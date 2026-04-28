Nuevo escándalo en Caracol Televisión: Paola Vargas reveló detalles del acoso y abuso sexual que habría vivido a manos de Ricardo Orrego

Paola Vargas Sosa levanta la voz y revela su experiencia de acoso en Caracol Televisión - crédito @paola_vargasosa/IG

En medio del escándalo que sacude a Caracol Televisión por múltiples denuncias de presunto acoso sexual, la periodista Paola Vargas Sosa decidió dejar atrás su silencio y compartir uno de los episodios más duros de su carrera.

Lo hizo en el pódcast Vamos pa’ eso, en el que relató un presunto caso de abuso que habría vivido dentro del canal y que, según su testimonio, permaneció oculto durante más de una década.

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La conversación, conducida por Juan José Castro, inició con una advertencia contundente sobre el contenido de la entrevista: “Tenemos un relato, un testimonio de una mujer muy valiente que ha decidido romper el silencio en uno de los casos que más ha generado indignación en la opinión pública colombiana, que es el caso de los acosos que sucedieron en el canal Caracol".

Antes de entrar en los hechos, Vargas reconstruyó el camino que la llevó a cumplir su sueño de trabajar en televisión y recordó que desde joven enfrentó prejuicios, incluso dentro de su propia familia.

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El testimonio de Paola Vargas Sosa reabre debate sobre acoso en medios de comunicación - crédito @paola_vargasosa/IG

“Recuerdo mucho tener 17 años y contarle a mi papá que mi sueño era estudiar comunicación social. Y tú no me lo vas a creer, pero la respuesta de mi padre fue: ‘No estudie eso, hija, porque va a tener que acostarse con toda Barranquilla y media Bogotá para llegar lejos’”, reveló la comunicadora en la entrevista.

Pese a ello, siguió adelante y contó que su carrera comenzó en medios regionales, hasta que logró llegar a uno de los canales más importantes del país. Sin embargo, el ingreso no fue fácil.

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“Yo llegué con los pollos, las gallinas, los huevos… porque uno siempre que viene de provincia lo miran así… Los tres primeros meses de prueba los lloré todos los días… yo decía: ‘¿Yo qué vine a hacer acá, aguantar insultos, aguantar malos tratos?’”, confesó, mientras indicaba que ese contexto de presión y exigencia fue determinante para lo que ocurriría después.

El episodio de acoso y abuso que marcó su carrera

Según relató la periodista, los hechos ocurrieron en 2012, cuando ya llevaba un tiempo trabajando en Caracol Televisión. En medio de una jornada laboral, mientras editaba contenido en una sala, vivió el episodio que hoy denuncia públicamente.

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Una denuncia de presunto acoso sexual sacude nuevamente a Caracol Televisión - crédito @paola_vargasosa/IG

“Yo estoy en el computador… y siento la presencia de alguien que viene detrás y empieza a jugar con mi cabello… y yo digo: ‘No me molesten, estoy ocupada’… pero el acto seguido es que siento una mano… debajo de mi ropa, incluso debajo del brasier, y me aprieta muy fuerte mi seno izquierdo”, reveló la periodista Paola Vargas, al tiempo que iba señalando con sus manos el movimiento que hizo el personaje que la tocó.

Vargas explicó que, al reaccionar, identificó a quien habría cometido el acto: “Cuando yo miro hacia arriba, oh, sorpresa… era este personaje Ricardo Orrego… y cuando yo le digo: ‘¿Qué te pasa?’, me responde: ‘¿Ahora me vas a decir que no te gusta?’... Y yo le contesté: ‘Sí, me gusta, pero que me lo haga mi marido, no tú. No seas tan atrevido’”.

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La periodista aseguró que esa fue la manera en la que enfrentó la situación en el momento, pero lo más difícil vino después.

Tras lo ocurrido, Vargas acudió a su jefa directa para denunciar lo sucedido. Sin embargo, la respuesta —o la ausencia de ella— fue lo que terminó marcando su decisión de guardar silencio durante años.

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“Yo salgo de esa sala pitada, pero bravísima y me voy directo donde mi jefa directa, la directora de entretenimiento en ese momento, y le digo. La cara de ella no era ni de asombro ni... O sea, no me dijo nada, no hizo nada. No, ni siquiera me dijo cálmate, ni lo siento, no, ella se quedó callada y ahí fue cuando yo entendí que yo me tenía que quedar callada, que yo no podía hacer un escándalo con esto porque era eso o mi carrera”, contó Paola Vargas.

El caso de Paola Vargas Sosa reaviva la conversación sobre abuso y complicidad en los medios colombianos - crédito @paola_vargasosa/IG

Según sus declaraciones, la periodista describió ese momento como un punto de quiebre, en el que sintió que debía elegir entre su sueño profesional y denunciar el hecho.

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“Era eso o que el sueño por el que tanto yo había trabajado se me disipara… entonces fue la ley del silencio”, confesó.

Durante el tiempo que permaneció en el canal, afirmó que evitó al presunto agresor y optó por continuar su carrera en otro medio: “Si ella no hizo nada (...) no tuvo esa reacción inmediata de decir vamos a Recursos Humanos. No, fue la ley del silencio. Y lo que me quedó a mí después de eso era que cada vez que yo lo veía en un pasillo, me tocaba esconderme, irme, tratar de evitarlo lo más que pude y duré como un año más trabajando ahí“, indicó.

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“Las vacas sagradas”: poder e impunidad

Uno de los conceptos que más llamó la atención durante la entrevista fue el de las llamadas “vacas sagradas”, figuras con gran trayectoria y poder dentro de los medios.

“Son aquellos periodistas o presentadores que llevan muchísimos años… tienen cierta posición privilegiada… son prácticamente intocables. Es tu palabra contra la de ellos”, explicó la comunicadora.

Paola Vargas denuncia presunto abuso de Ricardo Orrego y revela años de silencio en el canal - crédito Ricardo Orrego / Instagram

Vargas insistió en que este tipo de estructuras de poder dificultan las denuncias: “Yo sí hablé… pero no pasó nada”.

La periodista explicó que decidió hablar ahora, más de una década después, motivada por el respaldo de otras mujeres que también han denunciado situaciones similares.

“Después de todo este tiempo… estuve esperando catorce años para contar esto… y lo hablo ahora porque me siento respaldada… me siento respaldada por estas mujeres valientes... No lo había hecho antes… porque tenía el mismo miedo que tenía la Paola de veintiún años… miedo de perder mi trabajo”, aseguró.