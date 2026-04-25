Colombia

Asesinan en Medellín a Jesús David Villa Lamadrid, presunto enlace de Los Tiguerones, en un nuevo episodio de sicariato ligado al crimen organizado internacional

Las pesquisas policiales se centran en el entorno económico y las rutas utilizadas por organizaciones internacionales, mientras técnicos analizan pruebas balísticas y grabaciones de seguridad

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La reciente muerte de un ciudadano en un sector céntrico de la ciudad genera inquietud entre las autoridades, quienes analizan múltiples hipótesis relacionadas con redes delictivas internacionales y tratan de identificar a los responsables del ataque - crédito Policía Nacional
La reciente muerte de un ciudadano en un sector céntrico de la ciudad genera inquietud entre las autoridades, quienes analizan múltiples hipótesis relacionadas con redes delictivas internacionales y tratan de identificar a los responsables del ataque - crédito Policía Nacional

El asesinato de Jesús David Villa Lamadrid la noche del jueves en el barrio Estadio de Medellín reavivó la preocupación por los episodios de sicariato en Medellín vinculados a redes de crimen organizado.

La víctima, de 26 años, fue atacada con 14 disparos mientras se desplazaba en su vehículo por una zona céntrica de la ciudad, según medios regionales.

Jesús David Villa Lamadrid, conocido como “Samir”, era un comerciante de ropa originario de Barranquilla y presunto enlace en Colombia de la banda ecuatoriana Los Tiguerones, una organización delictiva dedicada principalmente al narcotráfico transnacional.

Fue asesinado en Medellín en circunstancias que las autoridades investigan, con la hipótesis de un posible ajuste de cuentas por sus vínculos con actividades ilícitas o conflictos personales y económicos, conforme a ambas fuentes.

De acuerdo con El Tiempo, el crimen ocurrió cerca de las 6:30 p. m. del 24 de abril, cuando Villa Lamadrid salió de una cita en el centro comercial Obelisco, próximo a la parroquia San Pedro y San Pablo, en el occidente de la ciudad. Se movilizaba en una camioneta Mazda CX-5 y tomó rumbo hacia el sector de La Floresta.

La supuesta intervención de organizaciones ecuatorianas en el trasfondo del homicidio incrementa el análisis de la expansión de grupos internacionales y el impacto en la seguridad pública local - crédito Guardia Civil / EFE
La supuesta intervención de organizaciones ecuatorianas en el trasfondo del homicidio incrementa el análisis de la expansión de grupos internacionales y el impacto en la seguridad pública local - crédito Guardia Civil / EFE

En ese trayecto, fue interceptado por dos hombres en motocicleta que le dispararon en 14 ocasiones y luego escaparon en dirección al nororiente. Las heridas mortales en la boca, cuello, cara y cabeza provocaron que el vehículo terminara sobre la acera y estrellado contra el antejardín de la parroquia, según reportó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Testigos, entre ellos algunos feligreses que asistían a misa, se acercaron a la escena poco después del ataque. Mientras tanto, una patrulla de la Policía Metropolitana de Medellín identificó a los sicarios en la zona de Acevedo, pero al intentar interceptarlos, los atacantes dispararon contra los uniformados, generando un intercambio de fuego que no dejó heridos.

Durante la inspección judicial, agentes recolectaron 14 vainillas de calibre 9 milímetros, elementos fundamentales para avanzar en la investigación sobre la procedencia de las armas y la identidad de los agresores.

Por su parte, el sistema de cámaras de seguridad de la ciudad permitió rastrear la ruta de huida de la motocicleta, mientras se investiga si la placa estaba clonada, añadió El Tiempo.

Presuntos vínculos internacionales de Jesús David Villa Lamadrid

La información recopilada por Blu Radio indica que Villa Lamadrid habría operado como contacto en Colombia de Los Tiguerones, grupo surgido en Ecuador tras la división de Los Choneros, dedicado al tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Dentro de la organización, la víctima era conocida por el alias de Samir y era considerada una pieza clave para el transporte de estupefacientes.

La muerte de un hombre presuntamente vinculado a tráfico de estupefacientes se convierte en un caso emblemático para comprender la inserción de nuevas estructuras criminales en la región - crédito Juan Diego Montenegro / dpa
La muerte de un hombre presuntamente vinculado a tráfico de estupefacientes se convierte en un caso emblemático para comprender la inserción de nuevas estructuras criminales en la región - crédito Juan Diego Montenegro / dpa

Una de las principales hipótesis es que Villa Lamadrid estuviera involucrado en actividades delictivas relacionadas con estructuras criminales ecuatorianas, lo que habría motivado el ataque como un presunto ajuste de cuentas entre organizaciones rivales.

Las autoridades no descartan otras motivaciones vinculadas a asuntos comerciales o personales.

El aumento de la presencia de organizaciones criminales internacionales en Colombia y la expansión del sicariato en Medellín ofrecen el contexto en el que ocurrió el crimen, reforzando la gravedad del caso para la seguridad local, señalaron ambas fuentes.

Investigación policial y siguientes pasos

Las autoridades y técnicos forenses recopilaron pruebas balísticas y registros de cámaras en diferentes puntos de la ciudad.

La Policía Metropolitana de Medellín continúa el análisis de imágenes y de la placa del vehículo empleado en la huida, en el proceso de identificación de los autores materiales del homicidio.

La investigación avanza en la determinación del origen del arma utilizada y el papel de la víctima dentro de las redes investigadas, según Blu Radio. Las pesquisas incluyen diferentes líneas que conectan el caso con tráfico de estupefacientes y la influencia de bandas ecuatorianas.

El análisis balístico, las imágenes de cámaras y testimonios constituyen el eje de las tareas adelantadas por las entidades investigativas, que priorizan el esclarecimiento del móvil y la captura de implicados - crédito Policía de Antioquia
El análisis balístico, las imágenes de cámaras y testimonios constituyen el eje de las tareas adelantadas por las entidades investigativas, que priorizan el esclarecimiento del móvil y la captura de implicados - crédito Policía de Antioquia

La recopilación de pruebas técnicas y testimonios integra el proceso judicial en curso, con el objetivo de esclarecer tanto la identidad de los responsables como el motivo del asesinato.

Las autoridades intensifican las labores para delimitar las causas del asesinato de Villa Lamadrid y el entramado criminal implicado, mientras el caso sigue bajo investigación judicial.

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