Colombia

Álvaro Uribe tildó de “cínico” a Cepeda por asegurar que los recientes atentados le sirven a la derecha: “Beneficiario del terrorismo”

El exmandatario advirtió que los grupos armados están obligando a la población a votar por el candidato de la izquierda en las elecciones presidenciales

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El expresidente aseguró que el mandatario Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda se han beneficiado del terrorismo - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, que respalda la candidatura de la senadora Paloma Valencia a la Presidencia de la República, reaccionó a las declaraciones del aspirante Iván Cepeda Castro sobre las acciones terroristas perpetradas por grupos armados en el Valle del Cauca y Cauca.

En los últimos días, organizaciones criminales atacaron varias zonas de ambos departamentos, dejando varios civiles heridos, muertos y daños en infraestructura. Uno de los hechos más graves se registró en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, ubicado en el municipio de Cajibío (Cauca), allí fue detonado un artefacto explosivo que ya deja un saldo de 21 muertos y 56 heridos.

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Según Cepeda, estos hechos podrían tener un trasfondo político-electoral que favorecería a la derecha colombiana en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026 (primera vuelta). Son varios los candidatos que representan a la derecha en la contienda, entre ellos, Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.

El senador Iván Cepeda calificó como insustanciales y desorganizadas las intervenciones de los testigos de la defensa, en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE
El expresidente Álvaro Uribe señaló al candidato Iván Cepeda de querer distraer a la población sobre los actos territoristas que han tenido lugar en el país - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

“Surge una inquietud legítima sobre si, además de causar daño y zozobra en la población, estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha empeñados en desestabilizar el país y entorpecer el desarrollo democrático del proceso electoral”, precisó el candidato de izquierda en su cuenta de X.

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En consecuencia, el aspirante del Pacto Histórico instó a las autoridades a investigar los hechos sin desconocer una posible motivación política de cara a las elecciones. Además, precisó que, pese a las dudas que tiene sobre los hechos y las presuntas conexiones en materia electoral, continuará avanzando en su campaña con normalidad; no contempla hacer suspensiones ni aplazamientos de su agenda por cuestiones de orden público.

Cepeda insistió en que no habrá cambios en su agenda y llamó a mantener la calma y la firmeza democrática. - crédito @IvanCepedaCast/X
Cepeda insistió en que no habrá cambios en su agenda y llamó a mantener la calma y la firmeza democrática. - crédito @IvanCepedaCast/X

La reacción de Álvaro Uribe en contra de Iván Cepeda

En respuesta a los señalamientos de Cepeda, el expresidente Uribe Vélez se pronunció indicando que se documentaron más de 30 atentados en pocas horas, perpetrados por grupos al margen de la ley que, presuntamente, estarían obligando a la ciudadanía a votar por el aspirante de la izquierda en las elecciones que se aproximan.

En ese sentido, señaló al aspirante presidencial de estar tratando de desviar la atención de la ciudadanía ante los hechos de violencia que socavaron la tranquilidad de la población. Además, aseguró que tanto él como el presidente Gustavo Petro habrían resultado beneficiados con el accionar de las organizaciones criminales.

El cínico sale hoy a decir que eso es para beneficiar a la extrema derecha. Perdón, el único que ha sido beneficiario del terrorismo es Petro y el otro, Iván Cepeda. Y entonces, estos terroristas, dicen, obligan a votar por Iván Cepeda. Enseguida cometen estos atentados e Iván Cepeda nos quiere distraer", aseveró el ex jefe de Estado en un video publicado en sus redes sociales.

La Defensoría subrayó que sus informes buscan proteger los derechos ciudadanos en elecciones y no han señalado presiones armadas en favor de ningún candidato - créidto Defensoría del Pueblo/X

El exmandatario no presentó pruebas sobre las presuntas presiones que estarían ejerciendo las organizaciones criminales sobre los electores en las regiones. Sin embargo, tanto el ex jefe de Estado como la candidata Paloma Valencia mantienen las advertencias.

Por el contrario, la defensora del Pueblo, Iris Marín, indicó en su momento que la entidad no ha emitido ninguna comunicación oficial que dé cuenta de las presiones que se estarían ejerciendo sobre la población civil. Por eso, pidió a los actores políticos y a las campañas electorales evitar divulgar información que no ha sido confirmada y promover un proceso electoral libre y en paz.

La Defensoría del Pueblo no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, y tampoco tiene ninguna información que permita sostenerlo”, precisó la defensora del Pueblo.

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