Revelan nuevos detalles de la acusación contra Lucho Herrera: el exciclista le habría dado una millonada al exjefe paramilitar ‘Martin Llanos’ para ejecutar a sus vecinos

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Se conocen nuevos detalles sobre la apertura de investigación contra el exciclista colombiano Luis Alberto “Lucho” Herrera y su hermano Rafael Herrera Herrera por un caso de presunta desaparición forzada ocurrido en el 2002.

El documento, revelado por Noticias Uno, resalta las declaraciones ante la justicia del exparamilitar Óscar Andrés Huertas, conocido como alias Menudencias, señalado integrante de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

Según el exlíder del grupo armado, el campeón de la Vuelta a España 1987 si ofreció dinero a Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos, máximo líder de esta organización ilegal, con el objetivo de que se llevaran a la fuerza a un grupo de vecinos cercanos a su propiedad ubicada en Fusagasugá (Cundinamarca).

“Por estos hechos se pagó la suma de mil millones de pesos por parte del señor Luis Alberto Herrera Herrera, quien le bajó el dinero al señor Héctor Hernán Buitrago Parada, alias Martín Llanos, al Meta”, fueron las palabras de alias Menudencias citados por el noticiero nacional.

En su declaración, el hoy condenado sostuvo que el secuestro, asesinato y desaparición de sus vecinos fue un episodio clasificado como “vuelta especial y estratégica” por los autores del crimen.

Las declaraciones no se limitan al testimonio de alias Menudencias. También habrían participado otros exparamilitares como Ángel Rodrigo Das, alias Cascarón, quien explicó el funcionamiento de los pagos voluntarios a las organizaciones armadas.

Según el testigo, “las personas que aportaban podrían pedir favores a la organización, que en algunos casos podía consistir en matar personas señaladas por los civiles aportantes”.

Dicha relación se confirma con la versión de Luis Fernando Gómez, alias Ojitos o Ferney, quien afirmó ante la Fiscalía que “Lucho” Herrera solicitó a estos grupos “recoger” —es decir, ejecutar— a sus vecinos, acusándolos de ser milicianos de la guerrilla.

“Al pasar unos quince o veinte días, me llama don Rafael, que si podíamos vernos en la finca de don Lucho, de Silvania para arriba. Fuimos en una moto. Entonces, Lucho Herrera me dice que tiene un problema con una gente, que están rondando alrededor de la finca, que son milicianos de la guerrilla. Entonces, me dijo que toca recoger a esa gente, matarla”, detalló alias Ojitos.

Por último, la apertura de investigación de la Fiscalía también recopila el testimonio de Rafael Antonio Sáenz, que se desempeñaba como patrullero de finanzas de las Autodefensas Campesinas del Casanare, quien aseguró que había sostenido varias reuniones con los hermanos Herrera, en el marco de una relación que los habría llevado a planificar los crímenes.

Las pruebas recabadas en el expediente sugieren que la desaparición de las cuatro víctimas estaría vinculada al enfrentamiento que mantenía el exciclista con sus vecinos por la propiedad de las tierras. Según los testimonios recopilados por Noticias Uno, la negativa de estas personas a vender sus parcelas habría motivado la solicitud de acción violenta y la consecuente desaparición forzada.