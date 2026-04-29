Colombia

Cien años del nacimiento de Gabriel García Márquez: el Congreso de Colombia tramita ley para oficializar el Día Nacional de la Imaginación y la Literatura

La propuesta busca transformar cada 6 de marzo en una fecha emblemática con programas anuales que incentiven la creatividad en comunidades educativas y culturales de todo el país

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La iniciativa contempla instaurar una jornada anual dedicada a promover la creatividad y la lectura en homenaje a Gabriel García Márquez, con actividades educativas, culturales y proyección internacional desde 2027 en adelante - crédito Mario Guzmán / EFE
La iniciativa contempla instaurar una jornada anual dedicada a promover la creatividad y la lectura en homenaje a Gabriel García Márquez, con actividades educativas, culturales y proyección internacional desde 2027 en adelante - crédito Mario Guzmán / EFE

El Congreso de Colombia estudia un proyecto de ley para conmemorar oficialmente el centenario del nacimiento de Gabriel García Márquez y establecer el 6 de marzo como el Día Nacional de la Imaginación y la Literatura.

La iniciativa prevé actividades educativas y culturales, tanto en el país como en el exterior, a partir de 2027, según información de la Cámara de Representantes.

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El proyecto de ley plantea que el Estado declare el 6 de marzo de 2027 como una fecha emblemática, con la creación permanente del Día Nacional de la Imaginación y la Literatura.

Incluye un programa anual de eventos y talleres, busca promover la creatividad y la lectura en Colombia, e involucra a autoridades, instituciones educativas y organismos diplomáticos.

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La propuesta, integrada por diez artículos, fue presentada por representantes del Pacto Histórico Alejandro Toro y Heráclito Landínez, además de un grupo numeroso de congresistas, la Cámara de Representantes.

Gabriel García Márquez-Colombia
El grupo organizador, integrado por varios ministerios y encabezado desde Cartagena, coordinará acciones con entidades regionales y nacionales para garantizar una celebración integral y participativa - crédito AFP

El objetivo central es que el Estado colombiano rinda homenaje a “Gabo”, el único colombiano en recibir el Premio Nobel de Literatura, y destacar su impacto en la cultura mundial.

Actividades y medidas de homenaje a Gabriel García Márquez

Entre las acciones previstas, se propone que el Gobierno produzca y transmita por señal abierta un material audiovisual sobre la vida y obra de Gabriel García Márquez.

A lo largo de 2027, todos los colegios del país, tanto públicos como privados, desarrollarán talleres de escritura creativa, periodismo y cine dedicados al Nobel.

La Cámara de Representantes resalta que los homenajes tendrán proyección internacional. Las embajadas de Colombia podrán organizar en marzo de 2027 conver

satorios, talleres y tertulias sobre el legado literario y periodístico de García Márquez, extendiendo el reconocimiento fuera del territorio nacional.

El Día Nacional de la Imaginación y la Literatura

El cambio más duradero será la declaración del 6 de marzo como el Día Nacional de la Imaginación y la Literatura, fecha que conmemora el nacimiento de Gabriel García Márquez.

Las acciones programadas incluirán talleres, tertulias y recorridos por lugares emblemáticos en la vida de García Márquez, con el apoyo de iniciativas públicas y privadas para su difusión - crédito John Vizcaino / Reuters
Las acciones programadas incluirán talleres, tertulias y recorridos por lugares emblemáticos en la vida de García Márquez, con el apoyo de iniciativas públicas y privadas para su difusión - crédito John Vizcaino / Reuters

Esta jornada servirá anualmente para fomentar la lectura, la creatividad y el aprecio por la literatura.

El proyecto fija que la coordinación de esta conmemoración estará a cargo del Ministerio de Educación y el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes. Estas entidades serán responsables de integrar la fecha en el calendario académico nacional y de impulsar actividades en todos los niveles educativos.

La organización de las celebraciones estará a cargo de una Comisión Preparatoria.

De acuerdo con el proyecto de ley, este grupo incluirá los ministerios de Educación, Culturas, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Comercio y Relaciones Exteriores.

A la Comisión le corresponde coordinar con entidades regionales y nacionales la realización de actividades. La Fundación Gabo, según El Tiempo, asumirá la secretaría técnica de la comisión, que tendrá como sede principal la ciudad de Cartagena.

Homenaje a la trayectoria y raíces de García Márquez

En el homenaje, la Cámara de Representantes subraya la importancia de reconocer los lugares clave en la vida y formación de Gabriel García Márquez, como Aracataca, Zona Bananera, Ciénaga, Sucre, Zipaquirá, Cartagena, Barranquilla y Bogotá.

La diplomacia nacional impulsará eventos internacionales durante marzo de 2027, buscando exaltar la influencia y el legado literario del único Nobel de literatura colombiano - crédito Toni Garriga / EFE
La diplomacia nacional impulsará eventos internacionales durante marzo de 2027, buscando exaltar la influencia y el legado literario del único Nobel de literatura colombiano - crédito Toni Garriga / EFE

La iniciativa busca que las nuevas generaciones conozcan y valoren la vida y legado de García Márquez, mediante proyectos educativos, culturales y turísticos relacionados con su figura y obra.

La propuesta legislativa se apoya en antecedentes previos. El Tiempo destaca la Ley 1741 de 2014, promulgada tras la muerte de García Márquez, que estableció rutas turísticas, becas de periodismo y cine, y la protección de bienes culturales vinculados al escritor.

El nuevo proyecto retoma y amplía esa base legal, con el fin de asegurar una mayor participación institucional y social en la preservación y promoción de su legado.

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