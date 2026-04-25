Incendian vehículos de carga de un ingenio azucarero en vías del Cauca

Incendian camiones en vías del Cauca: denuncian que hombres armados interceptaron los vehículos - crédito @AlvaroUribeVel/X

El más reciente episodio de violencia rural en el Cauca estremeció a la comunidad de la vereda Santa Ana, donde una tractomula del Ingenio Incauca fue atacada por sujetos armados y reducida a cenizas. El conductor logró salir ileso tras ser obligado a abandonar el vehículo justo antes de que los agresores le prendieran fuego en plena carretera.

De acuerdo con información suministrada por medios locales, el ataque, perpetrado en el municipio de Miranda, profundizó el ambiente de temor entre los trabajadores del sector azucarero y los habitantes de la región. La destrucción total de la máquina, que operaba en el transporte de caña, representa un nuevo golpe a la infraestructura productiva del sur del país, donde la inseguridad en las vías se ha vuelto una inquietud constante.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables interceptaron el tren cañero y forzaron la evacuación del conductor para luego incendiar el vehículo, dejando la vía bloqueada y generando alarma en la zona rural. El hecho ocurre luego de los recientes atentados con explosivos en los departamentos de Valle y Nariño, que han incrementado el riesgo para quienes realizan labores de transporte en estos trayectos.

Un camión fue incendiado en una carreteradel departamento del Cauca. Un denso humo oscuro asciende del vehículo. Varias personas transitan o se detienen a observar la escena. Otros camiones de carga están presentes en la vía - crédito @AlvaroUribeVel/X

Actualmente, las autoridades mantienen presencia en la zona afectada para asegurar el área y adelantar operativos orientados a ubicar a los autores del acto de sabotaje. Los equipos de investigación buscan determinar si este episodio guarda relación con la ola de ataques que ha venido golpeando al gremio de transportadores en el sur del país.

Infobae Colombia ha intentado establecer comunicación con las autoridades del departamento, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no fue posible.

La situación de seguridad en el Cauca y regiones vecinas ha empeorado en las últimas semanas, con acciones violentas que no solo afectan a la industria azucarera, sino que también generan un estado de alerta entre la población local y los conductores que dependen de estas rutas para su sustento.

Álvaro Uribe sobre ataque a camiones de ingenio azucarero en el Cauca - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente Álvaro Uribe, y líder natural del partido Centro Democrático, aseguró que lo que necesita el país es que Paloma Valencia llegue al poder para combatir a los grupos armados: “Criminales queman tractomula del Ingenio Cauca, suman atentados. Úrgete la mano firme de Paloma”

Atacaron estación de policía en Jamundí con explosivos y fusiles

Un ambiente de tensión y despliegue militar dominó la madrugada en el corregimiento de Potrerito, en Jamundí, tras el hostigamiento armado contra una subestación de Policía. El ataque, que ocurrió el sábado 25 de abril de 2026, elevó la alerta en la región y motivó una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad en el Valle del Cauca.

Durante el incidente, que se desarrolló sin víctimas ni heridos según los reportes preliminares, testigos relataron que una granada habría explotado dentro del recinto policial mientras se escuchaban disparos en la zona. Medios locales informaron que, pese al ataque, no se reportaron bajas entre los uniformados ni daños personales graves.

El video muestra a varios militares y portando objetos largos similares a armas, movilizándose en una calle urbana. La grabación documenta un incidente en una estación de policía ubicada en el corregimiento de Jamundí - crédito @HoyNoticias2/X

El episodio desencadenó la rápida circulación de un video en redes sociales. En las imágenes, se observa a soldados en máxima alerta, atentos a cualquier eventualidad y listos para responder ante posibles nuevas agresiones en la zona rural de Jamundí. Este material contribuyó a incrementar la percepción de inseguridad entre los habitantes y reforzó la urgencia de los operativos especiales.

Este hecho se produjo apenas un día después de las explosiones registradas en los Batallones de Cali y Palmira, lo que llevó a la activación de un plan candado para reforzar los puntos críticos del departamento. Las autoridades han multiplicado los controles y aumentado el patrullaje militar, con el objetivo de frenar la escalada de violencia que afecta a la región.