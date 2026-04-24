Pastor cristiano acusado de acto sexual violento habría tratado de responsabilizar a la víctima: “No fueron consensuados”

El pastor Evelio García Pedraza es denunciado por presunto acto sexual violento en Armenia - crédito cortesía periódico CLARIDAD

Un nuevo caso que genera indignación se conoció en Colombia tras la denuncia interpuesta contra Evelio García Pedraza, pastor de la iglesia Amor y Vida a las Naciones, con sede en Armenia.

El proceso fue radicado ante la Fiscalía en Medellín por el presunto delito de acto sexual violento. De acuerdo con el testimonio de una de las víctimas, quien además es familiar del señalado, los hechos habrían ocurrido en febrero de 2026, cuando el religioso se hospedó en su vivienda debido a un evento que tenía programado.

Caracol Radio informó que la mujer contó detalles sobre lo sucedido y en sus declaraciones aseguró que, en medio de esa convivencia, se presentaron comportamientos que, asegura, nunca fueron consentidos.

“En donde ocurrieron acercamientos, abrazos, besos que no fueron consensuados de mi lado. Yo estaba muy confundida por la posición social y ministerial de esta persona, además por la relación familiar y fraternal que existía. Entonces era algo pues que yo nunca esperaba de parte de él”, expresó la denunciante, según recogió el medio.

La Fiscalía investiga a líder religioso por acusaciones de abuso en Quindío - crédito Canva

Según su versión, uno de los episodios más delicados ocurrió la noche del sábado 21 de febrero de 2026, cuando se encontraba cerca de una ventana en su apartamento, pues en ese momento, el pastor se habría acercado por detrás, la besó en la nuca y la sujetó con fuerza, generándole desconcierto y temor.

La mujer explicó que el vínculo familiar y la posición de liderazgo religioso del implicado influyeron en su reacción ante lo ocurrido: “Era algo que yo no esperaba, menos de alguien en quien había depositado confianza”, señaló en su denuncia.

El caso tomó un giro aún más delicado tras una reunión familiar realizada el 28 de marzo de 2026, en la que, según la denunciante, el pastor habría reconocido los hechos.

“Él fue confrontado en una reunión donde hay varias personas de testigo (…) él aceptó todos las acciones que hizo contra mí y contra otra víctima de mi familia que también estaba presente en esta reunión. Él aceptó todo lo que nos había hecho a las 2”, aseguró la mujer.