Ejército Nacional reconoció la presencia de más de 2.000 mineros ilegales cerca a una base militar en el Bajo Cauca

La explotación ilegal de oro en Bajo Cauca causó un deterioro ambiental severo e irreversible según la investigación internacional - crédito @Ejercito_Div7 / X

La Séptima División del Ejército Nacional admitió, el domingo 26 de abril, que tiene conocimiento de la presencia de más de 2.000 mineros ilegales en las inmediaciones de una base militar en el Bajo Cauca antioqueño, de acuerdo con un comunicado oficial difundido tras una investigación revelada por The New York Times.

La publicación, a cargo del reportero gráfico Federico Ríos, expuso que un extenso yacimiento de oro es explotado de manera ilícita a escasos metros del Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles, en el municipio de Caucasia.

Revelaciones del Ejército y antecedentes de la denuncia

Según la información difundida por la institución castrense, desde 2022 se notificaron a las autoridades pertinentes sobre la ocupación ilegal en una zona conocida como finca La Mandinga, un predio de aproximadamente 2.000 hectáreas bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por extinción de dominio.

El comunicado oficial precisa que entre 2.000 y 2.500 mineros informales ocupan este terreno, desarrollando actividades de explotación ilícita sin título ni amparo legal.

La investigación publicada por The New York Times detalla que la operación de minería ilegal ha generado un deterioro ambiental severo e irreversible en la región. El reportaje también señala que este oro es rentabilizado por el Clan del Golfo y, según el medio estadounidense, termina siendo aprovechado por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos.

Reacción institucional y contexto de la operación minera

El comandante del Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles negó inicialmente la existencia de la operación, pero, tras la presentación de evidencias por parte del periodista, reconoció la situación. Posteriormente, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció sobre la publicación. Poco después, la Séptima División del Ejército Nacional emitió su propio comunicado para detallar el contexto y la magnitud del problema.

El documento subraya que la finca La Mandinga colinda directamente con la base militar y que la explotación ilegal representa un desafío para la seguridad y el medioambiente de la zona. El Ejército Nacional reiteró que ha informado de la situación a las autoridades competentes desde hace más de dos años.

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