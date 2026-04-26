Francia Márquez rechazó ataques de las disidencias de las Farc en el Cauca, que dejaron 20 muertos, y pidió detener “ola terrorista”

En sus redes sociales, un día después de la escalada terrorista, la vicepresidenta Francia Márquez rechazó los ataques de las disidencias de las Farc al Cauca - crédito REUTERS - suministrado a Infobae Colombia

Con un fuerte pronunciamiento, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, exigió el domingo 26 de abril una respuesta inmediata y efectiva del ministerio de Defensa para frenar la ola de atentados en el suroccidente de Colombia, tras la serie de ataques atribuidos a las disidencias de las Farc que dejaron 20 muertos y 36 heridos el sábado 25 de abril, en el ataque ocurrido en el municipio de Cajibío (Cauca).

Los hechos, ocurridos en la vía Panamericana, con el uso de artefactos explosivos, se produjeron a solo 35 días de la primera vuelta presidencial y representan la mayor escalada terrorista en la región en lo que va del año. En lo que sería una ola de violencia que buscaría, según las autoridades, torpedear el proceso electoral en represalia a la decisión de la administración de Gustavo Petro de romper cualquier posibilidad de diálogo.

Con este comunicado, la vicepresidenta Francia Márquez rechazó los atentados en el Cauca, perpetrados por las disidencias de las Farc - crédito @FranciaMarquezM/X

Es por ello que Márquez reiteró la urgencia de respuestas estatales ante la incapacidad del Estado para contener el avance armado en la región, por parte de los hombres de alias Iván Mordisco. “A los violentos les digo, ¡no pasarán!, basta ya de arrebatarle la vida al pueblo. Le solicito al Ministerio de Defensa adelantar las acciones necesarias para detener esta ola terrorista”, agregó la funcionaria en su declaración.

Y es que como se reseñaba, el ataque más grave ocurrió en el municipio de Cajibío, cuando cilindros bomba impactaron automotores de transporte público y particular, destruyeron un tramo de la carretera y bloquearon la conexión vial entre Cali y Popayán. Entre los fallecidos figuran 15 mujeres y 5 hombres, de acuerdo con el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, que declaró tres días de duelo en el departamento.

El ataque perpetrado por las disidencias de las Farc dejó 20 víctimas y 36 heridos y causó la destrucción de la vía Panamericana a la altura de Cajibío - crédito Red de Difusión

Las autoridades identificaron a alias Marlon como el presunto responsable directo del atentado y responsabilizaron a la estructura Jaime Martínez del Bloque Occidental de las disidencias de las Farc. Además del ataque en Cajibío, se registraron acciones en municipios del Valle del Cauca, incluyendo hostigamientos a la fuerza pública y el uso de drones cargados con explosivos contra estaciones de policía en Cali y Palmira.

Francia Márquez cuestionó la respuesta estatal y exigió medidas de fondo

A raíz del atentado de Cajibío y los múltiples ataques recientes, Márquez lamentó que no exista, según ella, una respuesta efectiva del Ejecutivo. “Es muy doloroso y lamentable esta situación, pareciera que la capacidad del Estado para garantizar el orden público y la seguridad hubiera desaparecido”, dijo la vicepresidenta. “¿Dónde está la inteligencia y la anticipación para prevenir estos hechos?”, agregó.

El 24 y 25 de abril marcaron una de las jornadas más violentas del año, con 26 hechos registrados en menos de 48 horas en Cauca y Valle del Cauca. Durante su pronunciamiento, la funcionaria insistió en el impacto social y humano de la escalada armada y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a las comunidades afectadas por estos ataques, a la par de desearles “pronta recuperación” a los heridos.

Las disidencias de las Farc, aparte del ataque en Cajjibío, lanzaron incursiones contra otros municipios del Valle y el Cauca - crédito Europa Press

Desde las primeras horas del sábado, las autoridades reportaron ataques coordinados en múltiples municipios del Valle del Cauca, con la utilización de explosivos y drones contra la infraestructura policial y militar. Estos hechos, sumados al atentado de Cajibío, generaron pánico en zonas urbanas, lo que obligó al Estado a reforzar la presencia militar y a ofrecer recompensas por los responsables de estos ataques terroristas.

Entre las víctimas confirmadas se encuentra Patricia Mosquera, reconocida líder afrodescendiente de la región, lo que ha generado una reacción nacional e internacional por el simbolismo de su asesinato. La magnitud del atentado, la destrucción de la vía Panamericana y la proximidad de los comicios presidenciales confluyen en una situación crítica que pone de manifiesto la urgencia de una respuesta estatal integral.