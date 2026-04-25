Colombia

Daniel Briceño le pidió a Paloma Valencia que le ‘ponga la lupa’ a los apoyos de políticos cuestionados: “Con beneficio de inventario”

El representante electo del Centro Democrático aseguró que los vínculos con figuras bajo investigación podrían dañar la credibilidad de la aspirante y perjudicar su proyecto político

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Daniel Briceño es confirmado como cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático para 2026 - crédito Colprensa
Daniel Briceño fue elegido como nuevo representante a la Cámara para la legislatura 2026-2030 - crédito Colprensa

Tras conocerse que algunos dirigentes investigados por corrupción o con antecedentes penales recientes podrían aterrizar en respaldo a la campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), uno de sus dirigentes políticos manifestó su rechazo a la situación.

Se trata de Daniel Briceño, congresista electo de la colectividad de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, que ha solicitado públicamente a la campaña de la candidata presidencial que rechace dichos respaldos institucionales, alegando que la presencia de figuras con antecedentes problemáticos podría comprometer la integridad y el futuro electoral de la candidata.

El exconcejal bogotano, en declaraciones a Semana, señaló que, aunque su llamado pueda generar varias problemáticas al interior de su partido político, considera oportuno hacer un llamado para evitar complicaciones de cara a la contienda electoral que se realizará el 31 de mayo de 2026.

Briceño enfatiza que Paloma Valencia no debe permitir alianzas con políticos investigados para preservar la integridad electoral - crédito Sergio Acero/Reuters
Briceño enfatiza que Paloma Valencia no debe permitir alianzas con políticos investigados para preservar la integridad electoral - crédito Sergio Acero/Reuters

Me meto en problemas todo el tiempo, pero es lo que toca hacer. Paloma Valencia no tiene un solo escándalo de corrupción y es mi deber blindar la candidatura de ella”, expresó el representante electo al citado medio de comunicación.

Así mismo, sostuvo que la aceptación automática de apoyos provenientes de acuerdos institucionales con partidos tradicionales resulta riesgosa, especialmente cuando algunos de sus miembros han respaldado previamente al actual mandatario de los colombianos.

Entre los dirigentes que estarían presentes adhiriéndose a la campaña de Valencia se destaca el representante Ape Cuello, del Partido Conservador, lo que, para Briceño, es considerado como un aliado incómodo, aunque mencionó que otros dirigentes de la colectividad azul podrían ser bienvenidos sin ninguna objeción.

Alfredo Cuello conocido su fuerza política en Cesar desde 2002, pese a que jamás fue diputado ni concejal, pero suma cinco periodos en la Cámara de Representantes - crédito @apecuello/X
Alfredo Cuello es cuestionado por Daniel Briceño por su respaldo al Gobierno Petro - crédito @apecuello/X

“Total daño por una razón, y es que Ape Cuello es petrista. En todos los partidos hay gente buena, pero los apoyos deben revisarse con beneficio de inventario. (...) Podemos recibir al Partido Conservador, pero, por ejemplo, decir: Ape Cuello, no. Estratégicamente, moral y éticamente, la campaña se queda con el pecado por culpa de estas personas”, añadió.

A su vez, cuestionó el reciente respaldo del senador Didier Lobo (Cambio Radical), que acumula numerosas investigaciones ante la Corte Suprema de Justicia, pero que apareció recientemente en una fotografía junto a Paloma Valencia en el Congreso.

“Ojalá el señor Didier Lobo salga de aquí, si está en la campaña. Yo pregunté y me dicen que no hay nada oficial, que solo es una foto en el Congreso”, recalcó.

El caso de Didier Lobo, investigado por la Corte Suprema de Justicia, despierta preocupación sobre los apoyos de Cambio Radical - crédito Colprensa
El caso de Didier Lobo, investigado por la Corte Suprema de Justicia, despierta preocupación sobre los apoyos de Cambio Radical - crédito Colprensa

La postura de Daniel Briceño se extiende al representante Wilmer Carrillo, del Partido de la U, acusado por cuestionamientos públicos, así como su cercanía con el Gobierno actual. “Lo peor es que esos cuestionados ni van a trabajar, ellos esperan la segunda vuelta a ver qué reciben”, mencionó.

Finalmente, Briceño fue tajante al rechazar cualquier posibilidad de abrir la puerta a los que han colaborado políticamente con Gustavo Petro, citando expresamente a figuras como Olga Lucía Velásquez y Roy Barreras.

“Muchos políticos tradicionales no ponen votos y solo hacen daño a la campaña (...) No tiene ningún sentido que estén acá quienes apoyaron a Gustavo Petro; siempre dije que ni Olga Lucía Velásquez ni Roy Barreras podrían entrar”, puntualizó.

El senador Wadith Manzur había expresado su respaldo a la campaña de Valencia - crédito Colprensa
El senador Wadith Manzur había expresado su respaldo a la campaña de Valencia - crédito Colprensa

Otros respaldos polémicos para Paloma Valencia

Según información recopilada por Semana, nombres como Wadith Manzur, senador electo y detenido a raíz del escándalo de la Ungrd, así como la senadora Liliana Bitar (también involucrada por este caso) figuran entre los aliados más influyentes pero también más polémicos.

Entre los conservadores, se destacan otras figuras como la senadora Nadia Blel, que ostenta un antecedente familiar de condena por parapolítica; el senador Luis Eduardo Díaz Mateus, hermano de un exsenador involucrado en el caso yidispolítica; Juan Carlos García, cuya familia registra condenas por enriquecimiento ilícito; y Samy Merheg, denunciado junto a familiares por una supuesta desviación de recursos y vínculos con el Clan del Golfo; Óscar Barreto es investigado por presuntas irregularidades en contratos firmados cuando era gobernador.

En la región de Córdoba, el Partido de la U aporta al respaldo con figuras como el senador Johny Besaile, hermano de Musa y Edwin Besaile, implicados en escándalos del cartel de la toga, Odebrecht y corrupción en el sector salud.

Los testimonios de Olmedo López también involucran a Julio Elías Chagüí y otros congresistas en presuntos acuerdos de sobornos y contratos gestionados por la Ungrd e Invías - crédito Colprensa
El respaldo del Partido de la U a Valencia incluye figuras como Johny Besaile y Julio Elías Chagüi, implicados en escándalos de corrupción regional - crédito Colprensa

El senador Julio Elías Chagüi se suma a la lista, figurando como involucrado tanto en el escándalo de la Ungrd como por vínculos familiares con la candidata. El senador José Alfredo Gnecco es otro dirigente señalado en expedientes de la Corte Suprema por corrupción y con múltiples antecedentes familiares de condena.

Además de Didier Lobo, el congresista Carlos Mario Farelo Daza (Cambio Radical), vinculado a investigaciones sobre delitos electorales y participación en estructuras como el Pacto de Chivolo, también habría expresado su apoyo a la campaña de Valencia.

Entre las adhesiones promovidas por partidos liberales y afines, figuran políticos como Juan Pablo Gallo y Karina Espinosa, relacionados con la Ungrd y el caso Invías; Fabio Amín, con antecedentes familiares de parapolítica; y Yessid Pulgar, hermano de un exsenador condenado por soborno.

Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba renuncian a sus candidaturas presidenciales para integrar la campaña de Paloma Valencia - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Según Daniel Briceño, la adhesión de políticos tradicionales no solo pone en riesgo la imagen de Paloma Valencia, sino que podría no aportar votos significativos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El representante Álvaro Henry Monedero aparece citado en testimonios judiciales sobre prebendas legislativas, y Julián Peinado aparece implicado en declaraciones derivadas de investigaciones relacionadas con la gestión de riesgos de desastres.

Otros nombres como la representante Saray Robayo, Milene Jarava (esposa del alcalde de Sincelejo e investigada por prebendas en Invías), Camilo Ávila (citados en pesquisas por contratos irregulares en Vaupés), y Álvaro Mauricio Londoño (con antecedentes familiares de condena por corrupción) completan la lista de figuras cuyo respaldo alimenta el debate en torno a los límites de la renovación y la transparencia en la política nacional.

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