La escritora Claudia Rodríguez comparte en la FILBo un homenaje a su esposo Joseph Owen y una reflexión sobre liderazgo ejecutivo

A dos meses del fallecimiento de Joseph Manoharan Owen, su esposa, la asesora corporativa internacional Claudia Rodríguez, presenta en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) el libro póstumo que él dejó escrito, De Eldoret a El Dorado: un viaje milagroso

A dos meses del fallecimiento de Joseph Manoharan Owen, su esposa, la asesora corporativa internacional Claudia Rodríguez, presenta en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) el libro póstumo que él dejó escrito, De Eldoret a El Dorado: un viaje milagroso, una obra que recorre su vida entre culturas, continentes y desafíos, guiada por la fe y la resiliencia. En la misma feria, Rodríguez también presenta su propio libro, Liderazgo en la Sala de Juntas, producto de más de 23 años de experiencia en gobierno corporativo.

La doble presencia en Corferias convierte a Rodríguez en una de las figuras más singulares de esta edición de la FILBo, que se extiende hasta el 4 de mayo de 2026. Por primera vez, y desde una perspectiva íntima, la economista y asesora corporativa comparte públicamente la historia detrás del libro de Owen: un hombre que nació en Eldoret, Kenia, en el seno de una familia de origen tamil indio, pasó su infancia en más de veinte colegios a lo largo de África y terminó por construir una carrera de casi tres décadas en el Banco Mundial (BM), donde dirigió transformaciones económicas en Europa del Este, América Latina y Asia.

La trayectoria de Owen no siguió caminos convencionales. Desde sus años nómadas por el continente africano, incluido un paso por el inhóspito desierto argelino donde arriesgó la vida, hasta los centros de decisión en Washington D. C., Bucarest, Tiflis y Bakú, el autor construyó un perfil marcado por el rigor técnico y la profundidad humana. Ingeniero del Indian Institute of Technology Madras y con un MBA de la Wharton School, gestionó inversiones multimillonarias y negoció al más alto nivel. Desde Colombia, donde se radicó en sus últimos años, continuó impulsando oportunidades en la región.

El título del libro condensa el arco de su vida: Eldoret, la ciudad keniana donde nació, y El Dorado, el mítico territorio de abundancia que persiguieron los conquistadores en América.

El título del libro condensa el arco de su vida: Eldoret, la ciudad keniana donde nació, y El Dorado, el mítico territorio de abundancia que persiguieron los conquistadores en América. Entre esas dos geografías —una real, otra simbólica— Owen trazó una narrativa sobre lo que significa construir una carrera global con integridad y propósito, y sobre la convicción de que el verdadero “El Dorado” no reside en los logros profesionales, sino en la familia, las amistades y la forma en que se vive cada día.

La preventa del libro lo posicionó en su momento como el título más vendido en Amazon, lo que refleja el interés internacional que ha despertado la obra antes incluso de su presentación formal en la feria. Rodríguez asume en Corferias la tarea de compartir ese legado por primera vez ante el público, en un acto que va más allá de la gestión editorial y que convierte la FILBo en un espacio de homenaje.

Liderazgo en la Sala de Juntas, nace de la trayectoria de Rodríguez, economista de la Universidad de los Andes, magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de Illinois, magíster en Contabilidad y Finanzas de la London School of Economics (LSE).

El segundo libro que presenta, Liderazgo en la Sala de Juntas, nace de su propia trayectoria. Rodríguez es economista de la Universidad de los Andes, magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de Illinois, magíster en Contabilidad y Finanzas de la London School of Economics (LSE) y cuenta con estudios de doctorado en la Universidad de Oxford. Ha trabajado como consultora internacional para organismos multilaterales como el Grupo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea (UE), así como para agencias bilaterales como USAID y la Cooperación Sueca, con presencia activa en más de diez países en tres continentes.

La obra parte de una premisa concreta: en cada sala de juntas se decide mucho más que el rumbo de una empresa, pues allí se define su cultura, su ética y su capacidad de generar valor sostenible. A través de principios, herramientas y reflexiones extraídas de su experiencia como consultora y miembro de juntas, Rodríguez aborda la planificación de reuniones efectivas, el fortalecimiento de la colaboración, la formación continua y el ejercicio de la ética con coherencia. El libro aplica a juntas del sector público, privado, financiero y de organizaciones sin ánimo de lucro.

“Mi libro es producto de veintitrés años de experiencia en juntas directivas, y la idea es que te da muchos tips para actuar de la mejor manera como miembro de junta”, explicó Rodríguez. La obra combina conceptos técnicos con historias reales que ilustran la diferencia entre dirigir por control y liderar desde la confianza.

“Mi libro es producto de veintitrés años de experiencia en juntas directivas, y la idea es que te da muchos tips para actuar de la mejor manera como miembro de junta”, explicó Rodríguez.

Ambas presentaciones se enmarcan en la participación del colectivo Letras con Propósito en la FILBo 2026. El movimiento, integrado por escritores independientes autopublicados de Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos e India, ha evolucionado de ser un grupo de autores a convertirse en una plataforma de acompañamiento integral que ofrece soporte estratégico, logístico y comercial, y facilita la participación en ferias nacionales e internacionales.

“Este enfoque ha permitido que autores independientes accedan a espacios que históricamente han estado dominados por editoriales tradicionales, posicionando la autopublicación como una alternativa cada vez más poderosa e influyente”, señaló Suany Orrego Carvajal, autora de El Nuevo Liderazgo Femenino y cofundadora del movimiento.

El colectivo ya participó en la FIL Guadalajara 2025, el encuentro editorial más grande del mundo hispanohablante, y en la FILBo presenta una muestra amplia de su catálogo, con obras que abordan liderazgo, desarrollo personal, bienestar, gobernanza corporativa y transformación.