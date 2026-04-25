Tres hombres fueron condenados por asaltar la casa de Falcao García en Madrid, España: este fue su ‘modus operandi’

Tres hombres fueron condenados por asaltar la casa de Falcao García en Madrid, España - crédito Millonarios FC

La Audiencia Provincial de Madrid sentenció a tres hombres a penas de hasta cuatro años y medio de cárcel por el robo con violencia cometido en la casa del futbolista colombiano Radamel Falcao García en septiembre de 2023, junto con asaltos a otras viviendas de lujo en Madrid, España.

La condena no solo responde al caso de Falcao, entonces jugador del Rayo Vallecano, sino también a una serie de delitos similares que, según la acusación, fueron planeados con base en un análisis de redes sociales y afectaron a otras familias en barrios exclusivos de la región

Los asaltantes deberán pagar una pena de cuatro años en prisión - crédito Europa Press

A diferencia de otras coberturas centradas en el asalto de septiembre, la sentencia contempla la responsabilidad de estos individuos en ocho robos ocurridos durante el último trimestre de 2023. Los condenados, uno de nacionalidad española y dos marroquíes, permanecen en prisión preventiva desde su detención en febrero de 2024.

El dato diferencial es que, durante el juicio, uno de los implicados, que conducía el automóvil usado para huir, reconoció los hechos y facilitó la identificación de sus cómplices, acto que fue determinante tanto para la condena como para la reducción de su propia pena.

Las pesquisas policiales establecieron que la banda seleccionó sus objetivos observando minuciosamente imágenes y videos publicados en redes sociales por los propios futbolistas, lo que les permitió identificar detalles del interior de las casas y planificar los robos a conciencia.

La dinámica de los robos, descrita en el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, se basó en el acceso forzado mediante el escalar de vallas de seguridad, forzar garajes o trepar hasta plantas elevadas, según señalaron los peritos tras el análisis de los domicilios afectados.

La Audiencia Provincial de Madrid dispuso que los ladrones deberán indemnizar al jugador de fútbol colombiano con 60.000 euros por los bienes sustraídos y no recuperados - crédito Ricardo Rubio/Europa Press

En el hecho concreto de la residencia de “El Tigre” Falcao en El Plantío,Pozuelo de Alarcón, los asaltantes ingresaron por una finca anexa mientras el delantero disputaba un partido de liga ante el Mallorca –en el que marcó en el último minuto– y sustrajeron bienes valorados en 406.756 euros: entre los objetos robados se encontraban 10 relojes de lujo, incluidos un Hublot y un Rolex, 12 piezas de alta joyería, una pulsera de diamantes, bolsos de Chanel y Dior, gafas de sol y cuatro perfumes exclusivos.

La empleada doméstica fue intimidada y obligada a acompañar a uno de los ladrones mientras el otro sustraía los objetos de valor, que salieron por la ventana de la planta alta. Para huir, utilizaron un Ford Fiesta robado.

Los tres condenados resultaron también culpables de otros delitos relacionados: el robo de una caja fuerte y joyas en una segunda vivienda en Pozuelo de Alarcón, realizado sin que la familia presente advirtiera el asalto; el hurto de un móvil, un bolso y una tableta en una casa de Torrelodones, valorados en 2.572 euros; y el intento fallido de ingresar en otro domicilio de Madrid, ocasionando daños materiales, en hechos cometidos entre noviembre y diciembre de 2023, según detallaron las autoridades españolas.

La sentencia fijó penas diferenciadas de acuerdo con el grado de participación y la cooperación posterior de los acusados. Uno de los hombres que irrumpió en la casa de Falcao recibió cuatro años y medio de prisión por robo con violencia en casa habitada, delito continuado de robo con fuerza y falsedad en documento oficial.

El otro ladrón que ingresó al domicilio fue penado con cuatro años de privación de libertad. En ambos casos, el tribunal valoró la reparación parcial del daño, tras consignarse 30.000 euros por parte de los acusados. El tercer condenado, encargado de la huida, obtuvo una condena de dos años de prisión al aplicar la atenuante de confesión tardía y reconocimiento de los hechos.

El tribunal dispuso que los condenados deberán indemnizar a Radamel Falcao con 60.000 euros por los bienes sustraídos y no recuperados, de los cuales 30.000 euros ya fueron abonados. El resto de los perjuicios materiales fue cubierto a través de compensaciones previas.

Los robos fueron planeados siguiendo las redes sociales de los futbolistas

Los robos fueron planeados siguiendo las redes sociales de los futbolistas, explicaron las autoridades - crédito Europa Press

Las investigaciones revelaron que la banda seleccionaba cuidadosamente las viviendas, apuntando a propietarios con alto perfil público. La policía informó que los delincuentes analizaban publicaciones en redes sociales de futbolistas conocidos, identificaban objetos de valor y estudiaban rutinas para elegir el momento adecuado para actuar. Estos hallazgos permitieron vincular a los condenados con al menos ocho asaltos en zonas exclusivas de Madrid, España, durante 2023.

De acuerdo con el sumario judicial, la colaboración de los acusados y la devolución parcial del botín tuvo impacto en la graduación de las sentencias. La reposición de parte de lo robado no modificó el alcance de la condena principal, ya que el valor total de los objetos sustraídos en casa del jugador de fútbol colombiano Radamel Falcao quedó fijado en 406.756 euros, de los cuales una porción aún no ha sido devuelta.