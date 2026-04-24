“En riesgo el ahorro pensional”: Consejo Gremial Nacional en alerta por decreto que ordena mover $25 billones a Colpensiones

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El Decreto 0415 de 2026 abrió un nuevo frente de controversia sobre el futuro del sistema pensional colombiano. El Consejo Gremial Nacional lanzó una fuerte alerta al advertir que la decisión de trasladar aproximadamente 25 billones de pesos desde fondos privados hacia Colpensiones pondría en riesgo el ahorro pensional de millones de afiliados, según cuestionamientos conocidos por Revista Semana.

La advertencia del gremio elevó el debate sobre el alcance del decreto y sus implicaciones jurídicas, económicas e institucionales. Desde distintos sectores han surgido reparos por lo que consideran una medida con potencial impacto sobre los recursos individuales de los trabajadores y sobre la sostenibilidad del sistema pensional a largo plazo.

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El punto más sensible del pronunciamiento es la advertencia sobre un posible riesgo para recursos que pertenecen a afiliados que aún no han consolidado el derecho a pensionarse. Según el Consejo Gremial, cerca del 80 % de los recursos comprometidos corresponderían a trabajadores en esa condición, mientras que otro 20 % estaría relacionado con afiliados que ya habrían consolidado ese derecho.

“Esta contradicción taxativa de la ley aplica para el 80 % de los recursos que pertenecen a afiliados que no han consolidado el derecho a la pensión”, advirtió el Consejo Gremial Nacional, citado por Revista Semana, al cuestionar que el decreto también entraría en tensión con disposiciones previas sobre la administración de los ahorros individuales.

El gremio sostiene que el decreto desconoce garantías legales relacionadas con el manejo de esos recursos, que, según su interpretación, deberían continuar bajo administración de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta que se consolide plenamente el derecho pensional de cada afiliado.

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Además del impacto financiero, la preocupación se concentra en un eventual choque jurídico. El Consejo Gremial argumenta que la medida podría contradecir disposiciones contenidas en la Ley 2381 de 2024 y otras normas vigentes, lo que abriría un escenario de controversias legales sobre la validez y aplicación del decreto.

Otro de los cuestionamientos apunta a que la Ley 2381 se encuentra suspendida, por lo que, según esa postura, el Gobierno no tendría facultades para modificar aspectos estructurales del régimen pensional a través de un decreto. Ese argumento ha sido uno de los ejes del debate que ha rodeado la decisión.

También se recordó que la legislación vigente establece restricciones para traslados entre regímenes cuando a un afiliado le faltan menos de diez años para pensionarse, un punto que ha alimentado nuevas dudas sobre los alcances de la medida.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

El debate no solo gira sobre la legalidad del decreto, sino sobre el impacto que podría tener sobre la confianza en el sistema pensional colombiano. Para el sector empresarial, la discusión trasciende una disputa normativa y toca la percepción de seguridad sobre los recursos de largo plazo que administran los fondos.

“El decreto desconoce garantías legales sobre la administración de los recursos”, señaló el Consejo Gremial, que además advirtió posibles efectos sobre futuras generaciones si no se revisa la decisión. El mensaje del gremio ha sido interpretado como una solicitud urgente de intervención institucional.

Por eso, el llamado fue dirigido al Consejo de Estado, la Contraloría, la Procuraduría y las altas cortes para que evalúen medidas frente al decreto e incluso estudien la suspensión de su aplicación mientras se resuelven los cuestionamientos jurídicos.

La controversia se produce en un momento en que el debate pensional ocupa un lugar central en la agenda económica del país y ha generado fuertes reacciones desde distintos sectores. Expertos, gremios y actores políticos han comenzado a advertir posibles efectos sobre ahorro, estabilidad financiera y reglas del sistema.

Mientras se define el futuro del decreto, el traslado de 25 billones de pesos a Colpensiones se perfila como uno de los capítulos más sensibles del debate pensional reciente, con implicaciones que podrían extenderse mucho más allá de la coyuntura jurídica actual.