Colombia

Ejército Nacional reconoció la presencia de más de 2.000 mineros ilegales cerca a una base militar en el Bajo Cauca

El comunicado divulgado por la institución confirma que miles de personas extraen oro sin permisos en cercanía a las instalaciones militares, situación advertida a distintas autoridades estatales desde el año 2022

Guardar
La explotación ilegal de oro en Bajo Cauca causó un deterioro ambiental severo e irreversible según la investigación internacional - crédito @Ejercito_Div7 / X
La explotación ilegal de oro en Bajo Cauca causó un deterioro ambiental severo e irreversible según la investigación internacional - crédito @Ejercito_Div7 / X

La Séptima División del Ejército Nacional admitió, el domingo 26 de abril, que tiene conocimiento de la presencia de más de 2.000 mineros ilegales en las inmediaciones de una base militar en el Bajo Cauca antioqueño, de acuerdo con un comunicado oficial difundido tras una investigación revelada por The New York Times.

La publicación, a cargo del reportero gráfico Federico Ríos, expuso que un extenso yacimiento de oro es explotado de manera ilícita a escasos metros del Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles, en el municipio de Caucasia.

Revelaciones del Ejército y antecedentes de la denuncia

Según la información difundida por la institución castrense, desde 2022 se notificaron a las autoridades pertinentes sobre la ocupación ilegal en una zona conocida como finca La Mandinga, un predio de aproximadamente 2.000 hectáreas bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por extinción de dominio.

El comunicado oficial precisa que entre 2.000 y 2.500 mineros informales ocupan este terreno, desarrollando actividades de explotación ilícita sin título ni amparo legal.

La investigación publicada por The New York Times detalla que la operación de minería ilegal ha generado un deterioro ambiental severo e irreversible en la región. El reportaje también señala que este oro es rentabilizado por el Clan del Golfo y, según el medio estadounidense, termina siendo aprovechado por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos.

Reacción institucional y contexto de la operación minera

El comandante del Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles negó inicialmente la existencia de la operación, pero, tras la presentación de evidencias por parte del periodista, reconoció la situación. Posteriormente, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció sobre la publicación. Poco después, la Séptima División del Ejército Nacional emitió su propio comunicado para detallar el contexto y la magnitud del problema.

El documento subraya que la finca La Mandinga colinda directamente con la base militar y que la explotación ilegal representa un desafío para la seguridad y el medioambiente de la zona. El Ejército Nacional reiteró que ha informado de la situación a las autoridades competentes desde hace más de dos años.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Ejército NacionalMinería ilegalBajo Cauca antioqueñoiCaucasiaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: minuto a minuto del Sudamericano Femenino Sub17

La selección dirigida por Carlos Paniagua buscará su segundo título en el Sudamericano y mejorar lo realizado el año anterior, en donde culminó en la cuarta casilla

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: minuto a minuto del Sudamericano Femenino Sub17

Ola de violencia en Cauca evidencia el fortalecimiento de grupos armados ilegales, según exministro de Defensa

Diego Molano señaló que el incremento de acciones terroristas en la región estaría vinculado a luchas internas entre grupos armados y a decisiones gubernamentales que limitaron la acción de la fuerza pública

Ola de violencia en Cauca evidencia el fortalecimiento de grupos armados ilegales, según exministro de Defensa

Resultado Sinuano Día hoy 26 de abril

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultado Sinuano Día hoy 26 de abril

Paloma Valencia acusó a Iván Cepeda de evadir responsabilidades en crisis de seguridad en Colombia: “Yo a esa Paz Total... yo no la críe”

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, en sus redes sociales, atizó lo que sería la intención de su contendor en la carrera presidencial de desligarse de su papel en la consolidación de esta situación de orden público

Paloma Valencia acusó a Iván Cepeda de evadir responsabilidades en crisis de seguridad en Colombia: “Yo a esa Paz Total... yo no la críe”

Álvaro Uribe lanzó dura advertencia sobre la violencia en el país: “El único interés de Petro y Cepeda en Ituango...”

El expresidente sostiene que hay un intento de dañar su imagen y, al mismo tiempo, pone en duda la estrategia de seguridad que aplica el Gobierno actual en territorios en los que hay presencia de grupor armados ilegales

Álvaro Uribe lanzó dura advertencia sobre la violencia en el país: “El único interés de Petro y Cepeda en Ituango...”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

ENTRETENIMIENTO

Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

Shakira convierte Copacabana en el gran altar de la mujer latina con su próximo concierto gratuito

Esposo de Beba habría cerrado su cuenta de Instagram por mal comportamiento de la deportista en ‘La casa de los famosos Colombia’

Los invitados al concierto de Ryan Castro en Medellín: Río, el hijo de J Balvin, envió un mensaje al “tío”

Shakira calentó la previa a su concierto en Copacabana: anunció novedades e invitados

Deportes

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: minuto a minuto del Sudamericano Femenino Sub17

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: minuto a minuto del Sudamericano Femenino Sub17

Exjugadores de la selección Colombia analizan tres posiciones claves de la Tricolor previo al Mundial 2026: este es el portero llamado a ser titular

Carlos Sánchez pide blindar a las figuras de la selección Colombia: “Si Luis Díaz fuera de otra nacionalidad, Balón de Oro, ya”

Deportivo Cali y Medellín ganaron y dejaron viva la pelea por un cupo a las finales de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

Cristiano Ronaldo, la motivación de Bruno Fernandes para ganar el Mundial 2026 con Portugal: “Por todo lo que ha dado al fútbol”