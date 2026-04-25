Los detalles del ciudadano norteamericano hallado muerto en Itagüí: “Hay que boicotear Medellín”

La misma semana se confirmó que otro ciudadano estadounidense, un oficial federal de 34 años, permanece desaparecido en Medellín - créditos Alcaldía de Medellín / sitio web | @medspa_genie/IG

El hallazgo sin vida de Stephen Gottlieb Engels, ciudadano estadounidense de 50 años, en un apartamento de alquiler turístico en Itagüí, Antioquia, volvió a poner en el centro del debate la seguridad de los turistas extranjeros en Medellín.

La noticia generó una fuerte reacción en redes sociales y, más aún, después de la publicación de un video en Instagram por parte de Robert Eaton, compatriota de la víctima y residente en el país cafetero, que denunció la reiteración de este tipo de casos y llamó a boicotear el turismo en la ciudad.

En su mensaje, Eaton expresó su frustración y enojo ante lo sucedido.

“Otro turista muerto en Medellín. Otra vez la misma historia. Los locales, sí, lo drogan, lo roban y lo dejan morir boca abajo en la cama. Eso es lo que piensan de ustedes aquí. Las bandas de mujeres y hombres que trabajan juntos, locales matando turistas”.

Eaton responsabilizó de manera directa a las organizaciones criminales de la ciudad y mencionó que este tipo de hechos se repiten y que existe complicidad o indiferencia por parte de la comunidad y de las autoridades.

“En este punto, solo hay una solución, amigos. Hay que boicotear Medellín. Habrá algunos locales que se alegrarán por eso. A los criminales les molestará porque, bueno, ya no podrán robar ni matar a nadie. El gobierno quiere el dinero. Si les quitamos lo que quieren, que son los recursos, van a ver qué rápido dejan de ser apáticos. Van a ver qué rápido atrapan a los criminales y dicen: ‘Vuelvan, vuelvan’”.

Robert Eaton compartió los detalles de lo que se sabe del caso el viernes 24 de abril de 2026 - crédito @medspa_genie/IG

El caso que generó estas declaraciones ocurrió el 18 de abril, cuando Engels fue encontrado sin vida en un apartamento de alquiler temporal en el barrio La Esmeralda.

El hombre había ingresado al inmueble ese mismo día en compañía de dos mujeres, que se retiraron tras pasar varias horas con él.

El cuerpo de Engels fue hallado boca abajo en la cama, sin camisa y sin signos visibles de violencia.

Las dos mujeres están siendo investigadas, aunque todavía no han sido plenamente identificadas ni se han presentado cargos en su contra. La causa de la muerte permanece pendiente del reporte de Medicina Legal.

Eaton advirtió a turistas extranjeros sobre los riesgos de visitar Medellín

“Dejen de venir. Lleven su dinero a donde los aprecien y los cuiden. Aquí en Medellín no es el caso. Lo pueden encontrar en otro lado. Dejen de venir y entonces veremos qué hacen al respecto, finalmente”, siguió en sus declaraciones en video Eaton.

El norteamericano que vive en Colombia también agradeció a organizaciones como Unseen Medellin por mantener informada a la comunidad extranjera y difundir advertencias de seguridad.

Robert Eaton, un norteamericano residente en Medellín contó los detalles que se saben del nuevo caso que se presentó con un compatriota hallado sin vida luego de acordar un encuentro con una mujer a través de una app de citas - crédito @medspa_genie/IG

El caso de Engels no es aislado. En los últimos meses se han reportado otras muertes y robos que involucran a turistas extranjeros en la ciudad, lo que ha incrementado la preocupación entre residentes y visitantes.

Eaton insistió: “Mientras tanto, gracias a Unseen Medellin, que mantiene la información al frente de la gente para que puedan estar seguros”.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido una respuesta oficial al llamado al boicot, aunque en ocasiones anteriores han reiterado su compromiso con la seguridad de los visitantes y el fortalecimiento de medidas contra el crimen en zonas turísticas.

La comunidad extranjera, por su parte, exige acciones concretas y resultados tangibles para frenar la ola de violencia y garantizar la integridad de quienes eligen Medellín como destino, luego del caso que se presentó pocos días atrás de Ivan Nyiiro, un oficial federal de Estados Unidos de 34 años, reportado como desaparecido.

Este es el volante que circula en redes sociales con información sobre el ciudadano norteamericano Ivan Nyiiro, un oficial federal de 34 años que está desaparecido en Medellín desde el lunes 20 de abril de 2026 - crédito @chillcapo/IG

“No estás seguro aquí en Medellín. Bien podríamos estar viviendo en los días de Escobar. Hay bandas organizadas de hombres y mujeres que trabajan juntos para drogar, robar y asesinar turistas. Las autoridades de la ciudad, la policía, no están haciendo absolutamente nada para mantener seguros a los turistas”, destaca el mensaje adjunto a la grabación por parte de Eaton.

Al final, el extranjero residente en Colombia afirmó, a modo de mensaje al Gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro: “¿Sabes quién no lo hará? El Gobierno. El gobierno quiere el dinero que proviene del turismo, el gobierno quiere que la gente crea que esta es una ciudad acogedora, una ciudad para que los inversionistas vengan".

Para concluir, aseguró en su publicación: “Las personas que se benefician del turismo son algunas de las más ricas de la ciudad; ellos quieren el turismo. La única manera de que las cosas cambien en este momento es que la gente deje de venir.”