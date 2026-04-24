Colombia amplía plazo para solicitar el Permiso Especial de Permanencia para representantes legales de menores venezolanos

El permiso permite a ciudadanos venezolanos permanecer en el país y acceder a derechos y servicios fundamentales - crédito Migración Colombia

El presidente Gustavo Petro se reunió con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la ciudad de Caracas, para avanzar en un plan conjunto que se centre en fortalecer la inteligencia y la seguridad en la frontera.

De acuerdo con Caracol Radio, en medio del encuentro entre los jefes de Estado, Migración confirmó que se ampliará el plazo para solicitar el Permiso Especial de Permanencia para representantes legales o custodios de niños, niñas y adolescentes con nacionalidad venezolana; el límite establecido es el 31 de diciembre.

Se trata de un documento de identificación y regularización migratoria y se otorga a todos los ciudadanos venezolanos en Colombia que cumplen con los siguientes requisitos:

Ser representante legal o custodio de niñas, niños y adolescentes titulares de un Permiso por Protección Temporal (PPT) vigente.

No tener antecedentes penales, anotaciones o sentencias ejecutoriadas en Colombia o en el exterior, ni sanciones administrativas.

No tener en su contra medida de expulsión, deportación o sanción económica vigente.

No ser titular de un Permiso por Protección Temporal (PPT) o una visa vigente en cualquier clase o categoría.

“Avanzamos en la protección de derechos de las comunidades migrantes y de acogida en las zonas de frontera. A través de las mesas técnicas y la cooperación internacional generamos compromisos en materia migratoria, consular y de seguridad”, indicó Migración Colombia en su cuenta de X.

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