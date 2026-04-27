Colombia

Se registró grave incendio en una empresa de bicicletas en Itagüí, Antioquia: 80 bomberos atienden la emergencia

Las autoridades indicaron que los hechos se presentaron cerca de la sede de Coltejer. La conflagración es estructural

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Las autoridades reportaron solo daños materiales causados por el incendio en una empresa de producción de bicicletas en Itagüí - crédito @somosmedellin/X

En la tarde del 27 de abril de 2026 se registró un incendio de gran magnitud en Itagüí, Antioquia. De acuerdo con Sebastián Moreno, técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio, las llamas surgieron al interior de una empresa de producción de bicicletas, cerca a la sede de Coltejer, y que el incendio es de carácter estructural.

Los organismos de socorro están atendiendo la emergencia; decenas de bomberos llegaron para tratar de apagar el fuego y evitar la propagación de las llamas. “Contamos con el apoyo de bomberos Envigado, bomberos Sabaneta, bomberos Bello, Medellín, Estrella y Caldas, y el de nuestra ciudad”, precisó el funcionario.

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La Alcaldía de Itagüí también se pronunció, indicando que las autoridades están tomando el control de la emergencia y que mientras se resuelve la situación es necesario que la ciudadanía tome vías alternas y transite con precaución.

Más de 40 bomberos atienden la emergencia en Itagüí - crédito @AlcaldiaItagui/X
Más de 40 bomberos atienden la emergencia en Itagüí - crédito @AlcaldiaItagui/X

Con todas nuestras capacidades institucionales continuamos atendiendo esta emergencia. Agradecemos a los cuerpos de bomberos de los distintos municipios del Área Metropolitana que nos prestan su apoyo”, indicó la alcaldía en X.

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Por su parte, el alcalde de Itagüí, Diego Torres, informó que la conflagración ya fue controlada en un 70%, gracias al trabajo de 80 bomberos, aproximadamente. Aclaró que no se reportaron muertos o heridos debido al incendio, las únicas afectaciones que se presentaron tienen que ver con infraestructura y materiales que estaban al interior de la empresa.

“Un incendio aquí en las bodegas de Coltejer de gran magnitud. Una empresa de bicicletas que tenía una gran almacenamiento de madera, de llantas, fibra de vidrio, combustibles, que se inicia un incendio fuerte. Ustedes lo pueden observar por la gran torre de humo negra que se ventila por toda la metropolitana. Atendimos con una respuesta inmediata”, precisó.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, informó que el incendio no generó la muerte de ninguna persona - crédito @DiegoTItagui/X

El alcalde explicó que los materiales que estaban en el lugar han dificultado la labor de los bomberos, ya que son altamente inflamables, pero los bomberos lograron controlar la situación casi en su totalidad y ahora no representa un riesgo para las bodegas aledañas. El incendio consumió al menos dos bodegas de la empresa, que al parecer sería HA Bicicletas, según informó TeleAntiquia.

El técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Itagüí aclaró que por el momento se desconoce qué pudo haber causado la conflagración. “Todavía no sabemos, porque tenemos mucha combustión en la parte interna, no podemos ingresar todavía por la carga calórica que tenemos, estamos atacando desde afuera”, detalló el funcionario a TeleMedellín.

Para evitar afectaciones en la salud e integridad de los ciudadanos, las autoridades evacuaron toda la empresa en la zona de Coltejer y compañías aledañas. También ordenaron la salida de las personas que se encontraban en dos unidades residenciales: Índigo y Oliva.

¿Qué hacer en caso de incendio?

El hecho no dejó personas lesionadas y fue controlada por el Cuerpo Oficial de Bomberos - crédito Bomberos Bogotá
Apenas se registre un incendio, se debe contactar a la línea de emergencias para reportar la situación - crédito Bomberos Bogotá

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá aconseja seguir los siguientes pasos en caso de registrarse un incendio:

  • Mantener la calma y tranquilizar a quienes estén cerca.
  • Activar las alarmas de manera inmediata.
  • Llamar a la Línea 123 lo antes posible para notificar la emergencia y recibir ayuda oportuna por parte de las autoridades competentes.
  • Si el fuego está iniciando y se tiene un extintor a la mano, utilizarlo para controlar las llamas y evitar su propagación.
  • Si se requiere de una evacuación, se debe evitar gritar, correr o empujar, para no dificultar la salida y no poner en riesgo la vida.
  • Seguir la ruta de evacuación.
  • Taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo si hay humo en el lugar.
  • No abrir las ventanas porque el fuego se extiende con el aire.
  • Cortar suministros de gas y de energía eléctrica si se tiene la posibilidad.

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