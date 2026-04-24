“Se perdieron turistas internacionales”: alerta por caída de 15,4 % en visitantes prende alarmas en Colombia

- crédito Migración Colombia

Colombia perdió cerca de 1,1 millones de visitantes internacionales y el sector turístico encendió una alerta sobre el deterioro de la competitividad del país, luego de que Cotelco revelara una reducción de 15,4 % en la llegada de no residentes durante 2025, un panorama que ha llevado al gremio a reclamar medidas urgentes para contener el impacto.

Durante la Asamblea Anual de Afiliados de Cotelco, el gremio presentó cifras que muestran una desaceleración del turismo receptivo y advirtió que la caída no responde solo a factores globales. El sector sostiene que hay señales internas que están restando atractivo al país como destino internacional.

“Hay que trabajar en una hoja de ruta porque se perdieron turistas internacionales”, afirmó José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco Nacional, citado por Revista Semana, en una declaración que marcó el tono de preocupación del balance presentado por la asociación.

- crédito Cotelco

Los datos indican que Colombia cerró 2025 con 5,9 millones de visitantes internacionales, una cifra que rompe la tendencia de recuperación que venía mostrando el turismo después de la pandemia. Para el gremio, el comportamiento representa un retroceso que exige respuestas de política pública y acciones coordinadas entre Gobierno y sector privado.

Uno de los puntos que más inquietud genera es el contraste con el panorama global. Mientras el turismo internacional habría crecido 4 % en el mundo durante 2025, Colombia reportó una caída cercana al 8,7 % en llegada de viajeros, una diferencia que, según el gremio, evidencia pérdida de tracción frente a otros destinos.

Para Cotelco, no se trata solo de una caída en número de turistas, sino de una señal de pérdida de competitividad internacional. Esa lectura ha puesto sobre la mesa preocupaciones por conectividad, costos y percepción del país en mercados emisores.

Entre los factores señalados aparecen tensiones geopolíticas que han elevado los precios del petróleo y, en consecuencia, encarecido los tiquetes aéreos, golpeando la disposición de viaje. A ello se suma la inflación, que, según el análisis del gremio, ha presionado los costos operativos del sector y el gasto de los visitantes.

Pero el énfasis también estuvo en variables internas. Cotelco advirtió que la seguridad continúa pesando en las decisiones de viaje y recordó que alertas internacionales pueden tener efectos directos sobre la llegada de turistas y la dinámica de reservas.

Según el gremio, algunos indicadores recientes relacionados con secuestros y hechos violentos han impactado la reputación del destino, un asunto que, desde su perspectiva, debe ser atendido si se quiere recuperar confianza en mercados internacionales.

- crédito Jaime Pérez

El panorama de 2026 tampoco aparece despejado. Durante el primer bimestre, la llegada de visitantes no residentes cayó 2,9 %, una señal que, según el sector, refuerza la necesidad de intervenir antes de que la desaceleración se profundice.

A ese comportamiento se suman señales de debilitamiento en variables como ingresos, empleo y ocupación hotelera. Para el gremio, ya no se trata solo de una alerta estadística, sino de síntomas que pueden trasladarse al desempeño económico del sector.

Frente a este escenario, Cotelco planteó una agenda de medidas que incluye fortalecer el turismo interno, mejorar conectividad aérea, revisar cargas tributarias y avanzar en reglas más equitativas para plataformas de alojamiento. También propuso acelerar inversiones en sostenibilidad y modernización.

El debate se produce en momentos en que el turismo ha venido siendo promovido como motor económico estratégico para el país. Por eso, la advertencia del gremio ha tomado fuerza al poner el foco no solo en la caída de visitantes, sino en lo que podría significar para empleo, divisas y competitividad.

La preocupación central del sector es evitar que la reducción de viajeros internacionales se convierta en una tendencia prolongada. De ahí que el mensaje de fondo haya sido insistir en una respuesta articulada que permita recuperar dinamismo.

Con la frase “hay que trabajar en una hoja de ruta”, Cotelco dejó planteado un llamado que busca mover la discusión más allá de las cifras. Para el gremio, el reto no es solo recuperar turistas perdidos, sino impedir que Colombia siga cediendo terreno frente a otros destinos que avanzan mientras el país enfrenta señales de enfriamiento.