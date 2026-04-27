Colombia

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, encendió las redes sociales con foto en traje de baño: “Mi cuerpo no viene de los impuestos”

La fotografía de la joven generó cientos de comentarios en plataformas digitales; entre las reacciones surgieron elogios, críticas y cuestionamientos sobre su apariencia física

Guardar
Andrea Petro habló de su cuerpo tras compartir una fotografía en traje de baño - crédito @andreapetro91/Instagram
Andrea Petro habló de su cuerpo tras compartir una fotografía en traje de baño - crédito @andreapetro91/Instagram

Una fotografía publicada por Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, volvió a encender la conversación digital en Colombia; y es que la imagen, donde aparece en traje de baño mostrando su figura, circuló con rapidez en redes sociales y abrió un debate inmediato que mezcló comentarios sobre su vida personal, su rol como madre y su exposición pública.

La publicación no pasó inadvertida, por lo que en cuestión de horas, la imagen se replicó en distintas plataformas y se ubicó entre los temas más comentados. Parte de los usuarios resaltó la seguridad con la que la hija del mandatario decidió mostrarse, mientras otro sector cuestionó su exposición, con énfasis en su condición de madre de dos hijas, Luna y Victoria.

El contenido, lejos de quedar en una simple fotografía, derivó en una discusión más amplia sobre la vida privada de figuras vinculadas al poder político; el tono en redes se dividió entre elogios y críticas.

Andrea Petro genera revuelo en redes sociales tras publicar una fotografía en traje de baño - crédito @andreapetro91/Instagram
Andrea Petro genera revuelo en redes sociales tras publicar una fotografía en traje de baño - crédito @andreapetro91/Instagram

Algunos usuarios afirmaron que no conocían esa faceta de Andrea Petro, lo que amplificó el impacto de la imagen. Otros, en cambio, centraron sus opiniones en especulaciones sobre su aspecto físico, lo que llevó la conversación hacia interpretaciones personales y juicios sobre su cuerpo.

En la publicación donde aparece mostrando su figura, se leen numerosos comentarios de los usuarios como: “Por culpa de petro q hace mujeres lindas inteligentes”; “Y natural que no es lo mismo , Que mujeron 🔥🔥“; ”Lástima el papá 😂😂😂“; ”Y cuantas cirugias tiene?“; ”no hace nada y se gasta la plata de los colombianos".

Andrea Petro le hizo frente a las críticas por su cuerpo

Frente al aumento de señalamientos y dudas sobre su apariencia, Andrea Petro decidió responder de manera directa a través de su historia en su cuenta de Instagram. Su mensaje apareció como una serie de afirmaciones cortas, con tono claro y sin rodeos, en las que abordó tanto su maternidad como su rutina personal.

Andrea Petro se sinceró y reveló que prefiere salir con personas que no conocen su historia ni su apellido - crédito @andreapetro91/Instagram
La fotografía de Andrea Petro en traje de baño generó miles de comentarios en plataformas digitales - crédito @andreapetro91/Instagram

“1. Sí, soy mamá, tengo estrías y celulitis”, escribió en uno de los primeros puntos, con el que reconoció sin filtros los cambios propios de su cuerpo. Luego añadió una frase que marcó parte de la discusión: “2. No, mi cuerpo no viene de los impuestos”, respuesta con la que rechazó las críticas que relacionaban su vida personal con recursos del Estado o privilegios políticos.

En un tercer apartado, la hija del presidente habló de su disciplina diaria y de los hábitos que, según ella, hacen parte de su rutina física: “3. Este me cuesta 29 euros por mes más proteína y colágeno”.

“4. No me hago nada en especial y no tengo ni una cirugía. Solo voy al gimnasio, llevo 7 años en esas”, señaló, al insistir en que su apariencia responde a constancia en el ejercicio y no a procedimientos estéticos.

La respuesta no disminuyó la conversación en redes, sino que la amplificó. La publicación inicial, sumada a sus declaraciones, mantuvo la atención de usuarios que continúan divididos entre quienes respaldan su postura de mostrarse sin filtros y quienes consideran excesiva su exposición pública.

Ante los señalamientos, Andrea Petro afirmó que es madre y que su cuerpo responde a hábitos de ejercicio constantes - crédito @andreapetro91/Instagram
Ante los señalamientos, Andrea Petro afirmó que es madre y que su cuerpo responde a hábitos de ejercicio constantes - crédito @andreapetro91/Instagram

¿Quién es Andrea Petro y a qué se dedica?

Andrea Petro es la hija mayor del presidente Gustavo Petro, nacida de su relación con Mary Luz Herrán. A lo largo de los años se ha consolidado como una de las integrantes más visibles del entorno familiar presidencial, con una presencia constante en redes sociales y una postura que en varias ocasiones ha marcado distancia frente a la política tradicional.

Formada como economista, desarrolló su vida profesional en dos frentes principales. Por un lado, lidera Bachué Sportswear, una marca de ropa deportiva con enfoque sostenible que trabaja con materiales reciclados y comunidades artesanales.

En distintas ocasiones señala que su proyecto surgió “con esfuerzo propio”, insistiendo en que su apellido representa más exigencia que facilidades en el mundo empresarial.

En paralelo, encabeza la Organización Colombiana para Migrantes (OCM), una iniciativa sin ánimo de lucro orientada a acompañar a colombianos en el exterior.

Temas Relacionados

Andrea PetroHija de Gustavo PetroAndrea Petro en traje de bañoRedes socialesColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la razón por la que Fabián Bustos rechazó la oferta de Universitario de Perú y seguirá dirigiendo a Millonarios

Conozca qué motivó al entrenador argentino recibió una oferta del club peruano, pero la rechazó para seguir dirigiendo en Colombia

Esta es la razón por la que Fabián Bustos rechazó la oferta de Universitario de Perú y seguirá dirigiendo a Millonarios

Álvaro Uribe desmintió a Gustavo Petro y habló de las fotos con Daniel Noboa que desató polémica: “Yo no voy allá desde...”

El expresidente en sus redes sociales de las postales que circularon en las redes sociales, en las que posa junto al hoy mandatario ecuatoriano y aclaró, ante los señalamientos del jefe de Estado, Gustavo Petro de cuándo son realmente; con lo que zanjó la controversia

Álvaro Uribe desmintió a Gustavo Petro y habló de las fotos con Daniel Noboa que desató polémica: “Yo no voy allá desde...”

Miles de familias colombianas se verán favorecidas al recibir huevo gratis: en Bogotá ya hubo las primeras beneficiadas

El Gobierno Petro busca fortalecer comunidades rurales y desarrollar cadenas de distribución directa para afrontar desafíos del agro colombiano

Miles de familias colombianas se verán favorecidas al recibir huevo gratis: en Bogotá ya hubo las primeras beneficiadas

Profesora fue hallada muerta en su vivienda el día de su cumpleaños en Barrancabermeja

Mensajes de solidaridad demuestran el dolor de sus compañeros docentes, así como de los familiares y estudiantes de la ciudad que se encuentran a la espera de los avances forenses para determinar qué le pasó realmente a la ciudadana

Profesora fue hallada muerta en su vivienda el día de su cumpleaños en Barrancabermeja

Holandés se viralizó al mostrarle a su madre la magia de Bogotá: “Es más impresionante de lo que esperaba”

Un paseo familiar por las calles de La Candelaria y la Plaza de Bolívar permitió a la visitante compartir impresiones sobre la arquitectura y el paisaje montañoso con los seguidores de su hijo en las diferentes plataformas digitales

Holandés se viralizó al mostrarle a su madre la magia de Bogotá: “Es más impresionante de lo que esperaba”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

ENTRETENIMIENTO

Actriz de ‘Padres e hijos’ fue hospitalizada después de que su esposo le terminara por WhatsApp tras 18 años de casados

Actriz de ‘Padres e hijos’ fue hospitalizada después de que su esposo le terminara por WhatsApp tras 18 años de casados

Gabriela Tafur y Esteban Santos celebran su luna de miel en exótico destino tras año y medio de casados

Foo Fighters, Superlitio, Karol G, Fonseca, Draco Rosa y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

Shakira convierte Copacabana en el gran altar de la mujer latina con su próximo concierto gratuito

Deportes

Esta es la razón por la que Fabián Bustos rechazó la oferta de Universitario de Perú y seguirá dirigiendo a Millonarios

Esta es la razón por la que Fabián Bustos rechazó la oferta de Universitario de Perú y seguirá dirigiendo a Millonarios

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2026

Once Caldas clasificó, Águilas Doradas quedó eliminado: así avanza la penúltima fecha del fútbol profesional colombiano

Nelson Ramos crítica al arbitraje colombiano por el gol del DIM ante Fortaleza: “Hoy con VAR cometen más errores que antes”

Colombia finalizó en el top 10 de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: alcanzó 89 medallas