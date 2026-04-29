Colombia

Paloma Valencia reaccionó a campaña mediática de Fecode en contra de su campaña presidencial: “Ser maestro trasciende ser un activista político”

La directriz fue emitida públicamente por Aura Nelly Daza, fiscal del sindicato de educadores durante un encuentro realizado el martes 28 de abril de 2026

Guardar
Aura Nelly Daza, que hace parte de la Federación Colombiana de Educadores de Colombia, pidió en la asamblea del sindicato que se ataque en redes sociales al representante electo a la Cámara y a la candidata presidencial - crédito @danielbricen/X

En una asamblea, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) instruyó a sus afiliados a realizar una “campaña mediática” para atacar en redes sociales y en el terreno político a los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, así como al congresista electo Daniel Briceño.

La directriz fue emitida públicamente por Aura Nelly Daza, fiscal del sindicato y expresidenta de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación (ADE) en Bogotá, durante un encuentro realizado el martes 28 de abril de 2026, de acuerdo con información publicada en redes sociales.

PUBLICIDAD

En una grabación del evento, la dirigente instó expresamente a intensificar la ofensiva. “Es necesario y urgente la campaña mediática, pero no solamente desde Fecode, hay que hacerla también desde la ADE”, sostuvo Daza en la reunión que mantuvo el sector sindical en la capital colombiana.

Marchas de Fecode
Paloma Valencia reaccionó a campaña mediática de Fecode para perjudicar su campaña presidencial - crédito Fecode/Infobae

La representante identificó nombres concretos al declarar: “Este señor, Daniel Briceño, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella… hay que atacarlo en redes y hay que atacarlo políticamente”. Amplió la consigna agregando: “Que después no puedan postularse a ninguna corporación y que queden como quedó el señor Peñalosa, que el señor Peñalosa quedó acabado políticamente. Eso es lo que tenemos que hacer”.

PUBLICIDAD

Tras la orden, Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, utilizó sus redes sociales para rechazar las medidas de Fecode, además de señalar que la labor de los maestros está orientada a educar y no usar su plataforma para hacer activismo político.

aloma Valencia considera que los profesores deben dedicarse a mejorear el aprendizaje de los colombianos - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia considera que los profesores deben dedicarse a mejorear el aprendizaje de los colombianos - crédito @PalomaValenciaL/X

“Queridos profesores de Fecode: ser maestro trasciende ser un activista político. Lo importante debe ser la educación de los niños. Para mí la educación es realmente importante. Y la calidad se construye con un currículo y evaluación de los niños y los maestros. Ayuden a construir el país que nos merecemos”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, el congresista electo Daniel Briceño, que fue concejal en Bogotá y actualmente representa al partido opositor Centro Democrático, atribuyó al sindicato y a la ADE Bogotá la responsabilidad de cualquier daño que pudiera afectarle por razón de estas declaraciones.

Según argumentó en la misma plataforma digital, la raíz del conflicto reside en la propuesta de “romper el monopolio de la educación en manos de un sindicato que se ha dedicado a hacer política mientras los estudiantes reciben mala educación y los maestros siguen sin buen sistema de salud”.

Cabe recordar que las tensiones entre el gremio de educadores y Daniel Briceño tienen antecedentes claros. Cuando el abogado se desempeñó como concejal de Bogotá y en la campaña que lo llevó a la Cámara de Representantes, defendió la expansión de los colegios en concesión en la capital del país e impulsó la aplicación de una evaluación docente obligatoria como condición para mantener el cargo. Estas banderas políticas han agudizado el antagonismo con el gremio de los educadores, que tradicionalmente rechaza ambas iniciativas.

Los hechos recientes llevaron al Gobierno nacional a intervenir en el conflicto. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, llevó ante la Fiscalía General de la Nación un proceso contra Briceño, señalándolo por presunto “discurso de odio y conducta antisindical”.

Parte de la decisión tomada por la Junta Nacional —que sesionó el 16 y 17 de marzo de 2026— incluye el respaldo explícito a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, en una coyuntura marcada por tensiones con las autoridades de los sectores de salud y educación - crédito @fecode/X
Parte de la decisión tomada por la Junta Nacional —que sesionó el 16 y 17 de marzo de 2026— incluye el respaldo explícito a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, en una coyuntura marcada por tensiones con las autoridades de los sectores de salud y educación - crédito @fecode/X

Este llamado a la confrontación se inscribe en el contexto de una campaña presidencial marcada por el respaldo de Fecode a la candidatura de Iván Cepeda, identificado con el petrismo, y por tensiones crecientes entre el sindicato y figuras políticas afines a la expansión del modelo de colegios en concesión. Aun cuando la organización docente mantuvo protestas periódicas para exigir la “estabilización” de su modelo de salud implementado durante la presidencia de Gustavo Petro.

La gestión actual culminó con la apertura de procesos disciplinarios desde la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; contra directivos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag); y contra representantes directos de Fecode.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaFecodeAtaques en redes socialesElecciones 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

El León es último en su grupo, por lo que debe sumar las tres unidades para seguir con vida en la competencia de clubes más importante de Suramérica

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

El Ministerio de Relaciones Exteriores admitió vacíos en la cadena de custodia de los nuevos pasaportes en Colombia: qué fue lo que pasó

Persisten incertidumbres respecto a la gestión de recursos y la participación extranjera en la producción, mientras expertos reclaman procesos más sólidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores admitió vacíos en la cadena de custodia de los nuevos pasaportes en Colombia: qué fue lo que pasó

Álvaro Uribe Vélez acusó a Gustavo Petro y a Iván Cepeda de mentir tras nuevos datos sobre falsos positivos

El exmandatario cuestionó la veracidad de las cifras recientes divulgadas por la JEP y aseguró que existe una intención de desviar la atención frente a la actual situación de orden público

Álvaro Uribe Vélez acusó a Gustavo Petro y a Iván Cepeda de mentir tras nuevos datos sobre falsos positivos

Políticos de izquierda arremetieron contra el uribismo por nueva cifra de falsos positivos: “Jóvenes y campesinos asesinados y presentados como guerrilleros”

Voces como las de Camilo Romero, Isabel Zuleta y Gustavo Bolívar calificaron la actualización como un reflejo del impacto de la violencia estatal y exigieron memoria y justicia

Políticos de izquierda arremetieron contra el uribismo por nueva cifra de falsos positivos: “Jóvenes y campesinos asesinados y presentados como guerrilleros”

Sigue polémica por mina de oro ilegal que opera en terrenos de un batallón militar en Antioquia: el presidente Petro en persona entregó el título de explotación

El Gobierno nacional encabezado por el jefe de Estado formalizó la concesión de una mina de oro en Cáceres, mientras persistían las advertencias de extracción irregular y ausencia de estudios técnicos sobre el predio en poder de Hermelina Cardozo Calle

Sigue polémica por mina de oro ilegal que opera en terrenos de un batallón militar en Antioquia: el presidente Petro en persona entregó el título de explotación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Shakira hizo desgarradora confesión en una carta sobre su separación con Piqué : “Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”

Shakira hizo desgarradora confesión en una carta sobre su separación con Piqué : “Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”

Feid se habría referido a la relación con Karol G durante su reciente concierto en Bogotá: “Me dejó”

Yina Calderón le cantó la tabla a Alexa Torrex: no la bajó de “migajera” por su interés en Tebi Bernal

Amigo de Aida Victoria Merlano destapó la verdad detrás de la pelea entre la influenciadora y La Blanquita: “No es la responsable del hijo de Katy”

¿Cortarse el cabello sí ayuda a que crezca? Influenciadora revela la verdad que muchos no quieren escuchar

Deportes

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Este fue el gol del colombiano Neiser Villarreal con el que Cruzeiro le ganó a Boca Juniors en la Copa Libertadores

Elogios de la prensa alemana a Luis Díaz tras la derrota del Bayern Múnich ante PSG por la Champions League: “De clase mundial”

Rodrigo Contreras dejó en duda su continuidad en Millonarios: “Quiero descansar”

Antes del partido con Platense, jugadores de Santa Fe protagonizaron fiesta en Bogotá