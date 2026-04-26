Así sería como ‘Papá Pitufo’ se distribuyó los puertos del país con sus socios: revelan pruebas de la Fiscalía

La Fiscalía revela una fuerte estructura criminal liderada por alias Papá Pitufo dedicada al contrabando en Colombia - crédito Colprensa - Policía Nacional

Con el paso de los días se siguen conociendo detalles del funcionamiento de la poderosa escructura criminal que logró fortalecer Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, para ingresar mercancía de contrabando por los principales puertos del país.

De hecho, en la mañana del domingo 26 de abril se conocieron nuevos detalles del escrito de imputación que tiene la Fiscalía General de la Nación contra Juan Francisco Solano, alias Pacho, al que el ente acuador lo señala de liderar el negocio del contrabando en la zona caribe, además de ser el principal socio del llamado “zar del contrabando”.

Según el escrito de acusación revelado por la revista Semana, la estructura criminal encabezada por alias Papá Pitufo se repartió el territorio nacional para asegurar el control del negocio ilícito.

“Operó una organización (una empresa criminal) conformada bajo el liderazgo a nivel nacional del señor Diego Marín Buitrago, a nivel regional por Ricardo Orozco Baeza (alias el Bendecido), en el departamento de Valle del Cauca; y por Juan Francisco Solano, alias Pacho o Millos, en el departamento de Bolívar”, señala el ente acusador, según reveló el diario nacional.

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El departamento de Bolívar fue asignado a Solano, que concentró allí la mayor cantidad de funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera corruptos. Su papel no solo consistía en manejar la importación de mercancía desde Panamá, sino en establecer nóminas ilegales y pagar sobornos a los encargados de la vigilancia aduanera.

La Fiscalía explicó en el escrito de acusación cómo, para garantizar la circulación sin obstáculos de las mercancías, la organización implementó un sistema sistemático de pagos a funcionarios públicos.

“Actuaba como líder en el departamento de Bolívar, dedicado a la importación de productos desde Panamá, y su rol estaría enfocadoen el puerto de Cartagena, en donde estableció nóminas ilegales, sirvió como receptor de los funcionarios de control aduanero que llegaban a dicha ciudad y financiaba el pago de dádivas, que consistían en sumas de dinero en efectivo”, señala el escrito.

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La finalidad de estos sobornos era que los encargados de los controles en los puertos y en las rutas hacia las principales ciudades se abstuvieran de actuar, permitiendo el paso libre de los productos de contrabando.

En términos concretos, Juan Francisco Solano habría funcionado como el líder financiero de la red para la región de Bolívar. Su rol incluía definir los métodos de operación, autorizar maniobras y canalizar el dinero o los bienes para captar a los servidores públicos, ya sea directamente o a través de intermediarios. El puerto de Cartagena se convirtió en el epicentro de sus actividades, según la investigación.

“Ejerció como líder o brazo financiero para el departamento de Bolívar, pues era quien definía y autorizaba la forma de operar dentro de esta red criminal en la mencionada región del país, así como la persona que directamente o a través de terceros, ofrecía o entregaba dinero o bienes, con el propósito de cooptar a los servidores públicos“, señala el escrito de acusación revelado por Semana.

Entretanto, Solano fue formalmente acusado de concierto para delinquir y cohecho. A pesar de que el procesado se ha declarado inocente, la Fiscalía mantiene su objetivo de probar los cargos en juicio y lograr una condena.

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Además de alias Papá Pitufo y alias Pacho, la red incluía a Ricardo Orozco Baeza, conocido como el Bendecido, quien tenía bajo su influencia el departamento de Valle del Cauca. De acuerdo con la acusación, los tres diseñaron una estructura coordinada, donde cada uno asumía la responsabilidad de su región y se encargaba de mantener las rutas y a los funcionarios corruptos bajo control.

La fragmentación territorial y la especialización de funciones fueron elementos clave en el funcionamiento de la organización, según lo documentado por la Fiscalía.