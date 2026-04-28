Colombia

Exdirector del Dapre de Duque advirtió escenario adverso para la oposición en las elecciones: “El dato que más debe preocupar es...”

Víctor Muñoz, que ocupó la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia, compartió un nuevo análisis tras los recientes resultados de las mediciones de Invamer y Gda3, en las que salió bien ubicado el oficialista Iván Cepeda

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Iván Cepeda - Abelardo de la Espriella - Paloma Valencia
Iván Cepeda lidera la carrera a la presidencia, seguido ya de lejos por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia- crédito AP - REUTERS

A 34 días de la primera vuelta presidencial en Colombia, las más recientes encuestas de intención de voto muestran un escenario adverso para la oposición y una clara ventaja del senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, sobre sus más inmediatos perseguidores: el abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia, distantes del porcentaje registrado por el aspirante apoyado por el presidente Gustavo Petro.

Los resultados publicados por las firmas Invamer y Gad3, el domingo 26 y lunes 27 de abril, reflejan una consolidación de Cepeda como favorito, mientras la disputa entre los principales candidatos opositores, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, se intensifica sin lograr superar al aspirante oficialista. Ya, más atrás, una serie de perfiles que, a medida que pasan los días, parecen quedarse sin oxígeno.

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La implementación del tarjetón único desde la Carta Política de 1991 consolidó el control y la igualdad electoral en Colombia - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
Más de 41 millones de colombianos están convocados para la contienda del 31 de mayo, en la que se empezará a elegir nuevo presidente - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Según la encuesta Invamer, Cepeda cuenta con una intención de voto del 44,3%, De la Espriella alcanza el 21,5% y Paloma Valencia, del Centro Democrático, obtiene un 19,8%. Por su parte, otros candidatos como Claudia López y Sergio Fajardo aparecen con 3,6% y 2,5%, respectivamente; mientras que en la medición de Gad3 le dio a Cepeda el 36% de la intención, mientras que De la Espriella marcó 21% y Valencia el 13%.

El dato que preocupa a hombre clave de la administración Duque

En este orden de ideas, Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Iván Duque Márquez y socio fundador de la firma Guarumo, analizó el panorama y advirtió sobre la dificultad de la oposición para forzar una segunda vuelta, que solo se configurará si ninguno de los 13 candidatos en disputa logra superar el 50%, que se necesita para ganar en primera.

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“El dato que más debe preocupar a la oposición en Colombia de las encuestas publicadas en los dos últimos días es el siguiente: en Invamer, Iván Cepeda tiene 44,3%, mientras que la suma de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia apenas llega a 41,3%”, sostuvo Muñoz. “En los dos escenarios, la suma de los dos candidatos fuertes de oposición es menor que Cepeda”, agregó el exfuncionario del Ejecutivo.

Víctor Muñoz analizó resultados de las encuestas presidenciales
Con este mensaje en X, el exdirector del Dapre Víctor Muñoz analizó resultados de las encuestas presidenciales - crédito @Vicmunro/X

Con ello, Muñoz está convencido de que este resultado expondría la fragmentación del voto opositor y la dificultad para construir una alternativa competitiva en la primera vuelta. En el escenario actual, la verdadera batalla en la oposición se concentra en el segundo puesto, ya que el que lo obtenga podrá disputar la presidencia en una eventual segunda vuelta, aunque el panorama siga siendo a todas luces complejo.

En este escenario, la disputa en la derecha es intensa y no está resuelta: tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia compiten voto a voto por el acceso a lo que en otros países se denomina el balotaje. Las diferencias entre ambos estudios radican en el margen de ventaja atribuido a Cepeda, pues mientras Invamer lo ubica cerca del umbral del 50%, Gad3 presenta una contienda más abierta, pero sin alterar el orden.

Caricatura de Paloma Valencia corriendo delante de Abelardo de la Espriella en una pista atlética, con Iván Cepeda de pie al margen y público en gradas.
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella se disputarían la posibilidad de ir a la segunda vuelta; mientras Iván Cepeda podría acercarse a una victoria el 31 de mayo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por su parte, el panorama para el centro político es menos alentador, pues tanto López como Fajardo figuran con mínimos apoyos, lo que los descartaría en sus aspiraciones de avanzar en la contienda. De esta forma, las encuestas van reflejando, además, el ambiente político tras las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas realizadas el 8 de marzo de 2026, en las que participó, de hecho, la senadora Valencia.

En los próximos días, se esperan nuevas mediciones que podrían modificar la fotografía actual, en especial en lo referente a la disputa por el segundo lugar, que hoy por hoy estaría bajo los márgenes de un empate técnico según Invamer; pese a que Gad3 pone distancias considerables entre el abogado de ultraderecha y la congresista caucana, que habría moderado su postura con el aterrizaje a su campaña de Juan Daniel Oviedo.

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