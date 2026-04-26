Paloma Valencia acusó a Iván Cepeda de evadir responsabilidades en crisis de seguridad en Colombia: “Yo a esa Paz Total... yo no la críe”

Paloma Valencia acusó a Iván Cepeda de ser el responsable del recrudecimiento de la violencia en el suroccidente del país, por cuenta de lo que sería la fallida propuesta de la Paz Total - crédito Colprensa

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, respondió el domingo 26 de abril de manera directa al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en torno a la política de Paz Total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro y, según ella, no solo apoyada sino también creada por el congresista del Pacto Histórico, que estaría desmarcándose de su responsabilidad frente a esta fallida propuesta.

El detonante para los señalamientos de Valencia hacia Cepeda fueron una serie de ataques coordinados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, que el sábado 25 de abril, en la vía Panamericana, dejaron al menos 20 muertos y 36 heridos, entre ellos cinco menores de edad; en incursiones que las autoridades atribuyeron la ofensiva a disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco y sus hombres.

A través de X, la congresista opositora cuestionó el enfoque del Ejecutivo a las negociaciones con estructuras al margen de la ley, que no tendrían motivaciones políticas, sino que narcotraficantes y recordó una conocida frase del jefe de Estado, cuando intentó zafarse de la crianza de su hijo mayor, Nicolás, para señalar la labor de Cepeda en esta crisis de seguridad en el suroccidente del país, en vísperas de los comicios.

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia arremetió contra su contendor, Iván Cepeda, que según ella es el 'padre' de la Paz Total - crédito @PalomaValenciaL/X

“Yo a esa paz total… yo no la crié”, fue la frase que rápidamente se viralizó en redes y con la que la congresista, que cuenta con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez apuntó a su contrincante en la lucha por ser la sucesora de Petro en el poder. Esto lo hizo en respuesta a uno de los apartes del comunicado emitido por el parlamentario, en el que rechazó los ataques, pero apuntó hacia “la extrema derecha”.

¿Qué dijo Iván Cepeda de los atentados perpetrados por las disidencias de las Farc?

Cepeda, en sus perfiles en las redes sociales, rechazó los ataques y expresó sospechas sobre posibles motivaciones políticas detrás de la escalada de violencia, a lo que la senadora, en primer lugar, reaccionó con dureza en X. “El país no merece que desvíe la atención insinuando que esto busca favorecer a sectores políticos. Llegó el momento de asumir, con todas las letras, que la Paz Total FRACASÓ“, dijo Valencia.

En Cajibío (Cauca) la activación de explosivos mató a 20 personas, en un ataque perpetrado por las disidencias de las Farc - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Y es que, en medio de las críticas recibidas de sectores opositores a su aspiración, Cepeda plantó lo que a su juicio es una “inquietud legítima” sobre estos ataques. “Si, además de causar daño y zozobra en la población, estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha empeñados en desestabilizar el país y entorpecer el desarrollo democrático del proceso electoral”, acotó.

En su comunicación, el senador dijo condenar de “manera absoluta” la muerte y lo que llamó “graves afectaciones causadas a la población civil”, por lo que exigió a las autoridades “desplegar todas sus capacidades investigativas para identificar, judicializar y sancionar con celeridad a los responsables de estos hechos atroces”; palabras que fueron, justamente, blanco de los cuestionamientos de la candidata Valencia.

Con este otro mensaje en X, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia apuntó hacia el aspirante Iván Cepeda, por cuenta de su pronunciamiento por los ataques de las disidencias en Valle del Cauca y Cauca - crédito @PalomaValenciaL/X

En paralelo a esta controversia, el Gobierno y el Ministerio de Defensa anunciaron una ofensiva militar y policial respaldada por tecnología y recompensas de hasta 5.000 millones de pesos por información sobre los cabecillas responsables: entre ellos alias Marlon, cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas del conocido Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias, que dominan esta región del territorio nacional.

Es válido destacar que la primera vuelta presidencial se tendrá que llevar a cabo el 31 de mayo; es decir, en 35 días, en medio de un clima de crecientes actos terroristas que han causado desgarradoras escenas entre los que lloran a sus muertos y esperan una contundente reacción del Estado a estos sucesos. “Usted es uno de sus principales artífices y responsables“, había expresado la congresista sin titubeos en sus redes sociales.