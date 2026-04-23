Trágico final para un hombre que fue sacado de un bar con engaños: lo golpearon con un bate y lo apuñalaron a muerte

Los sujetos que engañaron a la víctima utilizaron un bate y un cuchillo para atacarlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hombre de 32 años fue víctima de un brutal ataque en Ubaté (Cundinamarca) tras haber sido engañado mientras compartía con otros dos sujetos en un bar de ese municipio. De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación, los agresores fueron identificados y privados de libertad de manera preventiva mientras avanza la investigación judicial y se determina una sentencia oficial.

Del mismo modo, se explicó que los hechos ocurrieron el 9 de abril de 2026, en el momento en el que la víctima se encontraba departiendo con un amigo en un establecimiento comercial del barrio Cerrito. En ese lugar, conoció a Jerson David Forero Molina y Jairo Alberto Marroquín Passito, con los que entabló conversación y, al parecer, lo habrían engañado para cometer el fatal acto en su contra.

La versión oficial confirmada por los investigadores indica que la víctima y los dos desconocidos abandonaron el bar y se dirigieron en un vehículo a una zona boscosa de Ubaté, donde el hombre fue asesinado en circunstancias que aún se investigan.

El caso generó una reacción inmediata por parte de las autoridades que dispusieron medida de aseguramiento en centro carcelario para los presuntos responsables, aunque se mantiene activa la línea de investigación sobre lo ocurrido para conocer si existen posibles implicados adicionales.

Las autoridades realizaron el hallazgo de la víctima en una zona boscosa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Captura y proceso judicial de los implicados

La captura de los señalados se cumplió en el barrio San José, también en Ubaté, mediante un operativo de la Policía Nacional. La orden judicial fue ejecutada por uniformados conforme avanzan las diligencias.

Posteriormente, un juez penal con funciones de control de garantías decidió que Forero Molina y Marroquín Passito continuarán privados de la libertad. De este modo, ambos permanecen detenidos mientras se desarrolla el proceso judicial relacionado con el crimen.

Investigación y búsqueda de otros responsables

Las autoridades no descartan que existan más personas involucradas, por lo que la Fiscalía General de la Nación y los cuerpos de seguridad de Ubaté realizan actuaciones adicionales para esclarecer completamente los hechos.

El foco de la investigación está en determinar el motivo del homicidio y definir si hubo participación de terceros. El caso sigue bajo vigilancia judicial y policial, con diligencias abiertas para establecer nuevas responsabilidades y llevar claridad a la comunidad.

Los responsables del hecho fueron enviados a prisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mujeres trans fueron capturadas por matar a un hombre y lesionar a su compañero

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a dos mujeres trans, identificadas como Almendra y La Madre, por su presunta participación en la muerte de un hombre y las lesiones a otro en un lote baldío del sur de Cali el 6 de febrero de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía, el ataque ocurrió cuando las mujeres agredieron con un arma cortopunzante a dos personas, lo que causó el fallecimiento de una y heridas a la segunda. Del mismo modo, se confirmó que las víctimas del brutal ataque fueron despojadas de sus pertenencias durante el hecho.

La captura de Almendra y La Madre tuvo lugar el 20 de abril de 2024 en los barrios El Pondaje y Charco Azul, gracias a una operación conjunta entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía Nacional, informó la Fiscalía mediante un comunicado emitido en la jornada del 22 de abril.

Asimismo, se dio a conocer que un fiscal de la Seccional Cali imputó cargos a las implicadas por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravada y hurto calificado agravado. Aunque las procesadas no aceptaron su responsabilidad en los hechos, continuarán vinculadas al proceso judicial.