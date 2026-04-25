Transmilenio anunció que se implementará el uso de inteligencia artificial y cámaras ante la inseguridad en el sistema

Transmilenio refuerza la seguridad con un nuevo contrato de vigilancia y mayor presencia de unidades especializadas desde abril - crédito Transmilenio

El sistema de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio enfrenta una nueva fase en su estrategia de seguridad.

El subgerente de operaciones de Transmilenio, Jaime Monroy, confirmó a La FM Fin de Semana la puesta en marcha de un nuevo contrato de vigilancia y la incorporación de inteligencia artificial para combatir la ola de delitos que afecta a usuarios y trabajadores.

Según explicó Monroy, el sistema reforzó su esquema de seguridad desde abril con la entrada en vigor del nuevo contrato, que incrementó el número de unidades de vigilancia respecto a años anteriores.

El funcionario detalló que la articulación con la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional permite coordinar acciones tanto en el terreno como desde el centro de control del sistema.

La respuesta institucional ante los recientes hechos de violencia, como el ataque que sufrió Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, de 19 años, incluyó la activación inmediata de los protocolos de atención a víctimas.

El sistema implementa cámaras en estaciones y buses con monitoreo en tiempo real gracias a inteligencia artificial para prevenir delitos - crédito @TransMilenio/X

Monroy lamentó lo ocurrido y aseguró que “se activaron los protocolos para la atención de esta víctima”, una declaración recogida por el medio citado.

El monitoreo en tiempo real se ha convertido en un eje central de la estrategia de seguridad. El directivo aseguró que el sistema cuenta con “una articulación directa con todas las cámaras en las estaciones y en los buses (…) que permite la reacción inmediata si se identifica algún evento”.

Además, la plataforma tecnológica de Transmilenio ahora incorpora inteligencia artificial, lo que permite visualizar en tiempo real lo que sucede dentro de los vehículos.

Uno de los focos de la estrategia reside en el concepto de corresponsabilidad ciudadana. Monroy afirmó: “Es la suma de muchos esfuerzos (…) seguiremos trabajando para mejorar estas cifras”.

El funcionario subrayó que el comportamiento de los usuarios resulta fundamental para prevenir incidentes, al declarar: “Cada vez que un usuario entra al sistema debe tener un comportamiento acorde”.

En materia de protección al personal, la dotación de los vigilantes se fortaleció con protecciones especiales en el pecho y brazos, una medida adoptada ante el aumento de episodios violentos. Monroy añadió que estas acciones buscan “mitigar esta violencia escalada” contra el equipo de seguridad.

La coordinación directa entre TransMilenio, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional optimiza la respuesta ante incidentes de inseguridad - crédito @TransMilenio/X

La dimensión de cultura ciudadana también forma parte de la respuesta institucional, con acciones desarrolladas en coordinación con la Secretaría de Cultura.

El objetivo es fortalecer el trabajo en esta área para reducir la incidencia de eventos violentos y mejorar la convivencia dentro del sistema.

Respecto a la infraestructura, Transmilenio avanza en la instalación de puertas automáticas en las estaciones. El funcionario señaló que “los contratos vienen avanzando (…) nuestra expectativa es seguir instalándolas en más estaciones”.

Monroy reiteró la importancia del rol de los usuarios en el funcionamiento del sistema. “Si el usuario se comporta bien, si cumple las normas (…) la cosa sería un poco más sencilla”, afirmó en diálogo con La FM Fin de Semana.

Las agresiones a guardas de Transmilenio aumentan junto con pérdidas económicas

La seguridad en TransMilenio enfrenta su peor crisis con 184 agresiones contra guardas en lo que va de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El aumento de la evasión en Transmilenio, que alcanza el 15% en lo que va de 2026, causando pérdidas aproximadas de $264 mil millones y dejó por lo menos 184 guardas agredidos por personas que ingresan sin pagar, según cifras discutidas en el Concejo de Bogotá.

La frecuencia de este tipo de ataques es alarmante: las agresiones contra el personal se registran, en promedio, cada 14 horas, lo que refleja una escalada inusual de violencia dentro del sistema de transporte masivo.

Además de las agresiones físicas, los incidentes han involucrado el uso de armas blancas, lo que revela el deterioro de la seguridad y la convivencia en estaciones y portales.

El concejal de Bogotá Juan David Quintero declaró que el fenómeno “dejó de ser una simple infracción administrativa y se convirtió en un problema de orden público”, mientras advertía que los evasores afectan tanto a la sostenibilidad del sistema como a quienes cumplen las normas.