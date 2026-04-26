Tras alerta de incendio, dos hombres fueron capturados por hallazgo de motores con series alteradas en una bodega en Bogotá: así fue el operativo

Los uniformados actuaron bajo autorización de uno de los propietarios del inmueble, quien permitió la inspección del sótano - crédito Mebog

El hallazgo de 13 motores de vehículos con los números y series de chasis borrados en el sótano de una bodega de Barrios Unidos encendió las alarmas de las autoridades.

La situación fue detectada cuando la Policía Nacional acudió al lugar tras recibir una alerta sobre un incendio en el sector de Alcázares.

Al llegar, los uniformados obtuvieron autorización de uno de los propietarios para ingresar al inmueble. Durante la inspección en el sótano, observaron varias autopartes, entre ellas un motor que no tenía visibles sus sistemas de identificación.

Al continuar la revisión, encontraron otros motores en igual condición: todas las marcas originales habían sido eliminadas.

La Policía Nacional capturó a dos hombres en Barrios Unidos tras hallar 13 motores de vehículos con series de chasis borradas durante una inspección - crédito Mebog

Este hallazgo derivó en la captura de dos personas por el delito de falsedad marcaria. Según la información oficial, los 13 motores incautados alcanzarían un valor aproximado de 250 millones de pesos. Tanto los motores como los detenidos quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para adelantar las investigaciones correspondientes.

Así como lo explicó el teniente coronel Favian Beltran Moreno, comandante de la estación de Policía Barrios Unidos: “la Policía Nacional, a través de los uniformados de la estación de policía Barrios Unidos, logró la captura de dos personas por el delito de falsedad material en el barrio de Alcázares”.

El oficial agregó: “Gracias a la oportuna reacción de la patrulla del sector, quienes adelantaron un llamado por una conflagración dentro de un inmueble. Tras recibir la autorización del propietario, hallaron en el sótano 13 motores con números y series de chasis borrados, alterados, por lo que se solicitó apoyo de unidad de automotores”.

La intervención policial se inició cuando la central de radio informó sobre un posible incendio en el inmueble. Los agentes, que patrullaban la zona como parte de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, acudieron rápidamente y, tras ingresar al sótano, detectaron las inconsistencias en la identificación de las autopartes almacenadas.

Los implicados en la falsedad marcaria fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación para continuar el proceso judicial - crédito Mebog

Durante el operativo en Barrios Unidos, la Policía realizó una revisión detallada del lugar, lo que permitió descubrir el conjunto de motores manipulados. Esta acción llevó a la detención inmediata de los dos individuos señalados.

La Policía Nacional invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que pueda afectar la seguridad y la convivencia, recordando que la línea 123 y los CAI más cercanos están disponibles para recibir información y atender emergencias relacionadas con delitos de este tipo.

Operativo contra el comercio ilegal de autopartes en el centro de Bogotá

Más de 300 agentes de la Policía Nacional y la Sijín protagonizaron una intervención en el sector de La Estanzuela, dentro de la localidad de Los Mártires, que resultó en la revisión de decenas de motores y la inspección de comercios dedicados al comercio de autopartes.

La operación, desarrollada en marzo de 2026, tuvo como eje principal combatir la comercialización ilegal de piezas automotrices y frenar la venta de estupefacientes en el centro de Bogotá. Durante la jornada, se registró a 327 personas y se inspeccionaron varios establecimientos vinculados al mercado de autopartes.

El operativo resultó en la incautación de motores con anomalías y en la captura de un responsable de falsedad marcaria, procesado por la Fiscalía - crédito Secretaría de Seguridad

En el proceso, los peritos de la Sijín identificaron tres motores con alteraciones en el número de serie. Estos presentaban señales de manipulación como desgaste no uniforme, marcas regrabadas y rastros de productos químicos aplicados sobre las inscripciones originales.

Los expertos de la Sijín aseguraron que la manipulación detectada consistió en eliminar los identificadores originales y sustituirlos por otros, lo cual imposibilita rastrear el vínculo de estas piezas con vehículos robados.

Las autoridades incautaron los motores en cuestión y procedieron a detener al responsable de uno de los comercios, quien quedó a disposición de la Fiscalía por presunto delito de falsedad marcaria.

La Secretaría de Seguridad, por su parte, sancionó a dos negocios con la suspensión de sus actividades por 10 días, tras encontrar mercancía que no contaba con documentación legal que acreditara su procedencia.

El operativo dejó una advertencia a los comerciantes: si reinciden en la infracción, la suspensión podría alcanzar hasta 90 días.