Colombia

Incendian vehículos de carga de un ingenio azucarero en vías del Cauca

Este ataque contra infraestructura vinculada a la agroindustria se suma a otros actos de violencia registrados en departamentos del suroccidente colombiano

Guardar
Incendian camiones en vías del Cauca: denuncian que hombres armados interceptaron los vehículos - crédito @AlvaroUribeVel/X
Incendian camiones en vías del Cauca: denuncian que hombres armados interceptaron los vehículos - crédito @AlvaroUribeVel/X

El más reciente episodio de violencia rural en el Cauca estremeció a la comunidad de la vereda Santa Ana, donde una tractomula del Ingenio Incauca fue atacada por sujetos armados y reducida a cenizas. El conductor logró salir ileso tras ser obligado a abandonar el vehículo justo antes de que los agresores le prendieran fuego en plena carretera.

De acuerdo con información suministrada por medios locales, el ataque, perpetrado en el municipio de Miranda, profundizó el ambiente de temor entre los trabajadores del sector azucarero y los habitantes de la región. La destrucción total de la máquina, que operaba en el transporte de caña, representa un nuevo golpe a la infraestructura productiva del sur del país, donde la inseguridad en las vías se ha vuelto una inquietud constante.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables interceptaron el tren cañero y forzaron la evacuación del conductor para luego incendiar el vehículo, dejando la vía bloqueada y generando alarma en la zona rural. El hecho ocurre luego de los recientes atentados con explosivos en los departamentos de Valle y Nariño, que han incrementado el riesgo para quienes realizan labores de transporte en estos trayectos.

Un camión fue incendiado en una carreteradel departamento del Cauca. Un denso humo oscuro asciende del vehículo. Varias personas transitan o se detienen a observar la escena. Otros camiones de carga están presentes en la vía - crédito @AlvaroUribeVel/X

Actualmente, las autoridades mantienen presencia en la zona afectada para asegurar el área y adelantar operativos orientados a ubicar a los autores del acto de sabotaje. Los equipos de investigación buscan determinar si este episodio guarda relación con la ola de ataques que ha venido golpeando al gremio de transportadores en el sur del país.

Infobae Colombia ha intentado establecer comunicación con las autoridades del departamento, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no fue posible.

La situación de seguridad en el Cauca y regiones vecinas ha empeorado en las últimas semanas, con acciones violentas que no solo afectan a la industria azucarera, sino que también generan un estado de alerta entre la población local y los conductores que dependen de estas rutas para su sustento.

Álvaro Uribe sobre ataque a camiones de ingenio azucarero en el Cauca - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe sobre ataque a camiones de ingenio azucarero en el Cauca - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente Álvaro Uribe, y líder natural del partido Centro Democrático, aseguró que lo que necesita el país es que Paloma Valencia llegue al poder para combatir a los grupos armados: “Criminales queman tractomula del Ingenio Cauca, suman atentados. Úrgete la mano firme de Paloma”

Atacaron estación de policía en Jamundí con explosivos y fusiles

Un ambiente de tensión y despliegue militar dominó la madrugada en el corregimiento de Potrerito, en Jamundí, tras el hostigamiento armado contra una subestación de Policía. El ataque, que ocurrió el sábado 25 de abril de 2026, elevó la alerta en la región y motivó una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad en el Valle del Cauca.

Durante el incidente, que se desarrolló sin víctimas ni heridos según los reportes preliminares, testigos relataron que una granada habría explotado dentro del recinto policial mientras se escuchaban disparos en la zona. Medios locales informaron que, pese al ataque, no se reportaron bajas entre los uniformados ni daños personales graves.

El video muestra a varios militares y portando objetos largos similares a armas, movilizándose en una calle urbana. La grabación documenta un incidente en una estación de policía ubicada en el corregimiento de Jamundí - crédito @HoyNoticias2/X

El episodio desencadenó la rápida circulación de un video en redes sociales. En las imágenes, se observa a soldados en máxima alerta, atentos a cualquier eventualidad y listos para responder ante posibles nuevas agresiones en la zona rural de Jamundí. Este material contribuyó a incrementar la percepción de inseguridad entre los habitantes y reforzó la urgencia de los operativos especiales.

Este hecho se produjo apenas un día después de las explosiones registradas en los Batallones de Cali y Palmira, lo que llevó a la activación de un plan candado para reforzar los puntos críticos del departamento. Las autoridades han multiplicado los controles y aumentado el patrullaje militar, con el objetivo de frenar la escalada de violencia que afecta a la región.

Temas Relacionados

Incendio de camionesVías del CaucaIngenio azucareroHombres armadosColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Briceño le pidió a Paloma Valencia que le ‘ponga la lupa’ a los apoyos de políticos cuestionados: “Con beneficio de inventario”

El representante electo del Centro Democrático aseguró que los vínculos con figuras bajo investigación podrían dañar la credibilidad de la aspirante y perjudicar su proyecto político

Daniel Briceño le pidió a Paloma Valencia que le ‘ponga la lupa’ a los apoyos de políticos cuestionados: “Con beneficio de inventario”

Asesinan en Medellín a Jesús David Villa Lamadrid, presunto enlace de Los Tiguerones, en un nuevo episodio de sicariato ligado al crimen organizado internacional

Las pesquisas policiales se centran en el entorno económico y las rutas utilizadas por organizaciones internacionales, mientras técnicos analizan pruebas balísticas y grabaciones de seguridad

Asesinan en Medellín a Jesús David Villa Lamadrid, presunto enlace de Los Tiguerones, en un nuevo episodio de sicariato ligado al crimen organizado internacional

Colombia podría enfrentar riesgo en el suministro de energía por la llegada de El Niño, advierte centro de estudios

El fenómeno climático tendría una probabilidad superior al 90% en el segundo semestre de 2026 y ya estaría generando señales de presión en el sistema eléctrico, según un informe técnico

Colombia podría enfrentar riesgo en el suministro de energía por la llegada de El Niño, advierte centro de estudios

Concejo de Medellín realizó sesión extraordinaria tras amenazas contra corporados que denunciaron hechos en la cárcel de Itagüí

La corporación distrital adelantó una jornada reservada luego de conocerse intimidaciones dirigidas a varios de sus miembros que habían puesto en conocimiento presuntas irregularidades ocurridas en un centro penitenciario de máxima seguridad en Itagüí

Concejo de Medellín realizó sesión extraordinaria tras amenazas contra corporados que denunciaron hechos en la cárcel de Itagüí

Nairo Quintana retiene el liderato de la Vuelta a Asturias tras la victoria en solitario del mexicano Edgar Cadena en la tercera etapa

El ciclista boyacense se mantuvo firme en la etapa 3, que contó con dos puertos de montaña (uno de primera categoría y otro de segunda)

Nairo Quintana retiene el liderato de la Vuelta a Asturias tras la victoria en solitario del mexicano Edgar Cadena en la tercera etapa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

Estos han sido los ataques que tienen en alerta a Cali y el Cauca: más de 80 atentados y una violencia que no da tregua

ExFarc reconocieron ser responsables del secuestro y muerte de ‘La Cacica’, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

ENTRETENIMIENTO

Greeicy Rendón contó cómo conquistó a Mike Bahía y encendió debate sobre ‘el primer paso’ en las relaciones: “Yo fui la que acortejé”

Greeicy Rendón contó cómo conquistó a Mike Bahía y encendió debate sobre ‘el primer paso’ en las relaciones: “Yo fui la que acortejé”

Ryan Castro tendría su primer concierto en el Estadio El Campín de Bogotá: esta sería la fecha de la presentación

Jorge Enrique Abello reveló por qué siente empatía por Iván Cepeda y Álvaro Uribe: “Uno comprende”

Periodista mexicano denunció agresión durante sepelio de integrante de ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Esta gente estaba endemoniada”

Hermana de Yeison Jiménez recordó al cantante durante el cumpleaños de su madre: “Cada día dueles más”

Deportes

Deportivo Cali vs. América Liga BetPlay EN VIVO: siga el minuto a minuto del clásico vallecaucano

Deportivo Cali vs. América Liga BetPlay EN VIVO: siga el minuto a minuto del clásico vallecaucano

Nairo Quintana retiene el liderato de la Vuelta a Asturias tras la victoria en solitario del mexicano Edgar Cadena en la tercera etapa

Linda Caicedo recibió el premio a la mejor jugadora de marzo del Real Madrid: “Siempre agradecida”

Bayern Múnich de Luis Díaz remontó un partido intenso: 4-3 ante Mainz 05 por la Bundesliga

James Rodríguez no es indispensable en el Minnesota United según la prensa norteamericana: “No hay necesidad”