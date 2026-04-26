Centro Democrático se despachó contra Gustavo Petro por foto de Álvaro Uribe con Daniel Noboa: “Asuma el fracaso de su gestión”

Centro Democrático salió en defensa de Álvaro Uribe Vélez y le tiró a Gustavo Petro - crédito Infobae

La relación entre Colombia y Ecuador atraviesa nuevas tensiones tras la difusión de imágenes que confirmarían una presunta reunión entre el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

El contexto político y comercial actual entre ambos países se ha visto afectado por disputas arancelarias y desacuerdos sobre la seguridad en la frontera, a lo que ahora se suma el debate por las posibles implicaciones del encuentro.

El presidente Gustavo Petro había denunciado un supuesto pacto entre Noboa y Uribe, sugiriendo la existencia de un “complot” para incidir en las elecciones presidenciales colombianas programadas para el 31 de mayo de 2026. Tanto Noboa como Uribe rechazaron la versión, negando cualquier coordinación política y cuestionando la veracidad de la acusación.

Sin embargo, la investigación desarrollada por Drop Site News aportó nuevos elementos. Fotografías extraídas de una cuenta privada de Instagram relacionada con un allegado de Lavinia Valbonesi, primera dama ecuatoriana, muestran a Uribe y Noboa en actitudes cordiales.

- crédito @DropSiteNews/X

Una de las imágenes registra el saludo entre ambos, mientras que en otra se observa a la pareja de Noboa junto a los dos líderes.

El mobiliario presente en la residencia, en particular un sofá identificado en publicaciones de marzo y en un reportaje de septiembre de 2025, permitió ratificar la autenticidad y la temporalidad de las imágenes, según el medio internacional.

Estas pruebas visuales abren un nuevo foco de discusión sobre la transparencia en la política regional y los límites de la influencia entre gobiernos vecinos, en un momento de alta sensibilidad diplomática.

Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro no dudo en pronunciarse en X sobre la imagen, sugiriendo la existencia de vínculos que afectarían la relación bilateral y la economía entre ambos países.

Petro compartió la fotografía con un mensaje directo: “Decían que no pero sí (sic)”. En su publicación, cuestionó la cercanía entre Uribe y Noboa, a quien acusó de “destruir la economía del sur de Colombia e insultar la Colombianidad”.

Gustavo Petro cuestionó relación entre Álvaro Uribe y Daniel Noboa tras difusión de fotografía y acusó injerencia externa - crédito @petrogustavo/X

El mandatario también hizo referencia a intereses externos, señalando: “El mismo lobby de Miami para hacer daño a Colombia”.

El señalamiento generó una respuesta del partido Centro Democrático. Desde la misma red social, la agrupación política rechazó las afirmaciones del presidente y defendió a su líder, Álvaro Uribe. “Señor Gustavo Petro: deje de torcer la narrativa para evadir su responsabilidad”, expresó el partido.

Por último, calificó de “manipulación burda” el intento de vincular a Uribe con las actuales tensiones diplomáticas por una imagen tomada “en noviembre de 2024 en Guayaquil”.

El Centro Democrático instó al presidente colombiano a no confundir a la ciudadanía y asumir las consecuencias de sus decisiones. “Deje de confundir a la opinión pública y asuma el fracaso de su gestión en la crisis económica y diplomática con Ecuador”, puntualizó la colectividad en su mensaje.

El partido agregó: “Gobernar es asumir responsabilidades, no crear cortinas de humo”.

Centro Democrático rechazó señalamientos de Gustavo Petro y defendió a Álvaro Uribe Vélez tras polémica fotografía - crédito @CeDemocratico/X

Esto dijo el expresidente Uribe sobre foto con el mandatario de Ecuador Daniel Noboa: “Yo no me he reunido con él”

Álvaro Uribe Vélez desmintió versiones sobre un supuesto encuentro con Daniel Noboa, presidente de Ecuador, luego de que circulara una fotografía de ambos.

El exmandatario colombiano aclaró su posición: “Y además chismosos. Que Uribe estuvo en Ecuador. Yo estuve en enero en la Universidad de Espíritu Santo, en Guayaquil, y ahora en un evento académico en Cuenca. Que Uribe habló con el presidente de Ecuador, Noboa. Yo no interfiero en las relaciones internacionales, ni me he reunido con él, ni he hablado recientemente con él”.

La imagen generó rumores en redes y medios, lo que motivó la declaración pública de Uribe. Según sus palabras, su visita a Ecuador respondió únicamente a invitaciones académicas. No existen registros oficiales de encuentros con autoridades ecuatorianas.

El expresidente Uribe insistió en que no ha sostenido reuniones ni diálogos recientes con el presidente ecuatoriano, marcando distancia frente a cualquier interpretación sobre su presencia en eventos organizados en el país vecino.