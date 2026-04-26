Colombia

Pulso en Ecopetrol: sindicato Asopetrol alertó por irregularidades financieras y exige garantías mínimas para continuar la negociación

Según la organización, se estaría ejecutando un esquema de recaudo forzoso que ha canalizado más de $87.500 millones anuales a la USO, que incluyen descuentos directos, aportes de contratistas y transferencias destinadas a gastos sindicales

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En lo que serían las graves irregularidades financieras al interior de la estatal Ecopetrol, el sindicato Asopetrol, uno de los tres más importantes al interior de la compañía, exigió la devolución inmediata del 2% mensual del salario retenido a más de 8.500 trabajadores no afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato mayoritario de la compañía y que se estaría viendo beneficiado por prácticas apartadas de la ley.

La organización, liderada por Óscar Bravo Mendoza, señaló un esquema de recaudo forzoso que, según sus cifras, canalizaría más de 87.500 millones de pesos anuales a la USO, a través de autorizaciones directas de la administración. Y es que de acuerdo con datos de Asopetrol, del total estimado, unos $37.800 millones cada año corresponden a descuentos directos sobre salarios de empleados sin importar su filiación sindical.

Infografía que muestra una tubería de Ecopetrol desviando dinero hacia un megáfono con el logo de USO, junto a gráficos con cifras de retenciones y riesgos.
Asopetrol denunció que Ecopetrol desvía más de 87.500 millones de pesos anuales a la USO mediante retenciones salariales irregulares, por lo que exigió devolución y transparencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A su vez, $33.000 millones adicionales derivan de aportes de contratistas por el descuento del 1% aplicado sobre sus nóminas. Según Bravo Mendoza, Ecopetrol transfiere directamente más de 16.700 millones, destinados a viáticos, pasajes y el sostenimiento de 149 trabajadores con permiso sindical permanente, lo que sería otro de los puntos que pidió revisar con lo que estaría ocurriendo en la empresa.

En su concepto, la legalidad del esquema está en cuestión por no ajustarse a la normativa vigente. “Reclamamos que se nos diga qué se hace con ese dinero y que se nos retorne un dinero que se nos está reteniendo de manera irregular”, dijo Bravo Mendoza. En su argumentación sostuvo que la Ley 50 de 1990 solo permite retenciones a favor del sindicato mayoritario para empleados que no tengan afiliación alguna.

La USO advierte sobre los riesgos fiscales y sociales de una transición energética acelerada sin hidrocarburos - crédito @usofrenteobrero/X
La USO se estaría viendo beneficada con recurso que serían recaudados al grueso de trabajadores, sin tener, según Asopetrol, derecho a recibirlos - crédito @usofrenteobrero/X

El pedido, como detalló el dirigente sindical, fue acompañado por el señalamiento de opacidad en el uso de estos recursos, por lo que solicitó la intervención de los entes de control, ante lo que sería la negativa de Ecopetrol a entregar información detallada, justificada por la estatal bajo el argumento de “autonomía sindical”, sin que se sepa a ‘ciencia cierta’ a dónde se dirigen esos multimillonarios montos.

La gravedad de la denuncia de uno de los sindicatos de Ecopetrol que salpicaría a la USO

La denuncia de Asopetrol expondría que, según cálculos de la organización sindical, el flujo total de recursos transferidos del recaudo forzoso y las partidas directas podría representar una ventaja desproporcionada para la USO y comprometer la equidad interna dentro de la compañía. Y también objetó la “negociación anticipada” de la Convención Colectiva que, por primera vez, se hizo un año antes del plazo habitual.

Lo anterior, en plena antesala de las elecciones presidenciales que están programadas para el 31 de mayo. Esta modificación, calificada por Asopetrol como inusual en la historia de la empresa, estaría siendo vista por sus miembros, entre ellos Bravo Mendoza, como un riesgo de interferencia política y un factor de condicionamiento sobre la libertad sindical; sobre todo cuando la USO anunció su apoyo a la campaña Cepeda.

Elecciones Colombia
El 31 de mayo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, en las que la USO anunció su apoyo a Iván Cepeda - crédito Colprensa

La asimetría de poder asfixia a las minorías sindicales y condiciona la libertad de los trabajadores”, advirtió Asopetrol, al detallar que la estrategia podría derivar en presiones para afiliarse a la USO, a cambio de estabilidad laboral y beneficios de la negociación colectiva. En ese sentido, para el dirigente existe una ausencia de transparencia en el manejo de fondos y una amenaza para la neutralidad de la estatal petrolera.

“Estamos reclamando que se le devuelva ese dinero no solo a nuestros afiliados, sino a todos los trabajadores que al no estar afiliados a la USO, no están de acuerdo con lo que hace la USO y no se les debe recaudar ese dinero”, puntualizó Bravo Mendoza, que pidió a las autoridades correspondientes el establecimiento de una “mesa de negociación libre de favores políticos”, así como una vigilancia estricta sobre el curso de los fondos.

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