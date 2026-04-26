Hallaron cadáver en un canal de agua del popular sector de Bogotá: investigan si fue un ataque violento

La comunidad denunció de inmediato el avistamiento del cadáver, lo que llevó a un operativo con la presencia de autoridades como respuesta al caso - crédito @PasaenBogota / X

El hallazgo de un cuerpo en el canal del barrio Sosiego, ubicado en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá, obligó a las autoridades a realizar un operativo que acabó con la tranquilidad del sector en la mañana del domingo 26 de abril de 2026 ante la presencia del personal del Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía Metropolitana de Bogotá, que acudieron al lugar para recoger los primeros datos sobre la identidad y la causa del fallecimiento.

La información que circula a través de las redes sociales indica que el cadáver fue encontrado en una zona muy transitada por los vecinos de esta zona de la capital del país. Ante el pánico generado por el hallazgo, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, llevaron a cabo las primeras inspecciones de la escena y mantuvieron el área bajo custodia policial para avanzar en las primeras labores judiciales.

Uniformados trabajan por esclarecer la muerte de la persona

El CTI desplazó a sus equipos para realizar inspección técnica y recoger pruebas en el lugar de los hechos, aunque, por el momento, no se ha confirmado si la muerte corresponde a un hecho violento ni se conoce la identidad exacta de la persona.

Mientras continúa la investigación, persiste la incertidumbre entre la comunidad sobre las causas del suceso, por lo que se espera que durante el día se obtengan indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, el caso continúa abierto y los responsables de las pesquisas trabajan por aclarar si la muerte fue accidental o resultado de un posible delito.

Los oficiales acudieron al lugar de los hechos para adelantar las respectivas verificaciones del caso - crédito Colprensa

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