Por 12 horas, mujer amenazó con lanzarse del techo de un edificio, bomberos y policía intervinieron: se escapó de un centro psiquiátrico

El rescate incluyó intervención de la policía, los bomberos y personal médico - crédito Hospital San José del Guaviare / Facebook - Liss Velez / Facebook

Un operativo de emergencia movilizó a organismos de socorro en el hospital de San José del Guaviare luego de que una paciente con depresión accediera a una estructura en construcción en el tercer piso.

La mujer, cuya identidad permanece sin confirmar, permaneció más de 12 horas en esa ubicación, gritando y amenazando con saltar cada vez que alguien intentaba acercarse según la información difundida por el medio local Guaviare Estéreo.

Las autoridades desplegaron un dispositivo en el lugar, con participación de la Policía, el Cuerpo de Bomberos, psicólogos y Defensa Civil. Según información de la policía de San José del Guaviare brindada a Infobae Colombia, la mujer fue rescatada en horas de la noche debido a la intervención del cuerpo de bomberos.

Según medios locales, la mujer permaneció 12 horas sobre al estructura - crédito Liss Velez / Facebook

En redes sociales se compartió que el incidente ocurrió cuando la mujer, internada desde el 25 de abril por problemas psiquiátricos, burló los controles internos del hospital, permaneció un par de horas desaparecida y finalmente logró escalar hasta la zona en obra negra.

Según los reportes locales, la emergencia se inició al detectarse su ausencia y constatar que se encontraba en la estructura de altura, lo que alarmó al personal sanitario y generó la intervención de los organismos de respuesta.