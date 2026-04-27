Cárcel El Pedregal en Medellín fue modificada como un “hotel de lujo” para los presos

El Inpec y el Ministerio de Justicia son cuestionados por gestión en la cárcel El Pedregal - crédito Colprensa

Nuevas denuncias por presuntas irregularidades pusieron en el ojo del huracán a la cárcel El Pedregal. que está ubicada en Medellín (Antioquia), en la que la concejala Claudia Carrasquilla advirtió sobre posibles cobros indebidos en la distribución de alimentos, así como remodelaciones internas no autorizadas.

De acuerdo con las declaraciones que fueron citadas por La FM, esta situación tiene en entredicho a la administración y las condiciones de vida de los internos, por lo que la comunidad cuestiona el control de las autoridades penitenciarias.

“Tienen el piso unos dólares e incluso y encima tiene una especie cristal como que le tiraron al piso. Así mismo tienen como una especie de ajedrez, tienen neveras, tienen hornos microondas”, lujos que no están autorizados para las celdas de las personas privadas de la libertad en Colombia.

La información entregada por la cabildante, que declaró que las modificaciones estructurales y la manipulación irregular de alimentos generan preocupación sobre la integridad de los procesos dentro de este establecimiento carcelario.

Denuncias recientes revelan presuntos cobros ilegales y remodelaciones no autorizadas en la prisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con lo informado por Carrasquilla, las modificaciones dentro del centro penitenciario se habrían realizado sobre todo en el patio 2, destinado a internos de alta seguridad, donde se efectuaron cambios en la infraestructura sin la aprobación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ni del Ministerio de Justicia, lo que llama la atención por la forma en cómo los presos lograrían acceder a estas comodidades.

Entre las intervenciones señaladas, los testigos citados en la investigación describieron que hay decenas de elementos ajenos al diseño original del penal, por lo que piden una rápida intervención para evitar que algunos de los criminales más famosos del país continúen disfrutando de facilidades durante su tiempo en prisión.

Y es que en el reporte se indica que cuentan con la presencia de electrodomésticos y mobiliario no autorizado; lo que evidencia que para los guardias es común encontrarse con la presencia de objetos no permitidos que alteran la operatividad y el ambiente de los patios de la prisión.

La concejal Claudia Carrasquilla advierte sobre nuevos delitos en la distribución de alimentos en El Pedregal - crédito Colprensa

El cartel de la comida

Un aspecto considerado de mayor gravedad está relacionado con la posible existencia de un cartel de la comida dentro del penal. Según los testigos, el azúcar y el café, ambos parte del racionamiento básico para los internos, habrían sido retirados de la entrega habitual para luego ser vendidos dentro de El Pedregal por algunas guardianas, incluyendo a una funcionaria con rango de capitán.

Asimismo, se indicó que una libra de azúcar alcanzaría a comercializarse internamente hasta por $20.000, cifra muy superior al precio regular fuera del penal, lo que demuestra que las irregularidades están respaldadas por los uniformados.

Este conjunto de señalamientos fue respaldado por el cierre de los comedores institucionales debido a la mala manipulación de alimentos, según reveló Carrasquilla a La FM, lo que obligó a que la comida fuera preparada a las afueras de las instalaciones en condiciones improvisadas y posteriormente ingresada en horarios y condiciones supervisados por el Inpec.

Esta situación agrava las dudas sobre la calidad y salubridad de la alimentación, además de crear riesgos en la cadena de custodia y distribución, pues también podrían ingresarse otros objetos completamente ajenos a la comida.

El ingreso de los alimentos podría tener consecuencias más graves - crédito Personería de Medellín / X

Las anomalías detectadas reforzaron la preocupación pública y política sobre el manejo y la supervisión al interior de la cárcel El Pedregal. Asimismo, las denuncias más recientes desataron preguntas sobre la capacidad del Inpec y del Ministerio de Justicia para fiscalizar adecuadamente los procedimientos administrativos, las condiciones de infraestructura y la gestión de recursos dentro del penal.

Hasta el momento de la publicación, las autoridades oficiales han respondido a las solicitudes de los concejales ni aclarado las medidas tomadas frente a los posibles lujos al interior de las celdas de los privados de la libertad.