Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, encendió las redes sociales con foto en traje de baño: “Mi cuerpo no viene de los impuestos”

Andrea Petro habló de su cuerpo tras compartir una fotografía en traje de baño - crédito @andreapetro91/Instagram

Una fotografía publicada por Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, volvió a encender la conversación digital en Colombia; y es que la imagen, donde aparece en traje de baño mostrando su figura, circuló con rapidez en redes sociales y abrió un debate inmediato que mezcló comentarios sobre su vida personal, su rol como madre y su exposición pública.

La publicación no pasó inadvertida, por lo que en cuestión de horas, la imagen se replicó en distintas plataformas y se ubicó entre los temas más comentados. Parte de los usuarios resaltó la seguridad con la que la hija del mandatario decidió mostrarse, mientras otro sector cuestionó su exposición, con énfasis en su condición de madre de dos hijas, Luna y Victoria.

El contenido, lejos de quedar en una simple fotografía, derivó en una discusión más amplia sobre la vida privada de figuras vinculadas al poder político; el tono en redes se dividió entre elogios y críticas.

Andrea Petro genera revuelo en redes sociales tras publicar una fotografía en traje de baño - crédito @andreapetro91/Instagram

Algunos usuarios afirmaron que no conocían esa faceta de Andrea Petro, lo que amplificó el impacto de la imagen. Otros, en cambio, centraron sus opiniones en especulaciones sobre su aspecto físico, lo que llevó la conversación hacia interpretaciones personales y juicios sobre su cuerpo.

En la publicación donde aparece mostrando su figura, se leen numerosos comentarios de los usuarios como: “Por culpa de petro q hace mujeres lindas inteligentes”; “Y natural que no es lo mismo , Que mujeron 🔥🔥“; ”Lástima el papá 😂😂😂“; ”Y cuantas cirugias tiene?“; ”no hace nada y se gasta la plata de los colombianos".

Andrea Petro le hizo frente a las críticas por su cuerpo

Frente al aumento de señalamientos y dudas sobre su apariencia, Andrea Petro decidió responder de manera directa a través de su historia en su cuenta de Instagram. Su mensaje apareció como una serie de afirmaciones cortas, con tono claro y sin rodeos, en las que abordó tanto su maternidad como su rutina personal.

La fotografía de Andrea Petro en traje de baño generó miles de comentarios en plataformas digitales - crédito @andreapetro91/Instagram

“1. Sí, soy mamá, tengo estrías y celulitis”, escribió en uno de los primeros puntos, con el que reconoció sin filtros los cambios propios de su cuerpo. Luego añadió una frase que marcó parte de la discusión: “2. No, mi cuerpo no viene de los impuestos”, respuesta con la que rechazó las críticas que relacionaban su vida personal con recursos del Estado o privilegios políticos.

En un tercer apartado, la hija del presidente habló de su disciplina diaria y de los hábitos que, según ella, hacen parte de su rutina física: “3. Este me cuesta 29 euros por mes más proteína y colágeno”.

“4. No me hago nada en especial y no tengo ni una cirugía. Solo voy al gimnasio, llevo 7 años en esas”, señaló, al insistir en que su apariencia responde a constancia en el ejercicio y no a procedimientos estéticos.

La respuesta no disminuyó la conversación en redes, sino que la amplificó. La publicación inicial, sumada a sus declaraciones, mantuvo la atención de usuarios que continúan divididos entre quienes respaldan su postura de mostrarse sin filtros y quienes consideran excesiva su exposición pública.

Ante los señalamientos, Andrea Petro afirmó que es madre y que su cuerpo responde a hábitos de ejercicio constantes - crédito @andreapetro91/Instagram

¿Quién es Andrea Petro y a qué se dedica?

Andrea Petro es la hija mayor del presidente Gustavo Petro, nacida de su relación con Mary Luz Herrán. A lo largo de los años se ha consolidado como una de las integrantes más visibles del entorno familiar presidencial, con una presencia constante en redes sociales y una postura que en varias ocasiones ha marcado distancia frente a la política tradicional.

Formada como economista, desarrolló su vida profesional en dos frentes principales. Por un lado, lidera Bachué Sportswear, una marca de ropa deportiva con enfoque sostenible que trabaja con materiales reciclados y comunidades artesanales.

En distintas ocasiones señala que su proyecto surgió “con esfuerzo propio”, insistiendo en que su apellido representa más exigencia que facilidades en el mundo empresarial.

En paralelo, encabeza la Organización Colombiana para Migrantes (OCM), una iniciativa sin ánimo de lucro orientada a acompañar a colombianos en el exterior.