly Daza, que hace parte de la Federación Colombiana de Educadores de Colombia, pidió en la asamblea del sindicato que se ataque en redes sociales al representante electo a la Cámara y a la candidata presidencial - crédito @danielbricen/X

En una asamblea, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) instruyó a sus afiliados a realizar una “campaña mediática” para atacar en redes sociales y en el terreno político a los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, así como al congresista electo Daniel Briceño.

La directriz fue emitida públicamente por Aura Nelly Daza, fiscal del sindicato y expresidenta de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación (ADE) en Bogotá, durante un encuentro realizado el martes 28 de abril de 2026, de acuerdo con información publicada en redes sociales.

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En una grabación del evento, la dirigente instó expresamente a intensificar la ofensiva. “Es necesario y urgente la campaña mediática, pero no solamente desde Fecode, hay que hacerla también desde la ADE”, sostuvo Daza en la reunión que mantuvo el sector sindical en la capital colombiana.

Paloma Valencia reaccionó a campaña mediática de Fecode para perjudicar su campaña presidencial - crédito Fecode/Infobae

La representante identificó nombres concretos al declarar: “Este señor, Daniel Briceño, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella… hay que atacarlo en redes y hay que atacarlo políticamente”. Amplió la consigna agregando: “Que después no puedan postularse a ninguna corporación y que queden como quedó el señor Peñalosa, que el señor Peñalosa quedó acabado políticamente. Eso es lo que tenemos que hacer”.

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Tras la orden, Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, utilizó sus redes sociales para rechazar las medidas de Fecode, además de señalar que la labor de los maestros está orientada a educar y no usar su plataforma para hacer activismo político.

Paloma Valencia considera que los profesores deben dedicarse a mejorear el aprendizaje de los colombianos - crédito @PalomaValenciaL/X

“Queridos profesores de Fecode: ser maestro trasciende ser un activista político. Lo importante debe ser la educación de los niños. Para mí la educación es realmente importante. Y la calidad se construye con un currículo y evaluación de los niños y los maestros. Ayuden a construir el país que nos merecemos”, escribió en su cuenta de X.

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Por su parte, el congresista electo Daniel Briceño, que fue concejal en Bogotá y actualmente representa al partido opositor Centro Democrático, atribuyó al sindicato y a la ADE Bogotá la responsabilidad de cualquier daño que pudiera afectarle por razón de estas declaraciones.

Según argumentó en la misma plataforma digital, la raíz del conflicto reside en la propuesta de “romper el monopolio de la educación en manos de un sindicato que se ha dedicado a hacer política mientras los estudiantes reciben mala educación y los maestros siguen sin buen sistema de salud”.

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Cabe recordar que las tensiones entre el gremio de educadores y Daniel Briceño tienen antecedentes claros. Cuando el abogado se desempeñó como concejal de Bogotá y en la campaña que lo llevó a la Cámara de Representantes, defendió la expansión de los colegios en concesión en la capital del país e impulsó la aplicación de una evaluación docente obligatoria como condición para mantener el cargo. Estas banderas políticas han agudizado el antagonismo con el gremio de los educadores, que tradicionalmente rechaza ambas iniciativas.

Los hechos recientes llevaron al Gobierno nacional a intervenir en el conflicto. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, llevó ante la Fiscalía General de la Nación un proceso contra Briceño, señalándolo por presunto “discurso de odio y conducta antisindical”.

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Parte de la decisión tomada por la Junta Nacional —que sesionó el 16 y 17 de marzo de 2026— incluye el respaldo explícito a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, en una coyuntura marcada por tensiones con las autoridades de los sectores de salud y educación - crédito @fecode/X

Este llamado a la confrontación se inscribe en el contexto de una campaña presidencial marcada por el respaldo de Fecode a la candidatura de Iván Cepeda, identificado con el petrismo, y por tensiones crecientes entre el sindicato y figuras políticas afines a la expansión del modelo de colegios en concesión. Aun cuando la organización docente mantuvo protestas periódicas para exigir la “estabilización” de su modelo de salud implementado durante la presidencia de Gustavo Petro.

La gestión actual culminó con la apertura de procesos disciplinarios desde la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; contra directivos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag); y contra representantes directos de Fecode.

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