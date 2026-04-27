Abelardo de la Espriella afirmó que algunas encuestas son desacertadas y manipuladas políticamente: “La única que acertó fue Atlas Intel”

Abelardo de la Espriella denunció distorsión en encuestas y señaló a Atlas Intel como la única precisa - crédito Luisa González/Reuters

La discusión sobre el impacto de las encuestas en la política colombiana tomó un nuevo giro tras recientes declaraciones en redes sociales.

La cuenta de Defensores de la Patria en X destacó que el abogado y candidato presidencial Abelardo de La Espriella ha advertido desde hace meses sobre el papel de ciertos sondeos.

Según la publicación, “el país lo está entendiendo: en un cara a cara, Abelardo le gana al heredero de Petro”. La frase subrayó una percepción de quiebre entre los resultados de las encuestas y la realidad política nacional.

En el video difundido por De La Espriella a través de su perfil en X cuestionó la precisión y la intención de la mayoría de las mediciones de opinión.

“El resto de encuestas también muy desacertadas y con una intención política de manipular la voluntad”, expresó De la Espriella al referirse a los recientes estudios de opinión. Además, enfatizó que, en su criterio, solo una consultora habría reflejado correctamente la situación electoral: “Hay que decir que la única que acertó fue Atlas Intel”.

Abelardo de la Espriella desafió resultados de encuestas y advirtió sobre su uso como herramienta de influencia - crédito @defensoresco/X

Según la cuenta de Defensores de la Patria, esta postura se consolidó después de observar una brecha entre la percepción ciudadana y los principales sondeos. El mensaje publicado sostuvo que la estrategia de algunas firmas de estudios de opinión no buscaría medir tendencias, sino influir en ellas.

“No como medición, sino como herramienta de influencia”, señaló el texto, que atribuye a De la Espriella la iniciativa de alertar sobre este fenómeno.

La controversia se desarrolla en un contexto donde la credibilidad de las encuestas ha sido materia de debate público en Colombia. Algunas voces han reclamado mayor transparencia en la divulgación de datos, mientras que sectores políticos han acusado a ciertas firmas de favorecer a determinados candidatos.

Abelardo de la Espriella acusó manipulación política en encuestas y destacó a Atlas Intel - crédito Infobae Colombia

Esto dice reciente encuesta Invamer sobre la intención de voto en las próximas elecciones presidenciales

La recta final hacia la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia mostró tendencias claras en intención de voto, según la encuesta más reciente de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio.

El estudio, realizado entre el 15 y el 24 de abril de 2026, incluyó a 2.741 personas dispuestas a participar en los comicios del 31 de mayo. Los resultados posicionaron a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia como los principales favoritos entre los consultados.

Iván Cepeda lideró la preferencia electoral con un 44,3%, consolidando su avance como el candidato con mayor respaldo. El informe destacó que el aspirante del Pacto Histórico incrementó su apoyo siete puntos porcentuales respecto al mes anterior, donde se ubicaba en 37,1%. Esta diferencia lo distancia de sus contrincantes y refuerza su imagen como principal opción para el electorado.

Abelardo de la Espriella, conocido como “el Tigre”, ocupó el segundo lugar con 21,5%, tras registrar un crecimiento de tres puntos porcentuales comparado con la medición previa, en la que tenía 18,9%. Aunque su tendencia es positiva, la brecha con el primer puesto se mantiene considerable, perfilando la contienda con una ventaja marcada para Cepeda.

Iván Cepeda tiene la mayor intención de voto en comparación con Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, mostró el mayor dinamismo en la encuesta. Su respaldo casi se duplicó, pasando del 10% al 19,8%. Este incremento la acerca al segundo lugar y la posiciona como una de las candidatas con mayor proyección dentro del panorama actual.

Más atrás se encuentran Claudia López, con 3,6%, y Sergio Fajardo, con 2,5%. Ambos presentan cifras inferiores frente a los tres punteros.

En un escenario hipotético en el que solo figuran los cinco aspirantes más apoyados, Cepeda mantiene el liderazgo con 44,7%. De la Espriella sube a 22,9% y Valencia avanza a 21,2%. En contraste, López y Fajardo descienden a 5,5% y 4,2%, respectivamente. El voto en blanco permanece bajo, con una ligera variación de 1,8% a 1,5%.

La reciente encuesta Invamer confirmó un liderazgo sólido y movimientos relevantes en la preferencia de los colombianos a poco más de un mes de la cita electoral el próximo 31 de mayo de 2026.