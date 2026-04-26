Aumenta a 19 el número de víctimas mortales tras atentado en Cajibío, Cauca: Medicina Legal inició abordaje de cuerpos

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó hasta el momento 19 víctimas mortales por el ataque con explosivos en la vía Panamericana - crédito Jair Coll/Reuters

El municipio de Cajibío sigue en estado de alerta luego de que se perpetrara uno de los atentados más letales de la última década, con un saldo actualizado de 19 víctimas mortales, según el informe emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal en la mañana del domingo 26 de abril.

Según informó la autoridad forense, ya se inició el abordaje de los cuerpos con la ayuda de seis equipos interdisciplinarios, además de la colaboración de la Policía Nacional para el traslado de expertos forenses desde la ciudad de Cali.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lamenta los hechos e informa a la opinión pública que, en el marco de la atención integral a las víctimas del atentado perpetrado con explosivos en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca), inició hoy, a las 8 a.m. con el abordaje forense de los diecinueve (19) cuerpos”, señaló la institución.

Según informó Medicina Legal, los técnicos forenses ya se encuentran en el proceso de identificación de los cuerpos, mientras solicitó a familiares de las personas que pudieron estar en el lugar del atentado para que se presenten en la entidad y adelantar las labores de reconocimiento.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó hasta el momento 19 víctimas mortales por el ataque con explosivos en la vía Panamericana - crédito Medicina Legal

Entretanto, fuentes enteradas de la institución aseguraron que el número de víctimas mortales podría aumentar en las siguientes horas, por lo que se emitirá un nuevo comunicado en la noche del domingo 26 de abril.

Asimismo, desde la Gobernación del departamento del Cauca señalaron que el número de personas heridas también aumentó drásticamente. Aunque inicialmente se tenía un reporte de 38 heridos, desde la administración departamental indicaron que el número ascendió a más de 48 víctimas que son atendidas en diferentes centros asistenciales de la región.

Incluso, la Gobernación indicó que el personal médico atiende a cinco menores de edad que se encontraban cerca al lugar de la explosión, cuyas identidades aún no han sido reveladas.

“El día 25 de abril de 2026 se registró la activación de un artefacto explosivo en el sector de El Túnel, vía Panamericana, municipio de Cajibío, constituyendo un ataque indiscriminado contra la población civil. Que, según informes preliminares, este atroz suceso arroja un saldo doloroso de diecinueve (19) civiles fallecidos; y entre este hecho y otros más presentados el 25 de abril se tiene un saldo de más de cuarenta y ocho (48) civiles heridos, 5 de ellos menores de edad”, señaló la gobernación.

La cifra de heridos tras la explosión en la vía Panamericana ascendió a más de 48 personas, de acuerdo con la Gobernación del Cauca - crédito Gobernación del Cauca

Ante la gravedad de los ataques, la administración departamental decretó tres días de luto, además de expresar las condolencias públicas a las víctimas del atentado ocurrido en la vía Panamericana.

“Declarar tres (3) días de duelo y luto oficial en el Departamento del Cauca en memoria de las víctimas civiles del atentado terrorista registrado en el municipio de Cajibío y demás hechos violentos recientes”, señaló la Gobernación.

Gobierno ofreció millonaria recompensa por autores de atentado en Cajibío, Cauca

Una recompensa de $5.000 millones fue anunciada el sábado 25 de abril por el ministro de Defensa Pedro Sánchez durante un consejo extraordinario de seguridad en la ciudad de Palmira, Valle.

El incentivo es el más alto fijado hasta la fecha en Colombia por la captura de alias Marlon, señalado como líder regional de las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco y responsable de los recientes atentados en el suroccidente, según confirmó el funcionario.

“Esta es una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente, alias Marlón. Por el grave daño que está haciendo a Colombia, se eleva su recompensa hasta cinco mil millones de pesos”, señaló el ministro.

La principal hipótesis oficial vincula estos hechos con las acciones coordinadas de alias Max Max y alias Oso Yogui, a quienes Sánchez atribuyó la autoría intelectual de los ataques junto a alias Marlon.

Además, el viernes por la noche se registró un ataque con explosivos contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en el Valle del Cauca, que no dejó víctimas, constituyendo el segundo atentado del día contra instalaciones militares en la región, según el Ministerio de Defensa.